Секс и макароны: Собчак рассказала о своем идеальном отдыхе

СЕГОДНЯ 02:49 2018-08-03T02:58:31+03:00

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Ксения Собчак продолжает отдыхать на Средиземном море: проведя несколько дней на испанском острове Ибица, телеведущая переместилась на другой остров – итальянскую Сардинию. Вместе с сыном Платоном она поселилась на роскошной вилле, где наслаждается всеми прелестями отпускной жизни: вкусной едой, обществом друзей и хорошей погодой. Не забывает Собчак и о йоге, которая тоже входит в ее обязательный перечень отпускных радостей. Поделившись в Инстаграме снимком, сделанным во время занятий, Ксения, продемонстрировала необычную позу: телеведущая делает стойку на руках, при этом в кадре видна только одна ее нога. Рядом примостился маленький Платон, который пытается залезть на ограждение террасы.

- Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста «Норма», хорошая книжка, объятия сына и ужин с любимыми друзьями! – написала Собчак.

xenia_sobchak Я в сложнейшей асане,но Платон тоже не отстает! Вообще,идеальный день отдыха это секс,йога,массаж , паста Норма ,хорошая книжка и обьятия сына и ужин с любимыми друзьями!

Судя по всему, телеведущая уже приобщает полуторагодовалого сына к йоге. В историях в Инстаграме Ксения показала, как она занимается вместе с малышом: лежа на спине, Собчак качает сына на ногах. Поделилась телеведущая и снимком той самой пасты «Норма», которую она считает идеальной – в классической итальянской кухне это макароны в томатном соусе с баклажанами и сыром.

Макароны мечты Ксении, йога и объятия сына Платона. Фото: Инстаграм.

К слову, на днях телеведущая опубликовала в своем блоге видеоролик из спортзала, сделанный во время тренировки. Ксения рассказала, что наконец-то нашла личного фитнес-тренера, который ее устраивает по всем параметрам и помогает ей худеть.

- Шоу «дрессированный тюленчик». Все -таки очень важно найти такого Изверга Тренера в спортзале, с которым тебе комфортно, - написала Собчак. - А главное, слушать себя. Всю жизнь мои подружки-зожницы повторяли одну и ту же не подходящую мне чушь - обильный завтрак и после 7 ни капли и грамма в рот! Но если я сова, раньше 2-х ночи я никогда не ложусь, то к 23 примерно я уже готова сьесть даже свою руку. И шо делать? И вот впервые мне встретился человек, который говорит: если вам так комфортнее - не завтракайте вообще (а я и не люблю), лучше пообедайте и вечером просто 4 часа до сна белковая пища. И вот я - спустя месяц похожа на человека, а не на упитанную свинку.