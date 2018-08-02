Садальский показал красавицу Машу Максакову до пластических операций

СЕГОДНЯ 17:36 2018-08-02T18:54:53+03:00

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Популярный актер и блогер очень любит устроить пусть не скандальчик, так небольшую заварушку. Стас Садальский уже лет 50 снимается и играет в театре, поэтому выварился в этой среде так, что знает про всех все. И выдает кусочки интересной информации, иногда пикантной, иногда скандальной, иногда и вовсе сенсационной, когда ему захочется или удобно.

Встречаем, как Садальский решил в очередной раз уколоть Марию Максакову, дочь своей дорогой подруги Людмилы Максаковой. Максакову-младшую артист, кажется, жутко недолюбливает.

stassadal "Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу это истина, проверенная веками. Вопрос зачем бежать от себя?

- Изменяя себя внешне, изменяешь свою судьбу – это истина, проверенная веками. Вопрос – зачем бежать от себя? - пишет актер под этими снимками в Инстаграме. - Была Мария, похожая на маму и папу - тонкая, субтильная, с европейскими чертами лица и изящной внешностью бабушки-аристократки по отцовской линии. Стала Марфой, похожей на многих, хотя, бесспорно, тоже красавицей. Мне нравится прежняя Маша, а вам?

Стоит сказать, надо было постараться найти такое неудачное фото прежней Марии. Но… У многих открылись глаза на секреты красоты и шарма оперной певицы с громкой фамилией и скандальной жизнью.

Мария Максакова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Впрочем, Мария Максакова года три назад ностальгировала, выкладывая фото из молодости.

Фото из личного архива, появившееся в фейсбуке певицы в 2015 году.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда не было ни пухленьких губ, ни аккуратного вздернутого носика. Все-таки среди пластических хирургов есть потрясающего мастерства специалисты.

Ну а фото из детства делает сегодняшнюю Машу просто неузнаваемой.

Мария Максакова в годы юности.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мария Максакова в наши дни.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, Мария Максакова родилась в именитой семье. Ее бабушка была знаменитой певицей, народной артисткой СССР Мария Максакова, в честь которой и назвали будущую героиню то культурных и светских, то политических и криминальных новостей. Мать Маши известная 77-летняя актриса Людмила Максакова. Отец — латвийский немец Петер Андреас Игенбергс, не так давно скончавшийся.

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