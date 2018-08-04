Бой Нурмагомедов - Макгрегор: Хабиб получит рекордный гонорар, а Конор начал зло смеяться

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-04T13:34:44+03:00

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И все-таки это произойдет! Бой между ирландцем Конором Макгрегором и русским бойцом Хабибом Нурмагомедовым состоится. 6 октября, Лас-Вегас - место и дата поединка, который ждали последние годы.

- Переговоры закончились, впереди интересные два месяца, - радостно отреагировал на удачное завершение "сделки" Нурмагомедов у себя в "Инстаграме".

Как ожидается, к бою он будет готовиться в тренировочном лагере в Сан-Хосе в США. И у него есть отличные шансы на успех.

- Хабиб Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC, - поведал в интервью "Р-Спорт" отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Реакция эксцентричного ирландского борца в "Инстаграме" была неожиданной. Он разместил видео со своим злобным смехом.

Стоит отметить, что в начале этого года Нурмагомедов стал первым русским бойцом, выигравшим чемпионский пояс в UFC. Он победил американца Эла Яквинту. В карьере Хабиба - 26 побед и ни одного поражения, 16 поединков завершились досрочно.

Между бойцами личный конфликт вспыхнул в апреле этого года. Когда перед боем с Яквинтой Макгрегор напал на автобус с бойцами, которые ехали с тренировки перед UFC 223 в Нью-Йорке. Ирландец разбил стекло, кинув тележку на колесах в автобус. Двое бойцов получили ранения, а Хабиб вызвал на бой Конора со словами "Только скажи время и место". Ирландец позднее в июле этого года на суде признал свою вину и был прговорен к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом. Конор, помимо этого, должен будет возместить убытки за разбитый автобус.