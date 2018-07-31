Бойфренд 48-летней Наоми Кэмбелл рэпер Скепта, объявил, что скоро станет отцом
Один из самых модных рэперов планеты Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под сценическим именем Скепта, объявил, что скоро станет отцом. Британский исполнитель нигерийского происхождения опубликовал в Инстаграме снимок будущего малыша, сделанный во время УЗИ. На черно-белой распечатке видна фамилия младенца – Аденуга, такая же, как у рэпера, а так же дата, когда был сделан снимок – 30 июля. Больше Скепта ничего не сообщил в своем посте.
Счастливая новость немало озадачила поклонников 35-летнего рэпера, ведь он уже несколько месяцев встречается с 48-летней супермоделью Наоми Кэмпбелл. В марте этого года рэпер снялся вместе с Наоми для обложки журнала GQ, а в интервью они подтвердили слухи о своих отношениях. В пикантной фотосессии Наоми позирует топлесс в боксерских трусах, нежно обняв голый торс бойфренда. Теперь все гадают: кто же мама малыша – неужели это Наоми? Или одновременно с «черной пантерой» Скепта встречался с еще одной женщиной? Сама Наоми хранит молчание и никак не комментирует ситуацию.
В окружении модели говорят, что роман Скепты и Наоми разгорелся осенью 2017 года. Папарацци застали манекенщицу и рэпера на двух вечеринках Парижской недели моды – влюбленные целовались на глазах у всех. Затем пара не слишком часто светилась на публике, поэтому откровенное интервью глянцу вместе с обнаженной фотосессией сильно удивило поклонников «черной пантеры». Ради Скепты Кэмпбелл бросила гораздо более состоятельного поклонника – 62-летнего египетского миллионера Луиса Камиллери. Видимо, молодость в итоге победила деньги.
Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. Несколько лет она встречалась с российским миллиардером Владиславом Дорониным и даже некоторое время жила в Москве. Пара рассталась в мае 2013 года.
- Во многом отношения Наоми и Влада были деловыми, - рассказывал источник New York Post. – Наоми привносила гламур в его бизнес по продаже недвижимости, и он обращался с нею очень хорошо. Но они проводили много времени вдали друг от друга из-за работы и деловых обязательств.
Русский олигарх благодаря «черной пантере» стал вхож в высший голливудский свет и теперь водит дружбу с самим Леонардо Ди Каприо. С тех пор за Кэмпбелл не было замечено громких романов. Доронин же пустился во все тяжкие и встречался с молоденькими моделями, пока не остановился на одной из них - российской манекенщице Кристине Романовой. В 2016 году 22-летняя (на тот момент) Кристина родила 53-летнему Доронину дочь.
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