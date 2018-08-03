Водородная вода Ксении Собчак: сверхжульничество или панацея

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-03T17:50:59+03:00

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Недавно настоящая буря разразилась в стакане воды. Правда, это была не обычная вода, а водородная. Известный журналист Александр Невзоров обвинил другого не менее популярного медийного персонажа – Ксению Собчак, в рекламе сверхжульничества.

ЦИТАТЫ

“Ксения Анатольевна в очередной раз отмочила. Она взялась рекламировать – не падайте, пожалуйста, — водородную воду, причем страстно и убежденно как панацею от всего. Сообщаю тем, кто собирается потратиться на это дело, что водородная вода – это обычное примитивное сверхжульничество, рассчитанное на людей, которые даже с двадцати метров никогда не видели учебников физики и химии… Вот водородная вода, страх ГМО, астрология, суточная очередь к поясу какой-то богини – это всё компоненты серости, из которой состоит элита тоже России”.

Александр Невзоров

«Запомните навсегда: болезни можно не лечить, а предотвращать… Важный секрет моего хорошего самочувствия – Водородная вода… она является не только лучшим антиоксидантом, но и заряжает клетки энергией, активно увлажняет кожу и помогает в детоксикации организма».

Ксения Собчак

Скандальный рекламный пост в инстаграме Ксении Собчак.

КСТАТИ

Аппараты по производству водородной воды стоят от 35 до 399 тысяч рублей.

“Кислородный воздух”

Многочисленная армия «поклонников» Ксении Анатольевны тут же принялась упражняться в остроумии. Собчак предлагали прорекламировать кислородный воздух, хлорид натрия, который можно успешно применять вместо поваренной соли и другие потешные изобретения.

А что если водородная вода действительно обладает чудесными свойствами? Мы решили разобраться в этом деле с научной стороны. Чем водородная вода отличается от водопроводной?

Что говорят производители?

- Все из-за малограмотности наших оппонентов, - считает Виктор Гончар, научный консультант компании Enhel Group, которая представляет на российском рынке саму водородную воду и аппараты по ее производству.

Виктор выпускник МАИ, специалист по космическим двигателям и энергетическим установкам. Кроме того, за его плечами курс лекций Джорджтаунского университета по фундаментальной медицине.

- Люди помнят со школьных времен формулу воды H2O и на этом основании с апломбом нам говорят: «Что вы нам лапшу вешаете, любая вода она и так водородная!» - объясняет Гончар. - Это от непонимания основ химии. Когда водород сгорел в кислороде и, соединившись с ним, образовал воду, можно забыть про все свойства бывшего водорода и бывшего кислорода. Поймите, если в питьевую воду добавить минералов, она становится минеральной, если углекислый газ закачать - получите газированную, если хлор – будет хлорированная. Мы же обогащаем воду водородом. А он является уникальным антиоксидантом, прекрасно нейтрализует свободные радикалы. Есть научные работы, где показано, что его окислительно-восстановительный потенциал (грубо говоря, способность замедлять старение клетки - Ред.) достигает до минус 800 милливольт. Для сравнения аскорбиновая кислота - главный антиоксидант, - дает всего 120 милливольт, а популярный ресвератрол в красном вине - только 70. Но главная проблема с пищевыми антиоксидантами в том, что их надо потреблять в очень больших количествах. Вы не сможете выпить ведро зеленого чая или съесть несколько килограмм капусты-брокколи. А литр воды за день выпьете легко. На сегодняшний день в мире опубликовано 850 научных работ на тему водородной воды, в этой области работают более полутора тысяч медиков, а водородная технология в прошлом году имела оборот 60 миллиардов долларов. Этим занимаются далеко не глупые люди. Клинические исследования? Это дело долгое, сложное и дорогое, тем не менее, они проводятся. Самая крупная выборка составляет 60 человек: 30 - экспериментальная группа, 30 - контрольная.

А что если водородная вода действительно обладает чудесными свойствами?Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ХИМИКА

«Клинических исследований, которые показывают устойчивый эффект, практически нет»

А вот что думает о водородной воде кандидат химических наук, доцент химфака МГУ Иван Сорокин.

- Иван, есть ли у этого модного тренда реальная научная основа?

- Продать людям такие вещи совсем без научной основы все-таки невозможно. Альтернативная медицина обычно устроена как некий микс были и небылиц. Какая-то часть подтверждается экспериментами и статьями в научных журналах. Но при этом есть отличительные признаки, по которым можно опознать любой псевдонаучный тренд: эффекты показаны на очень маленьких выборках, либо показаны с недостаточной статистической достоверностью. При этом в самом понятии “антиоксидант” нет ничего антинаучного. Слово “антиоксидант” означает “препятствующий окислению”. Антиоксиданты - это и природные витамины, и вещества, содержащиеся во фруктах, овощах и шоколаде…

- Водород это действительно супер-антиоксидант?

- То, что молекулярный водород является восстановителем, - это базовый химический факт. А водородная вода, согласно их маркетингу, насыщена именно молекулярным водородом. Они заявляют, что в отличие от большинства природных антиоксидантов молекулярный водород - это таргетированный (направленный - Ред.) антиоксидант, он лучше всего связывается с гидроксильными радикалами, которые действительно участвуют во многих процессах разрушения биомолекул. Но у этой логики есть множество недостатков.

Во-первых, водород очень плохо растворим в воде. Если вы будете ее просто пить, то получите очень маленькие дозы молекулярного водорода. А во-вторых, клинических исследований, которые показывают устойчивый долгосрочный эффект употребления внутрь молекулярного водорода практически нет.

Хотя должен добавить, что в статье 2007 года в журнале Nature Medicine (это почитаемый журнал с очень хорошей репутацией), говорилось об эффектах растворов в воде. Но, к сожалению, последующие исследования оказались сомнительными.

Плюс, есть такой тонкий момент: первые исследования по поводу медицинских свойств растворения водорода в воде проводились в Японии. Там же, где изобрели электролизеры, в которых получалась та самая водородная вода. И до сих пор большинство исследований на эту тему публикуется японскими учеными.

- Вы не доверяете японским ученым?

- Нет, там сильные научные школы. Но в медицинском мире научные интересы часто сопряжены с финансовыми, и не думать об этом нельзя. Наверное, есть повод говорить о некоторой предвзятости. Водородная вода до недавнего времени была сугубо восточно-азиатской темой. При том, что маркетинг пошел по всему миру. Например, в США бум водородной воды начался 3 года назад. Но научные исследования по-прежнему публикуются в основном в Японии. И это немного подозрительно. Если бы у этого явления был серьезный научный базис, то результаты бы повторялись в лабораториях других стран. И самое главное - нет какой-то массы исследований, которые указывают, что есть хоть какой-то устойчивый профилактический эффект от употребления водородной воды. Что еще настораживает? Она подается как панацея от всех болезней. Когда лекарство должно лечить все, это значит, что конкретного сильного терапевтического эффекта нет. Насколько я знаю, почти во всех странах, где продается водородная вода, она зарегистрирована как биологическая добавка, а не лекарственное средство. То есть урегулировано все это довольно слабо.

- А в чем плюсы позиционировать препарат как биологическую добавку?

- Биодобавки - это гигантский рынок. Он зиждется на том, что есть постоянный уровень недоверия к официальной медицине в обществе. В понимании многих людей биодобавки и альтернативная медицина - это гораздо надежнее, чем сходить к врачу.

- Когда можно будет говорить об эффективности лечения водородом?

- Когда позитивный эффект покажут достоверно и он будет устойчиво воспроизводиться на разных пациентах. В принципе, энтузиазм по поводу антиоксидантов как средства, которое можно принимать каждый день, понемногу угас. Потому что есть мнение, что достаточное количество антиоксидантов мы и так употребляем просто-напросто с едой. И нет никакого смысла пить больше антиоксидантов, если только конкретный врач по совершенно конкретному поводу это не прописал.

- Получается, люди бегут впереди паровоза: объем научных знаний еще не достаточен, чтобы продавать это как панацею?

- Я убежден, что продавать все что угодно как панацею - это плохая идея. В частности средства с недоказанным терапевтическим эффектом. По состоянию на сегодняшний день молекулярный водород - именно такое средство. Вроде побочных эффектов мало, но и желаемых эффектов тоже кот наплакал.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«А вы в школе учились?»: Собчак высмеяли за рекламу «водородной воды»

Известно, что аккаунт Ксении Собчак приносит ей неплохой доход, поскольку звезда регулярно рекламирует товары и услуги, которыми якобы пользуется сама. И если до недавнего времени вопросов к ним не было, то яркий анонс «водородной воды», которая является секретом хорошего самочувствия ведущей, заставил читателей ее блога усомниться. Пользователи посчитали, что это «фигня для богатых лохов» и подняли супругу Максима Виторгана на смех (подробности)