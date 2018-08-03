«Я был уверен, что она меня порвет»: На Эдгарда Запашного напала тигрица

СЕГОДНЯ 16:44 2018-08-03T16:49:32+03:00

Знаменитый укротитель оказался в очень опасной ситуации и объяснил «КП», как ему удалось спастись [видео]

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42-летний дрессировщик хищников оказался на волоске от гибели или серьезных увечий. На Эдгарда Запашного напала тигрица Жанна. Спустя пару часов после того, как это случилось, укротитель и директор Большого Московского цирка выложил видео инцидента на арене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662998" frameborder="0"></iframe> На Эдгарда Запашного напала тигрица Жанна..42-летний дрессировщик хищников оказался на волоске от гибели или серьезных увечий.

Что именно случилось и почему, Эдгард подробно рассказал «КП».

- Этот момент попал на видео. А часто ли вообще такое происходит?

- Не могу похвастаться, что такие ситуации у нас часто бывают…

- … и слава Богу…

- И слава Богу! Но это девочка, она так себя ведет. Она у нас достаточно импульсивная. И здесь я просто-напросто попал в ситуацию. У нее не самые теплые отношения со львом Дэвидом, он может с ней поконфликтовать. Поэтому когда я ее зову на себя, она всегда набирает приличную скорость, то есть пролетает мимо льва. А я эти моменты уже знаю, спокойно делаю шаг-два назад и этого хватает на ее остановку — она тормозит. Но в данном случае тигр Курт пошел сзади меня и это не позволило мне отступить. Хотя он никак не был настроен ни на что воинственное, он просто шел на трюк чуть раньше времени, что видно на видео.

- Тогда почему он представлял опасность?

- Под этого парня мне попадать категорически нельзя! Он молодой, строптивый, серьезный тигр. Если я бы под него подшагнул, он бы в меня вцепился в целях самообороны. Ну а Жанна в это время подлетела мне в ноги, оказалась очень близко, хоть у и нее не было желания меня убивать, у нее было желания защищать себя от рядом стоящего. Неважно, кто был бы рядом, я, другой тигр или лев, она вела бы себя так же. Мы ее называем истеричка. Она начинает защищать саму себя, отмахивая лапами. Так я оказался зажатым между двумя тиграми. Я понял, что сегодня не мой день. Я был уверен, что она меня порвет, потому что очень близко находилась, автоматически начала размахивать лапами. Но я как-то смог сделать несколько движений, чтобы она меня не зацепила. Значит, что все-таки мне повезло.

- Что это был за номер?

- Это был уже финальный трюк, когда мы их выкладываем хищников в живой ковер и после этого они разбегаются домой.

- Курт — самый опасный?

- Он парень в расцвете сил. Ему 4 года. А Жанне (названа в честь Жанны Фриске, - ред.) уже больше 10.

- А еще всегда наготове пистолеты и брандспойты.

- Пистолеты у нас холостые, это обыкновенные пугачи. Когда животные начинают тебя рвать в упор, тут надо еще успеть достать это оружие. Потому что животное сразу подсечет тебя и ты можешь сразу потерять равновесие, и тут же было большое скопление тигров…

- Лишний раз все поймут, какая опасная у вас профессия.

- Работа такая.

- Мужчина в клетке рядом — ваш брат?

- Да, это Аскольд.

- Значит, с ним все в порядке? Про болезнь можно не вспоминать? Я имею ввиду недавнюю ситуацию с госпитализацией.

- Да, с ним все в порядке!

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