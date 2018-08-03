Развод Петросяна со Степаненко прокомментировала Роза Сябитова: Они все равно останутся родными людьми

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-03T16:12:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Главная сваха страны Роза Сябитова прокомментировала развод Петросяна со Степаненко. В эфире Радио «Комсомольская правда» она выразила уверенность в том, что, несмотря на разрыв, пара останется близкими людьми.

- Здесь я всегда рекомендую не проводить определенные параллели, сравнения - допустим, молодая пара или взрослая пара, или такая пара, которая прожила очень много времени. Мы же не знаем всех деталей. Может быть, развод - это стечение определенных обстоятельств, которые требуют. Но это не значит, что люди перестали любить друг друга. Мы не знаем всех нюансов этой истории.

Два уважаемых человека приняли решение… я думаю, что, когда люди разводятся… когда очень долго живут вместе, дети, внуки, совместно нажитое имущество, только определенные такие сложные обстоятельства могут мотивировать разойтись. Потому что по-любому, ну, так скажем, не то чтоб невыгодно ни одной стороне… ну, люди привыкли коротать вместе старость… встречал ее, все делал для того, чтобы она была хорошая там, безбедная, в окружении близких, детей, внуков и так далее. Я просто не знаю, я вот от вас слышу эту новость, для меня она тоже, к сожалению, печальная. Но при этом, мне кажется, именно эта пара останется друзьями. Вот им это удастся сделать. Я думаю, что вполне вероятно, что они, может быть, и жить будут вместе. Просто определенные обстоятельства.

Вот пример приведу. Допустим, в моем возрасте странно ставить штамп в паспорте. Вот эта фата, гости, все остальное. Но это же не значит, что у меня нет мужчины, который рядом. Просто мы разумные люди, мы не ставим этот штамп в паспорте. А здесь просто обратная ситуация. Может быть, как раз развестись было более выгоднее, чем оставаться вместе. Но при этом люди остаются очень близкими и дорогими друг другу. Здесь нет ничьей вины. Здесь никто не виноват. Здесь нет ни правых, ни виноватых. Это в любом случае такая маленькая трагедия, - сказала Сябитова.

Также телеведущая высказала мнение о том, что юмористам не стоит строить новые отношения на виду у публики и посоветовала не приходить в передачу «Давай поженимся». Как считает сваха, искать себе пару через телепрограмму - «это не очень правильно».

- Половинки, цитирую Раневскую, бывают у таблетки и у пятой точки. А если говорить о них, то они и есть две половинки. Потому что, если бы они не жили бы так долго, тогда бы они не были бы. Поэтому эти узы, они уже на всю оставшуюся жизнь, неважно, живут они вместе, юридически ли они расторгли брак и так далее, они все равно родные люди, они половинки. Искать четвертинки или третинки – ну, какой смысл? Просто рядом будут либо мужчина, либо женщина, которые будут скрашивать… А родным всегда останется супруг и супруга, - добавила Роза Сябитова.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что Елена Степаненко и Евгений Петросян делят имущество. По некоторым данным, в суд обратилась 65-летняя заслуженная артистка России: именно она подала иск о разделе совместно нажитого имущества со своим супругом.