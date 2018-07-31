Бойфренд 48-летней Наоми Кэмбелл рэпер Скепта, объявил, что скоро станет отцом

СЕГОДНЯ 03:00 2018-07-31T03:15:26+03:00

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Один из самых модных рэперов планеты Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под сценическим именем Скепта, объявил, что скоро станет отцом. Британский исполнитель нигерийского происхождения опубликовал в Инстаграме снимок будущего малыша, сделанный во время УЗИ. На черно-белой распечатке видна фамилия младенца – Аденуга, такая же, как у рэпера, а так же дата, когда был сделан снимок – 30 июля. Больше Скепта ничего не сообщил в своем посте.

Счастливая новость немало озадачила поклонников 35-летнего рэпера, ведь он уже несколько месяцев встречается с 48-летней супермоделью Наоми Кэмпбелл. В марте этого года рэпер снялся вместе с Наоми для обложки журнала GQ, а в интервью они подтвердили слухи о своих отношениях. В пикантной фотосессии Наоми позирует топлесс в боксерских трусах, нежно обняв голый торс бойфренда. Теперь все гадают: кто же мама малыша – неужели это Наоми? Или одновременно с «черной пантерой» Скепта встречался с еще одной женщиной? Сама Наоми хранит молчание и никак не комментирует ситуацию.

В окружении модели говорят, что роман Скепты и Наоми разгорелся осенью 2017 года. Папарацци застали манекенщицу и рэпера на двух вечеринках Парижской недели моды – влюбленные целовались на глазах у всех. Затем пара не слишком часто светилась на публике, поэтому откровенное интервью глянцу вместе с обнаженной фотосессией сильно удивило поклонников «черной пантеры». Ради Скепты Кэмпбелл бросила гораздо более состоятельного поклонника – 62-летнего египетского миллионера Луиса Камиллери. Видимо, молодость в итоге победила деньги.

britishgq Naomi Campbell and Skepta

Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. Несколько лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и даже некоторое время жила в Москве. Пара рассталась в мае 2013 года.

- Во многом отношения Наоми и Влада были деловыми, - рассказывал источник New York Post. – Наоми привносила гламур в его бизнес по продаже недвижимости, и он обращался с нею очень хорошо. Но они проводили много времени вдали друг от друга из-за работы и деловых обязательств.

Русский олигарх благодаря «черной пантере» стал вхож в высший голливудский свет и теперь водит дружбу с самим Леонардо Ди Каприо. С тех пор за Кэмпбелл не было замечено громких романов. Доронин же пустился во все тяжкие и встречался с молоденькими моделями, пока не остановился на одной из них - российской манекенщице Кристине Романовой. В 2016 году 22-летняя (на тот момент) Кристина родила 53-летнему Доронину дочь.