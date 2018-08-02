Как мы покупали на Авито картину Леонардо да Винчи за 5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-02T21:08:18+03:00

Продавец готов показать все документы на шедевр, но сначала просит подтвердить, что у вас есть деньги на банковском счете

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За самый дорогой товар на сайте объявлений Авито просят 72 миллиона евро. Это больше пяти миллиардов рублей! В такую сумму оценили работу великого Леонардо да Винчи «Молодая девушка в мехах».

Автор объявления божится, что полотно подлинное и даже документы с экспертизами имеются.

Это же мировая сенсация, решили мы. Берем!

Первый звонок по указанному номеру оказался неудачным.

Житель города Мамоново Калининградской области под именем ddrymov выставил на Авито картину Леонардо да Винчи «Молодая женщина в мехах».

- Перезвоните минут через 15! - бросил мужчина, представившийся Дмитрием. Но до того, как он положил трубку, я успел услышать до боли знакомое «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция...». Неужели продавец картины за пять миллиардов ездит в метро!?

Перезваниваю. По легенде, я представляю интересы «одного уважаемого человека». Соответственно веду себя по-деловому.

- Скажите, документы на полотно где выданы?

- Так вы присмотритесь, там внизу написано, эксперт из Германии подтвердил подлинность, - не особо приветливо отвечает продавец.

- А сейчас где картина?

- В Германии, хранится в частной коллекции.

- Как она вам досталась?

- Я всего лишь, как и вы, представляю интересы своего клиента.

- Слушайте, так, может, нашим клиентам легче между собой договориться? Он у вас русский?

- Нет, из Германии.

- Чего же он ищет покупателя в России?

- Россия - только одна из стран поиска. Она даже не в приоритете.

- Как давно картина у вашего клиента?

- С 2015 года.

- А как он ее получил?

- Полотно было приобретено в частном порядке на аукционе.

- Я, перед тем как вам звонить, порылся в интернете. Там нет никакой информации о продажах на аукционах «Молодой девушки в мехах»...

- Это был закрытый аукцион. Для своих, понимаете? Разумеется, в открытых источниках информации о нем не было.

- Почему решили продать?

- Я не задаю своим клиентам такие вопросы.

- Хотелось бы посмотреть на картину.

- Только после того, как мы получим от вас письмо о намерениях и подтверждение платежеспособности: выписка с банковского счета, еще какие-то документы. Нам надо убедиться, что у покупателя есть деньги. Сегодня письмо, завтра показываем вам документы и экспертизу, послезавтра готовы вылететь в Германию.

- А есть какое-то подтверждение, что это работа Леонардо? Я посмотрел в интернете, пишут, нет у него такой картины.

- Все документы есть, это его холст. Покажем все после подтверждения платежеспособности.

- Мы хотим, чтобы картину проверил наш эксперт.

- Пара дней у него будет.

- Так мало?! Такая экспертиза никак не меньше года, а то и трех займет!

- Давайте сначала вы взглянете на результаты нашей экспертизы, может, она вас устроит. Если нет, сделаем повторную. Все эти вопросы нужно проговаривать с хозяином, на какие виды экспертизы он даст добро, где все это можно будет провести и так далее.

- В России сможем с ней поработать?

- Только в Германии. Выберем центр с необходимым оборудованием.

- А есть еще покупатели, кроме нас?

- Есть один, уже документы изучает. Это, кстати, россиянин.

- Как ваш клиент хочет получить 72 миллиона евро? Наличными?

- Ну почему же. Лучше всего банковский перевод оформить.

- Слушайте, а почему вы на Авито продаете да Винчи, а не через аукционный дом?

- Это показалось хорошей идеей для России. Вот вы же нашли наше объявление. А в аукционных домах процент комиссии слишком большой.

- Как-то не хочется отправлять документы абы кому. Может, встретимся?

- Обязательно встретимся, но сначала все-таки выписку с банковского счета покажите.

В общем, осталось на счет пять миллиардов положить, выписку прислать и «Девушка в мехах» моя...

КСТАТИ

В мире насчитывается всего около двух десятков картин, которые признали работами Леонардо да Винчи. Появление любого нового полотна становится сенсацией в мире искусства. Так произошло, к примеру, с потерянным «Спасителем мира» (на фото), шедевром, проданным за 450 миллионов долларов российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Впрочем, до сих пор непонятно, кто купил шедевр. А после того, как скончался крупнейший в мире специалист по да Винчи, заявлявший, что «Спаситель мира» - подделка, все чаще раздаются мнения о том, что Рыболовлев приобрел сомнительное полотно сам у себя, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию коллекционера.

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Объявление разместил 1 августа россиянин под ником ddrymov. Пользователь сообщил, что картина находится в Германии, а эстимейт картины примерно в четыре раза выше цены продажи и составляет аж 280 Миллионов евро. В качестве доказательства подлинности, мужчина опубликовал серию фотографий. (подробности)