Юнна Мориц: Нет таких на свете пугал, чтоб загнать Россию в угол

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-02T19:25:35+03:00

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...Даже и не знаю, какая неведомая сила заставила меня этим утром открыть глаза в районе 5.00 и случайно заглянуть на официальный сайт Юнны Мориц. И я сразу же увидел это стихотворение! (Накануне вечером его там еще не было.)

Чем оно меня поразило? Своим беспокойством...

Вы прямо сейчас тоже сможете его прочитать - и понять, почему я с таким нетерпением ждал возможности поговорить Поэтессой. Этот разговор тоже привожу здесь - моя Героиня мне это разрешает...

- Алло, Юнна Петровна, наконец-то! Я вот это стихотворение – «Нет таких на свете пугал, чтоб загнать Россию в угол» - в пять утра прочитал. А вы его опубликовали...

- Да, ночью.

- А я его тут же через час, проснулся, и увидел.

- Ты понимаешь, Саша, только ночью можно дышать. Такая жара...

- Вы знаете, это стихотворение меня поразило не только этими двумя строчками… Я вот еще раньше прочитал: «Где надеждами богат/ Девяносто первый гад -/ Возвратить Россию в тот/ Девяносто первый год!»

- Саша, вот сейчас идет август, да. Известно, что было в августе.

- Да. В том числе - и путч ГКЧП.

- Я сейчас думаю о том, что между внешностью событий и их внутренностью - такая бездна, что туда залезть и вылезть – это и есть задача поэта.

И потом, я никогда не забываю о мысли Паскаля – что мы имеем дело в жизни в основном с двумя вещами, очень тяжелыми. Это несправедливая сила и беззащитная справедливость. И единственное, что мы можем сделать, это – сделать силу более справедливой, а справедливость более сильной. Вот в этом проеме я работаю сейчас.

- И поэтому - нет на свете таких пугал, чтобы они могли загнать Россию в угол.

- Да! Да! И это несмотря на то, что нас стали зомбировать вот этими пугалами, кошмарами – сидят они в телевизорах, все эти Майклы, Винники, поляки какие-то, которые рассказывают, что весь мир против нас, что нас все ненавидят, мы никому не нужны. Ну, и шли бы они...

- Ну, да.

- Вот туда бы они и шли…

- Я все понял… Я просто возьму эти два стихотворения у вас на сайте…

- Саша, мою любовь к вам – вот это возьми.

- Хорошо! И это возьмем!

А теперь - сразу оба стихотворения Юнны Петровны, о которых мы с ней говорили...

* * *

Нет таких на свете пугал,

Чтоб загнать Россию в угол, -

Ту Россию, что жива

Во вселенной тел небесных,

В смыслах чистых, а не бесных, -

В тайном свете Рождества,

Где родное Чувство Бога -

Свыше звёздная дорога,

Праздник Млечного Пути:

Счастье, что не уморили

Ни Младенца, ни Марии

В царстве Ирода, - учти!

Царство Ирода - картина,

Чьих метафор паутина

В данный миг - из вещества

Санкций, чтобы уморили

Дух Младенца и Марии,

Дух России, что жива

Во вселенной тел небесных,

В смыслах чистых, а не бесных,

В тайном свете Рождества:

Этот свет струится в темя,

В родничок течёт всё время, -

Суть бесстрашья такова!

* * *

Но преступнее всего –

Не грабёж и воровство,

А законы, по которым

Быть грабителем и вором

– Это двигатель с мотором,

Где свободы торжество!..

Мы попали в жернова,

Где свобода – такова:

По законам людоедства,

Крокодильства цель и средства

Возвратить Россию в тот

Девяносто первый год!

Девяносто первый гад -

Либерал и демократ,

Чьи законы породила

Та утроба крокодила,

Где надеждами богат

Девяносто первый гад -

Возвратить Россию в тот

Девяносто первый год!

Юнна МОРИЦ.