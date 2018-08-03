2018-08-03T01:09:16+03:00
Общество

Едем за город бесплатно: Кому дали льготы на проезд в электричке с 1 августа 2018 года

С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры и ряд других категорий могут ездить на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях [инфографика]
Елена ОДИНЦОВА
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Пока соглашение, которое заключили правительства Москвы и Подмосковья, действует до конца 2020 года.Пока соглашение, которое заключили правительства Москвы и Подмосковья, действует до конца 2020 года.
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ГДЕ ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТА

На всех пригородных электричках, которые отправляются с московских вокзалов и следуют в Подмосковье, а также соседние области - Тверскую, Калужскую, Рязанскую, Владимирскую, Смоленскую, Тульскую. Категория электрички не имеет значения - на экспрессы льготы тоже распространяются.

КТО МОЖЕТ НА НЕЕ РАССЧИТЫВАТЬ

1. Пенсионеры.

2. Почетные доноры СССР, России, Москвы и Подмосковья.

3. Один из родителей в многодетной семье.

4. Родители или законные представители детей-инвалидов до 18 лет.

5. Один из родителей инвалида с детства, который получает профессиональное образование и которому до 23 лет.

6. Один из опекунов (приемных родителей, попечителей, патронажных воспитателей).

7. Приемные родители - участники пилотного проекта по имущественной поддержке приемных семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов (пилотный проект проводят московские власти - надо взять на воспитание не менее 5 детей).

Все это (кроме последнего пункта) касается как москвичей, так и жителей Подмосковья.

Увы, на пенсионеров и прочих вышеназванных льготников из соседних с Московской областей - Тверской, Калужской и т. п. - новшества не распространяются.

Напоминалка "КП" Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напоминалка "КП"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ

Для того чтобы воспользоваться льготой в первый раз, надо обратиться в кассу на одном из московских или подмосковных железнодорожных вокзалов, предъявив социальную карту москвича или жителя Подмосковья. Вам выдадут бесплатный билет. А кроме того, социальную карту перекодируют. Дальше можно будет по ней получать бесплатный билет не только на вокзалах, но и в кассе на любом полустанке, а также в автоматах.

ВАЖНО

Пока соглашение, которое заключили правительства Москвы и Подмосковья, действует до конца 2020 года. В течение этого времени перечисленные здесь льготники и могут ездить на пригородных электричках бесплатно. Но не исключено, что затем соглашение продлят.

ЦИФРЫ

2,8 млн. человек, как предполагается, смогут воспользоваться новыми льготами. Из них 1,6 млн. - москвичи, 1,2 млн. - жители Подмосковья.

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