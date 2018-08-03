«Как будто сердце вырвали»: Ани Лорак онемела после измены мужа

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-03T17:42:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Как восприняла Ани Лорак новость об измене мужа, не знает никто. И соответственно, неизвестно как дальше поступит звезда. Ведь она как-то должна отреагировать на скандал, который раздула пресса? Напомним, Мурата Налчаджиоглу засняли в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой в одном из караоке украинской столицы, где они весело проводили вместе, а после уехали домой вместе. Чуть позже выяснилось, что турок-бизнесмен снимал для девушки квартиру в центре Киева, и судя по всему, тратил на это деньги супруги, ведь как оказалось, весь бизнес Мурата выстроен на средства Лорак.

Яна Беляева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тем временем, пресс-служба Ани Лорак никак не комментирует скандал. Мы пока не готовы делать заявление", "Мы свяжемся с вами, когда будет что сказать", "Мы следим за ситуацией", – такими общими фразами отделываются представители исполнительницы, сообщает Dni.Ru.

Сама же звезда уже 4 дня ничего не публикует в своих соцсетях, что для активной пользовательницы инстаграма большой перерыв. Последнюю запись певица сделал еще с фестиваля в Баку и с тех пор, как будто затаилась.

То ли переживает разлад в семье, то ли есть дела поважнее постов в Сети. Поклонники стали тревожиться: "Каролина, прошу Вас, не забрасывайте свой Instagram, мы по Вам очень скучаем, родная", "Ани, куда Вы пропали? Мне так Вас не хватает. Уже три дня никаких новостей. Мы очень переживаем за Вас. Как будто сердце вырвали, даже настроения нет..."

Надо отметить, что именно на фестивале «Жара» певица сделала заявление о своей усталости. Мол, приходится так много работать, что иногда только одно желание –поспать.

"Это иллюзия, что у меня богатый муж, – говорила певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муж Ани Лорак, которому она подарила бизнес, снимал киевской тусовщице квартиру для свиданий

Несмотря на «скандал в караоке» никто из сторон комментировать ситуацию не стал, зато позже вскрылись новые подробности. Выяснилось, что девушка, с которой Мурат провел вечер – не просто случайная знакомая, турецкий бизнесмен якобы снимал ей квартиру в центре Киева. Более того, на деньги семьи Лорак Беляева сделала себе несколько пластических операций. (подробности)