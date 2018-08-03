Балерина, дочь оперного певца, искусствовед: как женщины Евгения Петросяна помогли ему стать знаменитым

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-03T17:19:55+03:00

Посмотрели на личную жизнь главного юмориста страны, чтобы понять, почему у него было четыре брака

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Фото Евгения Петросяна и Елены Степаненко можно бы помещать в энциклопедию под словом «Идеальная пара». Они всегда так трогательно отзывались друг о друге на людях, рассказывали о забавных перепалках в семье, что казалось, у них точно не может быть конфликтов. Однако, сегодня, 3 августа 2018 года Степаненко подала иск в Хамовнический суд Москвы о разделе имущества между ней и ее супругов. Женщина заявила, что претендует на 80% нажитого в браке, а на минуточку, совместное имущество известной семьи составило 1,5 миллиарда рублей. Так, что же произошло? Что стало причиной развода? «Комсомолка» решила вспомнить всех главных женщин ведущего «Кривого зеркала», чтобы понять, почему в свое время юморист принимал решение расстаться с ними.

Первая жена - сестра балерины

В 16 лет Евгений Петросян приехал в Москву из Баку и почти сразу же познакомился с сестрой известной балерины Кригер – Викториной. Говорят, что женится так рано будущая звезда решил ради прописки, поскольку после того, как он провал экзамены в МХАТ возможности остаться в столицы у юного провинциала не было. Евгений отнес документы во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, но шанс загреметь в армию был очень велик. А после службы вновь вернуться в родной Азейрбаджан.

Евгений сразу начал подрабатывать конферансье на концертах. И на одном из приемов его познакомили с милой девушкой из знатной семьи - сестрой знаменитой балерины Кригер.

Евгений Петросян в молодости. Фото из личного архива Натальи Кустинской

Она влюбилась в молодого Петросяна, галантного, и осыпающего ее комплиментами. Свадьбу сыграли через два месяца. У супругов родилась дочь, которую назвали в честь балерины Викториной... Говорят, на этом настоял Евгений Ваганович, который с большой гордостью рассказывал всем о роде Кригер. Он нежно заботился о дочери, и быть может этот брак продлился бы много лет, если Петросян не познакомился с дочерью певца Козловского. Говорят, это была любовь с первого взгляда. Будущая звезда «Аншлага» не мог надышаться на Анну Козловскую.

Вторая жена - дочь певца Козловского

- А вы думаете: если Петросян, то обязательно клоун! А он на самом деле очень образованный, умный человек, - поделился Сергея Дитятев, известного в 70-х годах конферансье.

«Козловская отличалась красотой. Вела у нас эстрадные концерты. Женя Петросян выступал в качестве конферансье с монологами, шутками, а Анна - только объявляла номера, - рассказала «КП» знаменитая в прошлом певица Нина Дорда (кстати, она стала прототипом героини, которую сыграла Орбакайте в сериале «Московская сага»). Правда, с дочерью Козловского Анной они прожили вместе недолго - год или два. - Не знаю, удастся ли вам отыскать Анну, она ведь уезжала за границу...»

Евгений Петросян и Анна Козловская.

Мы Анну Ивановну Козловскую нашли. Она сегодня живет в центре Москвы в квартире отца вдвоем с помощницей, хворает. Ей 68 лет.

- Да, я была замужем за Петросяном, - сказала нам Анна Ивановна. - Я старше Жени на семь лет. С детства мечтала выступать на сцене, но папа меня отговаривал, и я окончила филологический. Но потом тяга к сцене взяла верх, поступила в ВТМЭИ, Женя был моим однокурсником. Мы вместе слушали лекции Рины Зеленой, известного конферансье Алексеева. И так много времени проводили с Женей, что не заметили, как влюбились. Я стала его второй женой. Но думаю, что первый его брак был компромиссом.

Евгений Петросян в 1965 году. ФОТО e-petrosyan.ru

Мы с Женей выступали вместе с первым спектаклем студии «В жизни раз бывает 18 лет», ездили по стране, имели успех.

- А ваш знаменитый отец не был против этого брака?

- Женя производил приятное впечатление (его папа - профессор математики), благородный и талантливый. Мне с ним было очень интересно, он умел изысканно ухаживать. Мы увлекались творчеством. Ходили в ресторан на Останкинской башне - оттуда виден город как на ладони... Ничего плохого о нем не могу сказать, порядочный человек. Потом я начала писать, увлеклась прозой, меня приняли в Союз писателей. Однажды познакомилась с греком Костасом Варналисом и влюбилась. Женя очень страдал, но я ничего не могла с собой поделать. Это моя непростительная вина перед Женей. Папа считал, что его дочки должны быть ангелами и всю жизнь прожить с одним мужем, но я сделала по-своему. По моей инициативе наш брак с Петросяном распался. Я с новым мужем уехала в Грецию. Недавно вернулась на Родину, за судьбой Жени Петросяна не следила. Мы с ним не поддерживаем отношений.

- А ваш отец помогал в карьере Петросяну?

- Нет, Женя не пользовался родственными связями. Многие даже не знали, что он зять Козловского. И к Леониду Утесову попал не с помощью связей. Мэтр увидел его на концерте, сам предложил стать его конферансье.

Рассказывают, Утесов ценил остроумие Петросяна. Однажды на концерте из зала нетрезвый мужчина выкрикнул каверзный вопрос: мол, где сейчас Хрущев (которого только свергли). Евгений нашелся: «Закусывать надо!» В следующий раз на скользкий вопрос такой же фразой отделался сам Утесов. За кулисами ему сказали: «Вы цитируете Петросяна!» У Леонида Осиповича Петросян проработал пять лет, а заменил его Геннадий Хазанов, которому достался пиджак Петросяна, в нем он и женился.

Третья жена - искусствовед

- Третьей женой у Петросяна была искусствовед из Ленинграда, интеллигентная, прелестная женщина, - рассказала КП» Нина Дорда. - Такая петербургская дама, аристократка... Рассказывают, одно время Людмила вместе с мужем выступала на сцене. Вроде бы ее раздражала загруженность Петросяна.

Евгений Ваганович всегда мечтал открыть свой театр, и вот в 1979 году он создал Театр эстрадных миниатюр и объявил кастинг артистов. На первые пробы пришла юная, черноволосая выпускница ГИТИСа Елена Степаненко.

Четвертая жена – актриса

Но любовь между ними вспыхнула не сразу. Общались, иногда ходили выпить бокал - другой вина, веселились, но вечером Петросян неизменно возвращался домой. Руководитель театра был женат, замужем была и Степаненко, хотя позже она признавалась, что Евгений ей нравился. Но его все устраивало в семейной жизни.

Елена Степаненко, Вячеслав Войнаровский и Евгений Петросян на сцене, 1981 год. ФОТО Николай Малышев, Александр Сенцов/Фотохроника ТАСС

Все изменилось после того, как пара вместе поехала в Семипалатинск со спектаклем «Доброе слово и кошке приятно». То ли жаркая степь так повлияла на умы, то ли семейная жизнь Петросяна перестала быть так безоблачной, но тут у Степаненко и Петросяна закрутился фееричный служебный роман.

«Нас как-то одновременно потянуло друг к другу. Там, на полигоне, проводились ядерные испытания, вот и у нас рванула бомба любви», - вспоминала потом Степаненко.

Вернувшись в Москву, главный юморист страны заявил жене, что разводится. Сразу же сыграли свадьбу. Степаненко переехала в квартиру мужа на Арбате.

Елена Степаненко в спектакле "Доброе слово и кошке приятно", 1980 год. ФОТО e-petrosyan.ru

- Однажды мы с Евгением Вагановичем разговорились, и он заметил, что четыре раза был женат, и только четвертый брак удачный. Последняя жена - то, что надо, - рассказал нам человек из окружения юмориста. Елена всегда жизнерадостна, необыкновенно вкусно готовит. Коллеги шутят, мол, своим кулинарным искусством и нашла путь к его сердцу. Муж лишь по праздникам может сделать два своих коронных блюда - яичницу и баклажанную икру.

По словам Петросяна, за долгие годы супружеской жизни со Степаненко ни разу серьезно не повздорили. А общее дело еще больше скрепило их брак.

Евгений Петросян и Елена Степаненко в 2016 году.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Говорят, всеми финансовыми делами в их семье рулит Елена, а Ваганыч (так называют народного артиста коллеги) всегда ей уступает.

Причиной развода может стать помощница Петросяна

Пока это всего лишь слухи, но очень настойчивыми. Говорят, что в последнее время ведущего «Кривого зеркала» стали все чаще видеть в ресторанах Москвы вместе с его личной ассистенкой Татьяной Брухуновой, которую за схожесть называют молодой Степаненко. Девушка приехала в Москву из Тулы, чтобы изучать менеджмент, устроилась на подработку в театр Петросяна.

Татьяна Брухунова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С дочерью Петросян не разговаривал 10 лет

У главного комика страны одна дочь - Викторина. С детства она сопровождала папу на его концертах и даже выходила с ним на сцену.

Подумывала стать актрисой, но в итоге пошла учиться на искусствоведа. Долгие годы они были очень дружны с отцом. Возможно, так совпало, но с появлением Степаненко, как говорят, отношения разладились. Когда 16 лет назад Викторина решила эмигрировать в США, Евгений Ваганович не хотел отпускать дочь. А когда та настояла на своем, прекратил всякое общение.

- Они не разговаривали лет десять. У Викторины в США родился сначала один сын, потом второй, но Петросян их долгое время не видел, никто ни к кому не приезжал, - рассказывает его знакомый.

- Это была большая драма, которая держалась в тайне. Мы старались не напоминать Жене о дочке, чтобы не бередить рану. И только несколько лет назад они помирились, он увидел внуков.

Как рассказывают, Елена Степаненко не слишком приветствует это общение.

- В те годы многие хотели уехать за границу, - говорит Нина Дорда. - Мне рассказывали, что дочка Петросяна побывала в Америке, где познакомилась с арабом. Вышла за него замуж и осталась жить в Нью-Йорке. Потом вышла второй раз замуж.

- Да, я постоянно живу в Америке, у меня свой бизнес, - сообщила нам дочь юмориста, которой мы дозвонились в США. Викторина занимается производством эксклюзивных игрушек из стекла (выдуваются они вручную) по рисункам знаменитого художника Льва Бакста.

Как оказалось, Викторина открыла свою студию Mark Andreas Collection, названную по именам ее сыновей, Марка и Андреаса. Недавно ее изделия по 100 долларов за штуку стали продаваться и в бутиках Москвы.

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