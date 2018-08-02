Юнна Мориц: Нет таких на свете пугал, чтоб загнать Россию в угол
...Даже и не знаю, какая неведомая сила заставила меня этим утром открыть глаза в районе 5.00 и случайно заглянуть на официальный сайт Юнны Мориц. И я сразу же увидел это стихотворение! (Накануне вечером его там еще не было.)
Чем оно меня поразило? Своим беспокойством...
Вы прямо сейчас тоже сможете его прочитать - и понять, почему я с таким нетерпением ждал возможности поговорить Поэтессой. Этот разговор тоже привожу здесь - моя Героиня мне это разрешает...
- Алло, Юнна Петровна, наконец-то! Я вот это стихотворение – «Нет таких на свете пугал, чтоб загнать Россию в угол» - в пять утра прочитал. А вы его опубликовали...
- Да, ночью.
- А я его тут же через час, проснулся, и увидел.
- Ты понимаешь, Саша, только ночью можно дышать. Такая жара...
- Вы знаете, это стихотворение меня поразило не только этими двумя строчками… Я вот еще раньше прочитал: «Где надеждами богат/ Девяносто первый гад -/ Возвратить Россию в тот/ Девяносто первый год!»
- Саша, вот сейчас идет август, да. Известно, что было в августе.
- Да. В том числе - и путч ГКЧП.
- Я сейчас думаю о том, что между внешностью событий и их внутренностью - такая бездна, что туда залезть и вылезть – это и есть задача поэта.
И потом, я никогда не забываю о мысли Паскаля – что мы имеем дело в жизни в основном с двумя вещами, очень тяжелыми. Это несправедливая сила и беззащитная справедливость. И единственное, что мы можем сделать, это – сделать силу более справедливой, а справедливость более сильной. Вот в этом проеме я работаю сейчас.
- И поэтому - нет на свете таких пугал, чтобы они могли загнать Россию в угол.
- Да! Да! И это несмотря на то, что нас стали зомбировать вот этими пугалами, кошмарами – сидят они в телевизорах, все эти Майклы, Винники, поляки какие-то, которые рассказывают, что весь мир против нас, что нас все ненавидят, мы никому не нужны. Ну, и шли бы они...
- Ну, да.
- Вот туда бы они и шли…
- Я все понял… Я просто возьму эти два стихотворения у вас на сайте…
- Саша, мою любовь к вам – вот это возьми.
- Хорошо! И это возьмем!
А теперь - сразу оба стихотворения Юнны Петровны, о которых мы с ней говорили...
* * *
Нет таких на свете пугал,
Чтоб загнать Россию в угол, -
Ту Россию, что жива
Во вселенной тел небесных,
В смыслах чистых, а не бесных, -
В тайном свете Рождества,
Где родное Чувство Бога -
Свыше звёздная дорога,
Праздник Млечного Пути:
Счастье, что не уморили
Ни Младенца, ни Марии
В царстве Ирода, - учти!
Царство Ирода - картина,
Чьих метафор паутина
В данный миг - из вещества
Санкций, чтобы уморили
Дух Младенца и Марии,
Дух России, что жива
Во вселенной тел небесных,
В смыслах чистых, а не бесных,
В тайном свете Рождества:
Этот свет струится в темя,
В родничок течёт всё время, -
Суть бесстрашья такова!
* * *
Но преступнее всего –
Не грабёж и воровство,
А законы, по которым
Быть грабителем и вором
– Это двигатель с мотором,
Где свободы торжество!..
Мы попали в жернова,
Где свобода – такова:
По законам людоедства,
Крокодильства цель и средства
Возвратить Россию в тот
Девяносто первый год!
Девяносто первый гад -
Либерал и демократ,
Чьи законы породила
Та утроба крокодила,
Где надеждами богат
Девяносто первый гад -
Возвратить Россию в тот
Девяносто первый год!
Юнна МОРИЦ.
Юнна Мориц о своем новом стихотворении, которое написала минувшей ночью: "Нет таких на свете пугал, чтоб загнать Россию в угол"