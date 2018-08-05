Булгар – столица татар

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-05T01:06:16+03:00

Экспедиция «КП» в составе Дмитрия Стешина, Владимира Ворсобина и Виктора Гусейнова заходит в древний город Булгар, который оказывается шампанским без пузырьков [видео]

Изменить размер текста: A A

Предыдущие части Экспедиции "КП" по Волге.

ВОРОНЫ-БУЛГАРКИ

В жаркий, изнуряющий полдень, мы брели по безлюдным улицам в Булгарский улус Золотой Орды – посмотреть, что от него уцелело. Ворсобина оставили в прохладе столовой, под кондиционером, писать текст. Там начинались поминки – уже расставляли по столам стаканы с киселем…

Вход на территорию города-заповедника «Булгар» оказался свободным. Но идти пешком не хотелось. Мы заняли короткую очередь в кассу, чтобы купить билеты на электромобиль. Гусейнов уже представлял, как будет зажигать по древним улицам. В глубине души надеялся, что за 30 рублей с носа ему дадут попылить на «Тесле».

Вход в музей-заповедник БолгарФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У окошка кассы приплясывал, приседал и страшно нервничал молодой паренек в тюбетейке, национальном татарском головном уборе. Он не спрашивал кассиршу. Он вымучивал ее, выдавливая по капельке все соки:

- Экскурсия за 700 рублей. Ага. На каком языке? На русском? А нам надо на татарском! У вас нет татарских экскурсоводов? Поищите, пожалуйста.

Мы спросили, зачем ему экскурсовод на татарском, он же прекрасно говорит по-русски? И, кстати, фенотипически выглядит так, что и в 2002 году в московском метро к нему ни один мент не подошел бы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663084" frameborder="0"></iframe> Вниз по матушке по Волге: Начало.Встречайте первый выпуск видеоблога экспедиции «КП»!Владимир ВОРСОБИН, Дмитрий СТЕШИН, Виктор ГУСЕЙНОВ

Парень отмахнулся:

- Да я-то знаю - это у меня бабушка с дедом из деревни, они не знают.

На пороге экскурсионного бюро топталась пожилая пара в национальных костюмах. В Булгар у татар принято ездить в национальных костюмах. Стешин им начал завидовать, по-хорошему. Ну, например, людей в русских национальных костюмах, вне конкурса песни и пляски, в быту, можно встретить только в эко-поселениях.

Вид на соборную мечетьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У кассы продолжался изнурительный, как августовская жара, разговор:

- А льготы многодетным есть? Я! Я – многодетный отец. Но дети не со мной. Могу показать паспорт. А вот родители у меня – пенсионеры, они со мной…

Наконец, очередь из одного душного человека кончилась. Нас загрузили толпой в электромобиль и провезли 300 метров. По 10 рублей за 100 метров. Гусейнов разочарованно крякнул «аферисты!». И тут же был взят в оборот экскурсоводом, приметившим его профессиональную аппаратуру:

- Снимайте скорее! Сейчас так почти не ходят!

Аутентичная бабушка МизалияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На жаре плавилась группа старушек в национальных костюмах. Когда Гусейнова торопят посторонние, на его лице появляется неодолимая скука, движения замедляются. Витя поднял фотоаппарат как царь-пушку, раздался ленивый щелчок затвора. Через две минуты – еще один.

Потом в кадр влез Стешин. Но говорить про реформу и преподавание татарского языка бабушки не стали. Они сразу же позабыли русский язык. Принципиально – насколько это возможно в пожилом возрасте.

Стешин развел руками, Рафаэль в ситуацию не вмешивался. Мы присели под дерево – запустить квадрокоптер. Вороны-булгарки считали, что это небо принадлежит только им. Оператор квадрокоптера был атакован. Витя пообещал, что первую же ворону, которая высунет клюв с этого дерева во время его полета, сразит таран. Мы убрали следы атаки с нашего квадропилота – идти в таком в виде в сакральную «точку сборки» татарского народа было нетолерантно.

Туристы толпами бродят по древнему «новодельному» городуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРИВЕТ ВАТИКАНА

Этот древний город был и Спасским, и Спасским-Татарским в 20-х годах прошлого века. И городом Куйбышевым, когда здесь разлилось водохранилище. А потом опять превратился Булгар - или Болгар.

Осмотр колыбели волжских татар мы начали с музея «Булгарской цивилизации». По мнению Стешина, для признаков цивилизации, в витринах было слишком мало выставлено материальных находок. Монетки. Пяток фрагментов браслетов, перстни. Женские украшения оказались репликами из 21-го века. Кумган с клеймом «Александр Володин» в «булгарском» стиле, конец 19-го века – вызвал у Стешина ступор. Ни одно объяснение - что здесь делает кувшин из русской ремесленной артели, спецкора «КП» не устроило. Да и невозможно было это объяснить. Но с трех метров кумган смотрелся «старинно», «исторично».

Мозаика, посвящённая принятию волжскими булгарами в 922 году исламаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Была еще эпическая мозаика. В живописных формах она рассказывала о принятии булгарами, предками нынешних татар, ислама. Что-то до боли знакомое увиделось в учебниках истории средних классов. Только там принимали христианство и изгоняли волхвов – колдунов и мракобесов и кидали их в Днепр, в набегавшую волну.

В этом же здании хранился символ ислама – самый большой в мире Коран. Он попал в «книгу рекордов Гиннеса». Экскурсовод с придыханием объявила:

- А напечатан этот Коран – в Ватикане!

Витя щелкнул фотоаппаратом. Рафаэль, уже начавший стесняться своих шорт, подал к выходу. А Стешин подумал: «Неспроста католики такой подарок сделали, они же у России никогда в друзьях не ходили, с чего такая доброта?». Но потом Стешин «включил Ворсобина»: «Может, в России просто нет типографий, способных напечатать страницы такого формата?».

Самый большой КоранФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы отправились дальше бродить по древнему «новодельному» городу. Обугленный солнцем узбек затирал швы на «древней» каменной кладке. Витя щелкнул его – чтобы не предъявили, что мы наговариваем на «древний» город Булгар. От которого осталось немного. Город напоминал выдохшееся шампанское, забыто на столе. Привкус есть, пузыриков – нет.

ИСЛАМСКИЙ ДРЕСС-КОД

Этот комплекс задумывался, как центр российского ислама. В 90-х, когда Узбекистан отложился, и медресе в Ташкенте оказалось за границей, саудовские арабы предложили готовить имамов у себя. Вкус этого бесплатного сыра мы распробовали в 2000-х. По России стали шляться толпами непонятно откуда взявшиеся ваххабитские проповедники и имамы. Стали обращать в салафизм традиционные общины, «отжимать» мечети…

Посетители заповедникаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А потом начался джихад. Россию объявили «землями войны» - Дар аль харб, которые должны по итогам превратиться в «земли ислама». Чтобы избежать перекосов, на небольшом удалении от исторического комплекса выстроили Белую мечеть и медресе – огромный комплекс зданий. А на берегу Волги заканчивают гостиницу для учеников, гостей и туристов-паломников - напоминает пятизвездочный отель. Гусейнов не одобрил. Стешин парировал: «Не хочешь кормить своих имамов, будешь кормить чужих».

На девушек в мини-юбках возле мечети особого внимания никто не обращаетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во дворе Белой мечети кривлялись девушки в мини-юбках. Вспомнилась общественная дискуссия по поводу выступления «Пуси Райот» в Храме: «Попробовали бы они сделать ЭТО в мечети!». Ну вот, делают. Селфятся. Из кафе «Халяль» вышли две барышни в исламском дресс-коде. Усадили детей в коляски и укатили вдаль. Не сделали красоткам замечания. Зато нам сделали. Бабушки при мечети наехали на Рафаэля:

- Лучше бы вы без майки были! Но открытые колени – харам! Надевайте юбку!

Я утешил Рафаэля:

- В православных храмах похожие бабушки. Шипят на тех, кто не так одет, не так свечки ставит. Сколько людей эти бабушки от православия отвратили!

Но «внутренний Ворсобин» сказал Стешину – «значит, не так уж сильна была их Вера!». Стешин парировал в воображаемом споре: «Дорога к Храму начинается с маленького шага…».

Участница конкурса «Татар Кызы» фотографируются возле Белой мечетиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПО ЗАКОНАМ УВАЖЕНИЯ

У входа в мечеть выстроились рядком два десятка прекрасных барышень в национальных татарских костюмах. Девушка-фотограф командовала:

- Левее! Левее! А то хрень какая-то …

Витя «угостил» фотографа своим мощным объективом. У организатора общетатарского конкурса красоты и талантов «Татар Кызы» Гулии Мухтаровой на ноге набита татуировка по-татарски: «Люблю, живу, путешествую». Спросили ее - из-за чего такой скандал с преподаванием татарского в школах. Почему не хотят его учить?

- А скучно преподают. Я филолог, разбираюсь. Детям надо лексику преподавать, фонетику. А грамматику – в лучшем случае, с 10 класса. В татарском языке не хватает новшеств. Я с английским сравниваю, изучала его углубленно. Все от нас зависит, если мы будем говорить по-татарски, значит, язык сохранится.

Татуировка по-татарски: «Люблю, живу, путешествую» на ноге организатора конкурса «Татар Кызы»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А русским зачем изучать татарский?

- Из уважения к соседям. И они знают его, в большинстве - те, кто в языковой среде живет.

- Почему же все это обсуждается с обидой, надрывом?

- Из 90-х «привет». Родители рассказывали, что в те годы, тем, кто говорил по-татарски в общественном месте… делали замечание.

Два десятка прекрасных барышень в национальных татарских костюмах - это участницы конкурса «Татар Кызы»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы побрели из новодревнего Булгара в простой провинциальный городок Болгар. Там в центре города, у кафе, вместо газона растут 5 соток картошки. Шли, обливаясь потом, и обсуждали причуды нашей Родины. Которая жива и здорова, и даже местами благоденствует, но - когда в ней все сбалансированно. И если над Казанью есть русский город-памятник Свияжск, то ниже по течению должен быть Булгар. На том и будем стоять.

Единственное, пусть Булгар поскорее «допилят» его создатели – до свияжского лоска (см. «Честный ресторатор и последний рубеж Сталина»).

В Булгар у татар принято ездить в национальных костюмахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Продолжение следует.