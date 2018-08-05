Самый богатый человек планеты заработал $150 миллиардов, торгуя книгами в старом гараже

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-05T01:06:16+03:00

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Самым богатым человеком в новейшей истории Земли признан Джордж Безос - основатель крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon, кто не в курсе. А не в курсе у нас, думаю, еще многие, проверял на знакомых. Эта фамилия пока мало что говорит, нужно обязательно добавить название фирмы, чтоб было понятно, о ком речь. То ли дело Билл Гейтс, тоже властитель Всемирной паутины. Он хорошо известен, как-никак, 16 лет был первым богачом планеты. Но…

В ноябре 2017- го Безос стал первым и единственным миллиардером в мире с двенадцатизначным состоянием - $100,3 млрд. В июле этого года он закрепил успех, преодолев планку в $150 млрд. Два рекорда подряд! Старина Гейтс, опустившись на второе место в списках Форбс и Блумберг, нервно курит в сторонке. Он до сих пор так и не наколотил сотню зеленых «ярдов» (на 1 августа - $96.6 млрд.) Что уж говорить про других членов элитного клуба миллиардеров.

Так что Безос обосновался на финансовой вершине всерьез и надолго.

Пора поближе с ним познакомиться.

КАСТРИРОВАЛ БЫКОВ НА РАНЧО

Джеффа можно с полным правом назвать воплощением американской мечты. Парень сам себя сделал. И его пример невероятного взлета – другим наука.

Первому богачу планеты – 54. Его отец Мигель в 16 лет эмигрировал с Кубы в Штаты после революции Кастро. В одном драном свитере, зная по-английски лишь слово «гамбургер». Родители остались на Острове Свободы. Паренек выжил на чужбине, закончил университет, стал успешным инженером-нефтяником. Женился на американке Джеки, с которой познакомился еще студентом.

Выходит, от отца и перенял Джефф умение выживать, пробиваться наверх в этом «прекрасном и яростном мире»? Но гены кубинца оказались ни при чем. В 10 лет мальчику сказали, что Мигель – его отчим. А биологический родитель – цирковой артист, выступавший на моноцикле (одноколесном велосипеде). Зарабатывал он мало, зато много пил. И когда Джеффу стукнуло 17 месяцев, мать подала на развод.

Узнав правду, мальчик долго плакал. Лишь позже, студентом, он решился откровенно поговорить с матерью об отце-циркаче, от которого Джеки забеременела в 16 лет. Узнав подробности, одобрил ее уход от алкоголика: «Ты молодец, мам!»

До 16 лет Джефф каждое лето проводил у дедушки на ранчо. Без дела никогда не сидел. Полол грядки, помогал деду ремонтировать бульдозер, ветряные мельницы и даже …кастрировать быков. Это фантастическое трудолюбие станет визитной карточкой Безоса.

КОРОТЫШКА С МАССОЙ ИДЕЙ

Окружающие отмечали, что малыш невероятно одарен, умен не по годам. В три года отверткой открутил решетки на своей кроватке: «Хочу спать, как все!» В детском саду так увлекался занятиями, что воспитатели вынуждены были переносить его вместе со стулом на новые уроки.

В школе был лучшим учеником, много времени проводил за ЭВМ (элетронно-вычислительная машина, предтеча современных компьютеров.) Мать покорно ходила с ним в радиомагазин покупать детали для сборки роботов, судов на воздушных подушках и прочих моделей. Чтобы младшие брат с сестрой не заходили в его комнату, расставлял хитрые устройства. «Некоторые не только издавали звуки, но и буквально ловили людей, – признавался позже Безос. – Мне кажется, родители порой начинали беспокоиться, что стоит им открыть дверь, как сверху свалится 15 кг гвоздей или что-то в этом роде».

На самом деле родителей беспокоило, что отпрыск станет «ботаником». Его записали в бейсбольный, футбольный кружки, чтоб рос, как все нормальные дети. «Я был категорически против футбола, – вспоминал миллиардер. – Я не чувствовал никакого интереса к игре, в которой люди сшибали меня с ног». Но, похоже, именно спортивные соревнования привили Джеффу страсть к соперничеству, желание везде и всюду быть первым, что позже почувствовали на собственной шкуре многие конкуренты «Амазон» в бизнесе. Биографы вспоминают: когда его футбольная команда проиграла чемпионат лиги, Безос долго плакал.

Школу Безос окончил с отличием. Даже получил престижную премию штата «Серебряный рыцарь». Гранит компьютерных наук грыз в Принстонском университете. на отделение компьютерного обеспечения. Затем работал в ряде финансовых фирм на Уолл-стрите. Закоренелый трудоголик ростом 1 м 55 см, дисциплинированный и пунктуальный… Всегда носил с собой блокнот, куда записывал всякие идеи. Идеями он буквально фонтанировал.

В 29 лет Джеф стал самым молодым вице-президентом крупной инвестиционной компании D. E. Shaw & Co, основанной бывшим профессором информатики Колумбийского университета Дэвидом Шоу. Тот делал ставку на компьютерные технологии, потому и приблизил Джеффа. Фирма, кстати, еще в 1992-м одной из первых на Уолл-стрит зарегистрировала свой интернет-адрес. Знаменитый банк Goldman Sachs - лишь в 1995-м, а Morgan Stanley – в 1996-м. Продвинутый профессор и убедил своего вице-президента в неизбежном наступлении эры интернета, гигантских бизнес-перспективах Всемирной Паутины. Особенно поразил Безоса показатель веб-активности пользователей Сети. За 1993 год он увеличился на 2300 %. В 230 тысяч раз! Джефф, по его признанию, лишился покоя: «Это было так необычно, что заставило меня задуматься, какой бизнес-план может иметь смысл в контексте этого роста?»

Каждую неделю они с шефом устраивали мозговой штурм, как реально сорвать большой куш в виртуальном пространстве. (Несколько проектов Шоу позже реализовал и удачно продал.) Одна из родившихся в ходе штурма идей – интернет-магазин, «в котором можно купить все».

Джефф Безос в 2002 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, проанализировав ситуацию, Безос быстро понял: сразу такой магазин создать не получится. Нельзя объять необъятное, не имея опыта. Нужно сначала дать покупателям неограниченный выбор в одной сфере. Джеф составил список из 20 подходящих товаров: одежда, музыка, видео, канцпринадлежности, программное обеспечение… В конце концов выбор пал на книги. Самый стандартный товар. В мире издается три миллиона названий – отсюда масштаб. Ни один супермаркет не сможет разместить их на своих прилавках! В Америке два крупных оптовых продавца – не надо заключать договора с тысячами издательств!

"УЙДЕШЬ - БУДЕМ КОНКУРЕНТАМИ"

Прежде чем бежать к шефу с готовым гениальным планом, Безос трезво оценил ситуацию. Хозяином нового супермагазина станет шеф. Как владелец фирмы. Джеффу же хотелось иметь свой бизнес. Но тогда придется бросить хорошую должность в солидной, уважаемой компании и уходить в свободное плаванье. Откровенно поделился с шефом своими мыслями. Тот дал несколько дней на размышления, предупредив: откроешь собственный бизнес, будем конкурентами.

Джефф как раз закончил читать книгу Букеровского лауреата Кадзуо Исигуро «Остаток дня». Воспоминания старого дворецкого о прожитой жизни. «Я знал, что в 80 лет не стану думать о том, почему в 1994-м ушел с Уолл-стрит в самый неподходящий момент, не дождавшись получения годового бонуса. (Безосу в тот момент было 30! – Ред.)Это совсем не то, что беспокоит вас, когда вам 80. В то же время я знал, что могу до конца своих дней искренне сожалеть, что не поучаствовал в том, что называется интернет-бизнесом и что, как я был уверен, способно произвести революцию. Размышляя таким образом, я невероятно легко принял свое решение.»

Летом 1994-го старший вице-президент солидной инвестиционной компании ушел с Уолл-стрита фактически в никуда.

Впрочем, он ушел не один. Рядом была любимая женщина.

С личной жизнью у будущего миллиардера долго не складывалось. Хотя он, как программист, проявил в этом деле системный поход. Работая на Уолл-стрит, записался в школу танцев, чтобы увеличить «женский поток» (есть у финансистов термин «поток сделок».) Но знакомства на танцплощадке в серьезные отношения никак не переходили. Пока на горизонте не появилась Она. Точнее, ее резюме.

…Маккензи Таттл с детства мечтала стать знаменитой писательницей. В 6 лет сочинила повесть «Книжный червь». Целых 142 страницы. Но во время наводнения рукопись погибла. Девушка и в Принстонский университет поступила, чтобы учиться у своего кумира Тони Моррисон, будущей нобелевской лауреатки по литературе. Однако на сочинение собственных книг времени у студентки не было. Приходилось зарабатывать на учебу и жизнь: няней, посудомойкой, официанткой,продавцом, бухгалтером, репетитором, библиотекарем, торговала одеждой…

Получив университетский диплом, отправила резюме в инвестиционную фирму. Оно попало в руки вице-президента Безоса. Собеседование выпускница прошла, стала работать аналитиком.

Позже они подтрунивали, кто на кого первым положил глаз. «Мой кабинет находился рядом с его, и целыми днями я слушала этот сказочный смех, – призналась Макензи в интервью журналу Vogue. – Как можно было в него не влюбиться?»

Проявив инициативу, аналитик пригласила шефа на ланч. Через полгода они сыграли свадьбу.

ХИТРОСТЬ С ЛИШАЙНИКОМ

…Летом 1994 года они вместе ушли в никуда. Джеффу было 30, Маккензи – 24.

Родители назвали затею сына безумием, уговаривали не бросать хорошо оплачиваемую работу на Уолл-стрит. Дескать, делами своей компании можно заниматься по выходным. «Нет, все меняется слишком быстро, – заявил Джефф. – Мне нужно поторопиться».

В фирму пара вложила все свои накопления – 10 тысяч долларов. Взяли кредит. Маккензи свято верила мужу. Стала первым бухгалтером фирмы, вела все финансовые вопросы, выписывала чеки, подбирала персонал, помогала составить бизнес-план. Поначалу компанию назвали «Кадабра». От магического слова «Абракадабра», с помощью которого Джефф решил захватить Интернет. Но, просматривая энциклопедию, он натолкнулся на слово Amazon. Амазонка, самая большая река Земли! У Безоса тут же родилась аналогия с самым большим книжным магазином планеты. И он мигом сменил название.

Стартовали Безосы в родительском гараже без окон с печкой посередине. Джефф купил в соседнем магазине двери, соорудил из них два стола, на которые поставили компьютеры. Сделали примитивный сайт со слоганом «Миллион наименований книг по постоянно низким ценам!» Первую покупку совершил 3 апреля 1995 г. по просьбе Джеффа его приятель Уэйнрайт - научный том с мудреным названием «Жидкость концепций и творческих аналогий». Теперь имя первого покупателя носит одно из зданий «Амазон».

На территории сортировочного центра Амазон в Техасе, США.Фото: EAST NEWS

Со скрипом пошли первые заказы. О чем трезвонил специальный сигнал на компьютере. Все сотрудники спешили к монитору, что за покупатель объявился? Может, знакомый?

Торговля была примитивной. Получив заказ по интернету, Джефф приобретал реальную книгу у оптовиков со скидкой 50 процентов и отсылал клиенту по цене ниже розничной, как и обещал в рекламе. Имея небольшую прибыль. Закавыка была в том, что для оптовой скидки требовалось купить 10 книг. Безос нашел честный способ обойти это правило. Вместе с нужной клиенту заказывал у оптовиков еще 9 редких справочников по каким-нибудь мхам, лишайникам, которых явно не было на складе. И получал нужное с извинениями дистрибьютора за то, что трудов по лишайникам нет.

ИСПОЛНИЛ МЕЧТУ ЖЕНЫ

Постепенно дело налаживалось, команда перебралась из гаража в помещение попросторнее. А там и свой склад потребовался. Родители Безоса, видя, что бизнес не загнулся, инвестировали в 1995-м в интернет-магазин $245 тысяч! Отчим работал нефтяником в Норвегии, Венесуэле, Колумбии, кое-какой капиталец сколотил. Хотя Джефф честно предупредил, что риск потерять эти деньги – 70%. Риск оправдался. Сегодня, по подсчетам агентства Bloomberg, доля Безосов-старших в Amazon может стоить почти $30 млрд.

Были за эти годы ошибки, неудачи, суровая борьба с конкурентами. Аналитики не раз предрекали Амазону близкий крах. Но Джефф Безос уверенно вел команду к намеченной некогда цели. Амазон действительно стал самым большим интернет-магазином планеты, подобно реке Амазонке, давшей название фирме. Как вы лодку назовете, так она и поплывет! Сегодня здесь можно купить не только книги, но и любые другие товары. Можно заказать и бестселлеры Маккензи Безос «Испытание Лютера Олбрайта», «Ловушки». За первый роман она получила престижную премию American Book Award. Сбылась мечта Золушки-посудомойки стать знаменитой писательницей.

Не исключено, что Амазон начал торговлю в интернете с книг еще и потому, что Безос хотел помочь супруге осуществить мечту, продавать ее романы.

Впрочем, главная забота жены миллиардера сейчас – дети. Трое родных сыновей и удочеренная дочка-китаянка.

Когда Маккензи встретилась с Джеффом на собеседовании, он уже лысел, имел брюшко. Животик миллиардер убрал с помощью тренировок. А проблему прически решил кардинально. Бреется наголо, как любимый персонаж из «Звездного пути» капитан Жан-Люк Пикар. Возможно, по примеру Пикара Безос сам отправится в космос, которым бредит с 5 лет. Недаром еще в 2000 году, задолго до Илона Маска, создал частную компанию для космического туризма Blue Origin. На своем ранчо. Подбирая с вертолета площадку для нее, едва не погиб в катастрофе. Деятельность Blue Origin он старается не афишировать. Известно, что прошло несколько успешных испытаний многоразовых космических кораблей.

Школьная подружка Джеффа Урсула Вернер, с которой он подрабатывал в старших классах в Макдональдсе и даже создал на пару свой первый бизнес – летние репетиторские курсы для 10-летних детей, призналась журналистам, что Безос тогда еще мечтал стать очень богатым ради полета в космос. Не просто слетать! На выпускном он сделал доклад «Космос – последний рубеж». Дескать, человечество можно спасти, создав постоянные колонии на орбитальных космических станциях. А Землю превратить в гигантский природный заповедник. Возможно, теперь, заработав 150 «ярдов», он вплотную займется воплощением своей мечты? Во всяком случае, уже в 2020 году Blue Origin планирует отправить корабль на Луну. Кстати, недавно Безос снялся в очередной серии "Звездного пути". В роли инопланетянина.

А еще Джефф купил 5 лет назад одну из ведущих газет Америки «Вашингтон пост» и ряд других СМИ, входящих в этот издательский дом. Зачем? Возможно, это просто причуда миллиардера, ведь в политику он не идет. Или тонкий, не видимый простым смертным расчет.

Миллиардер бреется наголо, как его любимый герой сериала «Звездный путь» астронавт ПикарФото: GLOBAL LOOK PRESS

МЕЖДУ ПРОЧИМ

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

Супруга миллиардера признается, что влюбилась в него за сказочный смех. Он действительно необычный, пишет биограф Брэд Стоун в книге «Магазин Всего: Джефф Безос и эпоха Amazon». «Поразительный пульсирующий звук, раздающийся, когда этот человек запрокидывает голову, закрывает глаза и испускает гортанный рев, похожий на нечто среднее между звуками, которыми сопровождается спаривание слонов, и шумом работающего электроинструмента. Часто Безос начинает хохотать в ситуациях, где другие не видят ничего смешного. В каком-то смысле его смех сам по себе является неразгаданной головоломкой. Внезапно раздающийся во время делового разговора, этот рокочущий звук заставляет сердца сотрудников компании уходить в пятки. Коллеги Безоса высказывали предположение, что его смех сродни оружию, которым он расчетливо пользуется, атакует других».

ДОСЛОВНО

Этот текст размещен в штаб-квартире Амазон на самом видном месте.

"Существует множество вещей, которые до сих пор не изобретены. Будущее полно открытий. Люди не имеют ни малейшего представления о том, сколь впечатляющи перспективы интернета, и сейчас мы находимся лишь в самом начале этого большого пути."

Джефф Безос

ФОРМУЛЫ УСПЕХА СУПЕРБОГАЧА

"ЛУЧШЕ ОШИБИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ ОКАЗАТЬСЯ ПРАВЫМ"

1. Большинство компаний ориентированы на конкурентов, а не на клиентов. Хотят заниматься тем, что принесет дивиденды через 2–3 года, а если этого не происходит, переключаются на что-то другое. Предпочитают быть последователями, а не изобретателями, потому что так безопаснее. Мы в Amazon отличаемся от остальных тем, что по-настоящему ориентированы на клиентов, настроены на долгосрочную перспективу, стремимся изобретать что-то новое.

2. Я хочу, чтобы через много лет про нас говорили: «Это они заставили весь мировой бизнес крутиться вокруг потребителя».

3. Лучше ошибиться, чтобы рано или поздно оказаться правым. Лучше мы дважды ошибёмся, чтобы в итоге выпустить лучший сервис для наших клиентов.

4. Если в вас нет упрямства, вы слишком быстро откажетесь от экспериментов. А если вам не хватает гибкости, вы будете пытаться пробить головой стену и не увидите иное решение стоящей перед вами задачи.

5. Если вы предпринимаете только те действия, результат которых известен вам заранее, долго ваш бизнес не протянет.

6. Если вы не желаете слышать критику, пожалуйста, не делайте ничего нового.

7. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить время с неизобретательными людьми.

8. Не привыкайте к имиджу "блестящей компании". Блеск недолговечен.