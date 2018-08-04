Екатерина Гамова: Из Министерства спорта на меня не выходили. Люди говорят - большинство поддерживают...

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-04T18:50:25+03:00

Двукратная чемпионка мира по волейболу в эфире Радио "Комсомольская правда" подвела черту под дискуссией о званиях ЗМС [аудио]

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Напомню, с чего все началось...

Еще в субботу, 28 июля, знаменитая спортсменка сделала в Instagram запись такого содержания:

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (Заслуженный мастер спорта.- А.Г.), нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!» (Речь - об игроках сборной России по футболу. - А. Г.)

Дискуссия кипела всю неделю... В нее включились известные спортсмены, спортивные журналисты. У Гамовой были и сторонники, и противники. Сейчас страсти вроде бы поутихли. И я снова связался с Екатериной Александровной по телефону, чтобы подвести черту.

- Алло, Екатерина! Звоню, чтобы еще раз вас поддержать. Я внимательно наблюдал за дискуссией... Кто-то предлагал "стереть" этот пост, другие поддерживают. Скажите, вам случайно не из Министерства спорта звонили и просили убрать то, что вы написали?

- Нет. Вопросы по этому поводу задавали журналисты... А предложения были от людей, которые писали свои комментарии.

- Ага... Но вы не будете менять позицию.

- Нет. Это мое мнение, и я считаю, что высказать свое мнение может каждый человек. Если оно отлично от моего, то это тоже имеет место быть. И в этом ничего такого нет. И я совершенно спокойно отношусь к этой дискуссии, которая произошла.

Единственное - что это было раздуто очень сильно, "нагнетались краски"... А в принципе-то - ничего страшного не было.

Екатерина Гамова: "Меня поддержали многие. Говорят, что даже большинство" 00:00 00:00

- Но вас никто не переврал, надеюсь? Все было в рамках. Были люди, которые вас поддержали, в принципе.

- Да, и их очень много на самом деле. И даже говорят, что - большинство.

- Скажите, а из Министерства спорта так никто и не позвонил?

- Нет, Министерство спорта на меня не выходило, да у меня и не было, в принципе, такой цели, чтобы как-то завязать диалог по этому поводу... С Министерством спорта. Это был мой эмоциональный пост с моим мнением, мое видение... Я думаю, что, как и все люди, я имею право на это.

- С вами согласен.

- Я выставила еще один пост после этой всей истории. Правда, отключила к нему комментарии, потому что считаю, что бессмысленно все это обсуждать. Каждый выразил свою позицию и останется, думаю, при ней. Хотя, периодически, продолжаются какие-то дискуссии под тем, предыдущим постом. Но это уже... Людям интересно - и слава Богу.

- А ваш новый пост - в чем там смысл?

- Можете прочитать... Сейчас все не перескажу дословно. Но - суть в том, что я никого не оскорбляла, высказала свое мнение и от своих слов я не откажусь.

- Ну, все... В общем, вы сильно не переживайте. Думаю, действительно, очень много людей вас поддерживает. Держитесь!

- Спасибо.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Екатерина Гамова: Почему Министерство спорта по-разному относится к достижениям спортсменов?

В субботу, 28 июля, знаменитая спортсменка сделала в Instagram запись такого содержания:

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (Заслуженный мастер спорта.- А.Г.) нужно выиграть чемпионат мира или стать призёром Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!» (подробности)