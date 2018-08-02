Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-02T20:41:43+03:00

На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу

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Объявление разместил 1 августа россиянин под ником ddrymov. Пользователь сообщил, что картина находится в Германии, а эстимейт картины примерно в четыре раза выше цены продажи и составляет аж 280 Миллионов евро. В качестве доказательства подлинности, мужчина опубликовал серию фотографий. Во-первых, сам портрет, правда, издалека и в окружении лиц в белых халатах. Во-вторых, изъеденную короедом доску в кальке. И, наконец, в-третьих, переснятые страницы экспертных заключений некоего профессора Фишера, сделанных аж в 1967 году, но для пущей важности снабженные надписью на английском языке "Пожалуйста, храните эти материалы в конфиденциальности".

Новость о возможной сенсации перепостили все новостные ресурсы. "Молодая женщина в мехах" - работа известная, хотя спорная и не относящаяся к числу официально признанных работ Леонардо. Впрочем, это обстоятельство это не помешало издательству Эксмо и автору Андрею Борисюку включить полотно в книгу "Леонардо да Винчи", вышедшую три года назад в серии "Художник в ста картинах". Там автор называет работу "шедевром Леонардо", указывая, что "лицо модели можно угадать на других работах да Винчи, улыбка сравнима с улыбкой Джоконды, горный пейзаж на заднем плане напоминает фон моны Лизы", однако смущает "нетипичное для работ мастера изображение роскошной меховой текстуры в одежде: оторочка, из горностая, обрамляющая тяжелую бархатную ткань".

Само объявление

Профессиональные эксперты сочли новость фейком. Специалисты из Третьяковской галереи и ГМИИ имени Пушкина советовали не заниматься ерундой и бросали трубку.

"Глупостью и желанием попиариться" назвал происходящее галерист Сергей Попов. Заместитель директора НИНЭ Третьякова Александр Чвала засмеялся и заявил, что ничего смешнее, чем продажу Леонардо на "Авито" никогда не слышал. "Леонардо продают не на "Авито" и не на Даниловском рынке, среди мяса, а на Сотбис и Кристи". Впрочем, сквозь приступы смеха, Чвала вспомнил случай, когда однажды на интернет-аукционе "молоток.ру" за копейки купили "довольно приличную работу художника Александра Киселева, непонятно, как там оказавшуюся". "Однако Киселев - это вам не Леонардо", — тут же оговорился Чвала.

Не прояснил ситуацию и сам продавец "шедевра".

- Пишите не про меня, про то, как обманывают дольщиков. У меня как раз друга обманули, давайте, я вам лучше его телефон дам, — предложил дяденька сварливо и положил трубку, посоветовав перед этим "звонить только тогда, когда у нас появятся деньги".

Словом, совокупность обстоятельств, переданных директору интернет-аукциона Art Investment Константину Бабулину, позволила эксперту сделать однозначный вывод: "Никакой сенсации и никакого Леонардо здесь нет, даже не ищите".

Как отметил эксперт, люди бизнеса более чем знакомы с подобными предложениями. В последнее время их заваливают письмами с предложениями прикупить "Леонардо" и "Рафаэлей". Как правило, письма приходят из четырех мест: Украины, Армении, Калининграда и Чехии и, конечно, авторы готовы предоставить всевозможные экспертизы подлинности их "шедевра".

— Это похоже на извещение о том, что вы выиграли в лотерею миллион долларов или вам оставлено завещание на бешеную сумму. Скорее всего, продавец на "Авито" получил такое письмо, обрадовался и решил заработать на посредничестве, - рассудил эксперт.

Смущает в письмах ровно одно, а именно, место продажи, ведь, как отмечают специалисты, ни один сумасшедший не станет продавать шедевры не то что на "Авито", но и на более-менее авторитетных, но российских аукционах.

— При покупке картины самым важным фактором оказывается не цена и даже не качество полотна, а место, где продается работа, — отмечает Бабулин. — Серьезный покупатель отреагирует на известие, что Леонардо продают на "Сотбис", но ни в коем случае, не на известие, что Леонардо появился под Крымским мостом или еще где-то. Если место не авторитетно, то покупки не будет.

В пользу версии с обманом говорит и то, что продавец не имеет на руках работы: на фотографиях запечатлены какие-то рабочие, которые держат картину сбоку. Не говоря уже о том, что в высшей степени странно толкать Леонардо в России, если полотно находится в Германии, и гораздо легче выставить его на авторитетных площадках "Сотбис" или "Кристи".

— Хоть как-то можно было понять, если бы картина продавалась в Китай. Но Россия - совсем не то место, куда стремится попасть дорогая живопись, - заявил Бабулин.

Эксперт выдвинул и еще одну версию появления "Леонардо" на "Авито". "Не удивлюсь, реклама сайта. Посмотрите, как взбудоражен Интернет и все, кому не лень, отправились искать на "Авито" другие "шедевры".

КСТАТИ

В мире насчитывается всего около двух десятков картин, которые признали работами Леонардо. Появление любого нового полотна становится сенсацией в мире искусства. Так произошло, к примеру, с потерянным «Спасителем мира», шедевром, проданным за 450 миллионов долларов, российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Впрочем, до сих пор непонятно, кто купил шедевр. А после того, как скончался крупнейший в мире специалист по Да Винчи, заявлявший, что "Спаситель мира" - подделка, все чаще раздаются мнения о том, что Рыболовлев приобрел сомнительное полотно сам у себя, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию коллекционера.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В Мамоново продают картину Леонардо да Винчи «Молодая девушка в мехах» за 72 миллиона евро

По словам автора объявления, подлинность картины подтверждена двумя экспертизами (подробнее)

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