Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова: На футбол потратили миллиарды, но это правильно

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-06T01:26:47+03:00

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БЮДЖЕТ В 5 МИЛЛИАРДОВ

- Россотрудничество у многих ассоциируется с популярным термином «мягкая сила». Как она выглядит сегодня? И большие ли у нее бюджеты?

- Этот термин подразумевает под собой все то, что не является военной силой: экономику, образование, культуру, связи между людьми, неправительственными организациями, породненными городами... Мы занимаемся некоторыми вопросами из этого широкого списка и располагаем соответствующей инфраструктурой. Это продвижение российской культуры, науки, образования, работа с соотечественниками. Мы формируем позитивное, открытое отношение к нашей стране, говоря о ее лучших достижениях, продвигаем русский язык.

Кроме того, есть такие фонды, как «Русский мир», Фонд Горчакова, Международная академия народной дипломатии, которая трудится успешно на Ближнем Востоке, Фонд культуры Михалкова, который прекрасно работает в Италии, Германии, Франции. Не забудьте регионы, у которых есть на это средства, породненные города, которые тоже очень интересно ведут работу. Плюс у нас есть крупные меценаты, проводящие мероприятия за рубежом. Бюджеты складываются из всего этого многообразия. Средняя цифра - 5 миллиардов рублей, если говорить обо всех игроках, задействованных в этом процессе.

НА УКРАИНЕ ОСТАНЕМСЯ

- Вы работаете в 81 стране. Есть ли какие-то приоритетные?

- Все для нас важны. Но с учетом того, сколько соотечественников живет в этих государствах, то, конечно, это СНГ и в целом страны постсоветского пространства.

- Как вы себя чувствуете на Украине?

- Там было сложно работать с самого начала. Сейчас стало еще труднее, но мы прекращать работу не будем. Поменяем немного формат, но все проекты, программы, мероприятия, все люди, которые приходили к нам и работали с нами, так и останутся.

- А как дела в Прибалтике?

- У нас только в Литве есть представитель в составе российского посольства. Отдельные мероприятия в Латвии и Эстонии проводит наш представитель из Финляндии. Кстати, в Грузии нас тоже нет, хотя с Грузией, несмотря на сложности в двусторонних отношениях, есть возможность плодотворно работать на гуманитарном поле.

- Выходит, помочь, скажем, латвийским россиянам-негражданам от Россотрудничества некому?

- Даже если бы мы там полноценно присутствовали, я сомневаюсь, что мы как федеральное агентство могли бы им помочь. Они имели бы большие возможности, проще контактировали бы с вузами, отправляли бы детей на учебу. Но что касается статуса неграждан, сохранения русскоязычных школ, эти вопросы решаются только на политическом уровне. Тем не менее у наших соотечественников есть возможность воспользоваться Программой добровольного переселения. Россия всегда для них открыта.

КАК ПОМОГ ФУТБОЛ

- Во время чемпионата мира по футболу западные СМИ были вынуждены сменить привычную антироссийскую риторику и признать, насколько все достойно организовано. Вы используете этот мощный позитивный синдром нам на пользу?

- Мы самым активным образом работали с болельщиками на местах. Делали презентации, рассказывали о тех городах, которые им придется посетить, о традициях, кухне, выдавали FAN ID. На базе наших центров были организованы дома болельщиков. Оформляли мы их вместе с FIFA. Многие критики говорят: на футбол потратили миллиарды. Да, потратили. Но инфраструктуру поправили в городах, привели их в порядок, получили прибыль от болельщиков.

ПОКАЗАТЬ РОССИЮ МОЛОДЫМ

- Иностранные студенты стремятся получить наше образование, как в советские времена?

- Президент России поставил цель увеличить количество студентов с 270 тысяч до 700 тысяч. Очень амбициозная задача. Ее решение пока ограничено возможностями вузов. Но дорогу осилит идущий. Наше агентство набирает за рубежом 15 тысяч студентов в год. Некоторый приоритет отдается странам СНГ. Молодые люди оттуда могут спокойно поступать в российские вузы, в том числе и на бюджетные отделения, сдавая экзамены вуза или ЕГЭ. Это же относится и к нашим соотечественникам.

Очень востребованы технические и медицинские специальности, особенно среди студентов из стран Латинской Америки, Ближнего Востока. По мере возможности будет увеличиваться и количество квот, которые выделяют на бюджетные места для иностранцев.

- Кого вы привозите в Россию в рамках госпрограммы «Новое поколение»?

- Это программа ознакомления с Россией молодых людей от 25 до 35 лет. Это люди, которые позиционируют себя в политике, представители СМИ, другие специалисты. Программа очень перспективная. Важно, чтобы с этой молодежью мы общались не только в России, но и в их странах.

ЭКОНОМИКА ЗАСТАВЛЯЕТ УЧИТЬ РУССКИЙ

- Интерес к русскому языку в мире не снижается? Ведь все говорят на английском.

- Многие политологи, иногда и депутаты, приводят немножко лукавую цифру, что число русскоговорящих сократилось на 70 миллионов. Мы же считаем по количеству населения Восточной Европы, тех же стран СНГ или постсоветского пространства, где во всех школах изучали русский язык. Теперь такого нет, но я не разделяю такого трагизма. Чем лучше будет наша экономика, чем более привлекательной будет страна, тем больше людей захотят изучать русский язык. Там, где у нас усиливаются экономические связи, количество желающих изучать русский язык возрастает сразу - я могу это четко сказать о Польше. После распада СССР там было полное отторжение всего советского. Но экономический прагматизм сразу восстановил количество желающих учить русский, которое растет и в других бывших соцстранах. В Словакии, например, огромное количество школ, где есть русский язык как иностранный. Так что я настроена оптимистично.

В некоторых странах СНГ русский порой начинают учить с такими пособиями с буквой «А». Чтобы всем понятно было.Фото: Евгения ГУСЕВА

ИНОГДА ПОМОГАЕТ КАЗАТЬСЯ БЛОНДИНКОЙ

- Вы стали первой женщиной, работавшей на посту первого замглавы МИД РФ. Тяжело слабому полу в мужском мире дипломатии?

- Я, как закончила вуз, все время была в мужских коллективах. Женщины в МИДе всегда в основном исполняли техническую работу. А вот сейчас я вижу огромный рост количества женщин на дипломатических должностях. Могу сказать по Россотрудничеству: у нас женщины руководят представительствами в 14 странах. И будет больше. Другой вопрос, что в МИДе женщине дослужиться до высоких постов непросто. Любой женщине нужна семья, все это совмещать сложно.

- Женская нота в большой политике помогает?

- Конечно. Иногда можно изобразить из себя блондинку. Мужчины снисходительно к этому относятся. До такой степени равенства, как на Западе, мы не дошли. Мужчины у нас джентльмены. И это нам помогает.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»:

Элеонора МИТРОФАНОВА родилась в 1953 году в Сталинграде. Окончила МГИМО по специальности «экономист-международник».

Владеет английским, испанским и французским языками.

Была депутатом Госдумы первого созыва, работала аудитором Счетной палаты, первым заместителем министра иностранных дел РФ, в 2009 - 2016 гг. являлась постоянным представителем России при ЮНЕСКО.

С декабря 2017 г. - руководитель Россотрудничества.

Замужем, трое детей.