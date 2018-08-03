2018-08-03T12:18:35+03:00
Общество

Что пять, что двенадцать…

Кандидат педагогических наук, вице-президент фонда «ПроОбраз» Дмитрий Волошин – об идее создать новую шкалу оценивания школьников
Дмитрий ВОЛОШИНКандидат педагогических наук, вице-президент фонда «ПроОбраз»
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Привычна пятибалльная система оценки знаний в школе может быть реформирована.Привычна пятибалльная система оценки знаний в школе может быть реформирована.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Господин Анзор Музаев, заместитель руководителя Рособранадзора, вместе с господином Виктором Болотовым из ВШЭ сказали, что пятибалльную систему не грех и отменить. Мое сердце сжалось в предвкушении чуда. Я решил - вот же они - первые плоды разделения министерства образования! Пошли разумные инициативы!

Ан нет, коллеги, рано радовался. Господа предложили поменять 5-ти балльную систему на 12-ти балльную. И это радикальное изменение тоже не просто так. Надо переобучить всех учителей в смысле повышения уровня их квалификации. Цитата: "учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания".

Я долго цензурно вырабатывал свою позицию. Почему-то первое, что пришло на ум (признаться, я изрядно испорчен коммуникацией с действующей системой образования) – это то, что кто-то задумал получить контракт на повышение квалификации педагогов в федеральном масштабе. Ну и заодно на разработку методов и инструментов оценивания при революционном переходе средней школы с 5-ти балльной на 12-ти балльную систему. Этот кто-то, как мне кажется, очень хочет сыграть на школьной поляне, оттеснив классических игроков вроде наших уважаемых педагогических университетов. И этот кто-то явно обаял Рособрнадзор, который в силу некоторой неразберихи с определением полномочий министерства просвещения взял на себя лидирующую роль в таком интимном вопросе, как модернизация среднего образования. И ведь как красиво придумали! Расширить диапазон оценок на чуть-чуть под предлогом неграмотности школьных учителей. А дальше? Давайте перейдем на 19-ти балльную систему оценивания! Потом - на 26-ти балльную. И так до 100 баллов, чтобы выровнять систему оценки школьную и ОГЭ/ЕГЭ. Это же 14 проектов минимум на 90 лет. Гениально!

Если отбросить в сторону административно-корыстную возню, то глобальный вопрос пользы системы оценивания я бы все-таки обсудил.

Моя позиция здесь простая: любая система оценивания, которая вносит соревновательный характер, убивает мотивацию. Современная школа должна стремиться формировать не соревновательность, но кооперацию. Кооперацию на всех уровнях: ребенок-ребенок, ребенок-учитель, ребенок-родитель. И – что особенно важно - учитель-родитель. Этого в помине нет по многим причинам, и система оценивания типа "а почему не пять?!" кажется краеугольным камнем такого порядка вещей.

Что можно сделать, спросите вы? А все очень просто.

Давайте измерять не успеваемость, а прогресс изучения предметов! Скажем, в логике false/true по контрольным точкам образовательной траектории. Пусть мой ребенок не любит химию. Ну не планирует он связывать жизнь с этим предметом, не идет. И этом есть сто причин. Тогда он может изучить его на 30%, пройдя за несколько лет необходимый базис, достаточный чтобы считаться современным и образованным человеком. Пусть для этого он сдаст несколько десятков рубежных контролей, каждый из которых дает оценку в формате зачета. Тогда, путем несложного математического вычисления к концу обучения в рамках одного или нескольких учебных годов можно будет понять тот самый пресловутый прогресс. Заодно оценив компетентность педагога по сумме пройденных рубежей всеми детьми класса. Ну это так, вишенка на торте.

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