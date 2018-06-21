«Шнур застукал Матильду в постели с другим»: знакомые рокера рассказали о причине разрыва Сергея Шнурова с женой

СЕГОДНЯ 01:18 2018-06-21T01:51:59+03:00

«Комсомолка» выяснила, почему расстались музыкант и его гламурная супруга, и как они теперь поделят имущество

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Он называл ее нежно - Мотя. Она любила бывать на его концертах и колбаситься под его хулиганские песни. В браке с ним выросла в бизнесвумен - держит раскрученный в Питере ресторан. Они были вместе восемь лет. И вдруг их лав-стори оборвалась. «Комсомолка» попыталась разобраться, что же произошло в отношениях Сергея и Матильды Шнуровых.

Девочка из неблагополучной семьи

«Стильная штучка» Матильда - третья по счету супруга питерского рок-музыканта. Сегодня она входит в список самых элегантных гламурных див. В ее подругах Ксения Собчак и Авдотья Смирнова (жена Чубайса).

Когда-то она была обыкновенной девочкой из воронежской провинции. Звали ее тогда Лена Мозговая (Матильда - псевдоним). Росла не в самой благополучной семье. Родители развелись, когда ей было два года. Мама вышла замуж во второй раз, но снова развелась. С юности Лена отличалась своевольным характером. До встречи с Сергеем Шнуровым ей приписывали романы с рок-музыкантом Иваном Демьяном, актером Евгением Цыгановым, светским фотографом Дмитрием Михеевым.

- Нет, у меня не было романа с Матильдой, хотя мы близко дружили, - пояснил «Комсомолке» лидер группы «7Б» Иван Демьян. - Я с ней познакомился в Воронеже в середине 2000-х.

Сергей Шнуров с супругой Еленой Мозговой (Матильдой) на международном фестивале байкеров в городе Ольгино, 2010 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Мы приехали выступать в местном клубе. На концерт пришла Лена с подругой. Попросила автограф, завязался разговор. Произвела впечатление, заинтриговала. Подружились. Матильда - этот псевдоним придумал Лене я. Ей понравилось. С тех пор она Матильда.

Я часто ездил в Воронеж, каждый раз мы встречались. Матильда замечательно рисовала картины в духе абстракционизма. Интересовалась философией. Но выхлопа ее энергии в Воронеже не было. Знаю, что отношения с матерью у нее не складывались. Она могла подолгу дома не появляться, жить у подруг. Потом Матильда приехала в Москву и пыталась здесь поступать (во ВГИК. - Ред.). Как-то позвонила мне вечером, сказала, что сидит на вокзале, идти ей некуда. А домой ехать не хотела. Я скинул ей адрес: мол, приезжай. В то время я сотрудничал с продюсером группы «Тату» Иваном Шаповаловым, мы вместе делали проект «Тату» в Поднебесной». Познакомил Матильду с Шаповаловым, он оценил ее креативность. Матильда предлагала идеи, проекты, влилась в нашу компанию. Я познакомил Матильду и с Дмитрием Михеевым, бывшим фотографом журнала «Плейбой». У них начался роман. Они вместе тусовались, путешествовали. Дима фотографировал ее как модель. Пробовала себя Матильда и как телеведущая (некоторое время вела программу светской хроники. - Ред.).

Матильда (на фото) владеет балетной школой «Айседора». Разовое занятие здесь стоит 600 рублей. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Разбитое сердце, разбитая пепельница

- С Михеевым отношения у Матильды продлились несколько лет. Дима всегда на мероприятия брал Матильду с собой, - продолжает Иван Демьян. - И однажды на тусовке произошло ее знакомство со Шнуровым - искра пробежала. Дима, конечно, ревновал. Помню такую историю. В каком-то клубе Дмитрий в порыве ревности к Шнуру швырнул о стену пепельницу. Она разбилась, осколок отлетел одной модели в лицо. Девушка пострадала. Дмитрий попал на деньги - должен был компенсировать операцию. Вот так драматично развивались события. Дима любил ее, страдал, но Матильда - ее не удержишь.

Шнуров ведь увлекался религией, философией. И Матильда такая же начитанная, им было о чем поговорить. И оба рисуют опять же... Он прислушивался к ее мнению, советам. Через какое-то время после того, как они стали парой, я заметил у Шнура разные кроссовки - это был четко почерк Матильды, она ему посоветовала. Она вообще за его имиджем стала смотреть. Сергей при ней обрел стиль и лоск.

Сам Шнуров в одном из интервью описал их первую встречу так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: «***». Признавался, что она напомнила ему девушку с картины...

Сергей Шнуров и Матильда в 2016 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Где ты живешь? Поехали к тебе»

Вторая их встреча произошла на концерте группы «Ленинград». Как вспоминала Матильда, после выступления Сергей без экивоков спросил: «Где ты живешь? Поехали к тебе». Она поинтересовалась - зачем. «***!» - ответил ей Шнур. «После этого тема свиданий была закрыта навсегда. Романтических свиданий от этого человека я больше не ждала», - признавалась Матильда.

31 июля 2010 года Сергей и Матильда сочетались браком. В загс Шнуров пришел в светлой рубашке с изображением фривольной дамы, а бутоньерку прицепил к ширинке.

Матильда рассказывала, что в быту лидер «Ленинграда» неприхотлив, ест все, что дадут, «но все любит с кетчупом». Никогда не имел водительских прав. Так что Матильде приходилось возить его самой.

После провальных экзаменов во ВГИК она поступила в Технологический университет, выучилась на биохимика.

mshnurova дубль два.

В 2011 году придумала и открыла первую петербургскую балетную школу для взрослых «Айседора» (при финансовой поддержке мужа). В 2012 году, опять же при капиталовложениях супруга, запустила еще один проект - ресторан «КоКоКо». Матильда признавалась, что окупить заведение удалось лишь в начале этого года. Теперь оно приносит прибыль 9 миллионов в месяц.

«15 тысяч клиентов при среднем чеке в 3 тыс. руб., прибыль - около 20 процентов», - заявляла в деловой прессе бизнесвумен.

По отзывам общих знакомых, Матильда пыталась бороться с вредными привычками Шнура. И кое-каких успехов добилась.

Матильда Шнурова перед началом торжественной церемонии вручения премии журнала GQ `Человек года 2015`.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Было время, когда мы ездили на гастроли, и я видел, как может принять на грудь Шнур - так, что походил на героев своих песен. Но последнее время стал употреблять умеренно, - сказал «КП» приятель артиста музыкальный продюсер Илья Бортнюк.

shnurovs Знакомые семьи уверяют, что Матильда не давала мужу слишком много пить.

«Заподозрил в измене»

Так что же случилось? Одному журналисту Сергей сообщил, что пытался спасти собственный брак, но у него не вышло. Мол, разбитую чашку клеить бесполезно, если вдруг женщина задумала унести весь сервиз.

Блогер Лена Миро высказалась на своей страничке, что Шнур оставил Матильду якобы из-за ее... злоупотребления зеленым змием.

Человек в близком окружении музыканта отчасти подтвердил «КП» эту версию, попросив не указывать его имени.

- Шнуров - джентльмен. Намеренно так красиво все представил публике: мол, бросает его она, - говорит наш источник. - Однако ушел он, а не она. Причем ушел не конкретно к кому-то. Измены у него случались, как грипп, но не это причина расставания. Просто он устал от домашних скандалов и конфликтов. Матильда довольно темпераментно выясняет отношения. А Сергею хватает эмоций на сцене. Дома ему хочется отдыхать... Еще и такой момент. Матильда - тусовщица. Стала пропадать, могла домой не прийти. Подумала, что если он себе позволяет загулы, то и она будет платить той же монетой. Ему в отместку начала погуливать.

- Такое пошло в этом году, - продолжает наш источник. - Он стал меньше пить, а она начала себе позволять лишнее. Несколько месяцев назад произошла некрасивая история. Ее долго не было. Доброжелатели сообщили Шнурову, с кем она и где. Решил проверить, приехал в указанное место, кажется, в отель. Ну и застал. При этом жена заявила: мол, ты мне не докладываешь, с кем пропадаешь, вот и меня не контролируй. Он увез ее домой. Кстати, мужчина, с которым она проводила время, был их общим знакомым.

Потом она пришла в себя, просила прощения. Но тот случай оставил осадок. Последние полгода они вообще жили как на пороховой бочке. Матильда с тусовками не завязала - считает, что это часть ее работы. Когда Сергей сам изменял, то насчет этого не парился. Но то, что позволено королю... Поведение жены оказалось для него неприемлемым.

На мой вопрос, что у вас стряслось, Сергей сказал, что устал, надоело. Предложил Матильде: давай разводиться. Она вспылила: мол, давай. Но сейчас, кажется, жалеет об этом. Переживают оба. У Матильды немало богатых поклонников, но мне кажется, она любит Сергея. Однако, если Сергей объявил о своем решении, едва ли даст задний ход.

«А может, это вообще рекламный трюк?»

- Не соглашусь с мнением, что Матильда якобы стала выпивать, - сказал «КП» поэт Стас Барецкий, который одно время работал в «Ленинграде» и дружит со Шнуровым. - Что касается алкоголя, она не опустилась даже при наличии ресторана. Я знаю, что такое ресторан. Это когда приходят гости и со всеми надо выпить. Она знает меру. К тому же водку Матильда не пьет, только вино. Вот то, что она его контролировала, это правда. Следила, чтобы не бухал, с девочками не того... Сначала Шнурова это не бесило - напротив, вроде как доказательство любви, но с годами такое начинает раздражать. Думаю, это ему надоело. Да, он ее боготворил. Но за восемь лет любовь может пройти...

А может, этот развод - рекламный трюк? Давайте с вами поспорим на шампанское! (Смеется.) Не исключаю, что этот фейк с разводом запустил сам Шнуров и после чемпионата по футболу объявит, что помирились: белый теплоход, Крым и все такое. Такой поворот не исключаю!

mshnurova тоска, река и облака @belonika

Общие знакомые и поклонники выражают на страничках расставшейся пары свои сожаления... К слову, на одном недавнем мероприятии Ксения Собчак публично на сцене крикнула Шнуру: «Сергей, возвращайся к Матильде!» Но сам Шнуров в ответ вежливо попросил давнюю приятельницу не вмешиваться в его личное пространство...

КОНКРЕТНО

Чем владеют супруги

Матильде и Сергею, вероятно, еще предстоит встретиться в суде, поскольку им есть что делить. По данным «Форбса», доход Шнурова в 2016 году составил $11 млн. долларов. Музыкант занял третье место в рейтинге самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. В 2017 году Шнуров оказался на 12-м месте, его доходы составили $5 млн.

Недвижимость

1. Сергей и Матильда жили в Питере в элитном доме 1916 года. Это бывший доходный дом Веге на набережной Крюкова канала, около Мариинского театра. Здесь у пары квартира в 150 кв. метров.

Стоимость - около 20 млн. рублей.

2. Две квартиры в доме на улице Пестеля 1889 года постройки, рядом с театром балета Бориса Эйфмана общей площадью в 340 кв. метров. Зарегистрированы на Матильду.

Стоимость - около 35 млн. рублей.

3. Элитная недвижимость на улице Чайковского, напротив Летнего сада, в доме 1846 года постройки, состоящая из двух квартир и веранды, общей площадью более 300 кв. метров.

Стоимость - более 45 млн. рублей.

shnurovs Как сказал Комсомолке один из приятелей Шнурова, Сергей - человек не жадный и готов оставить Матильде большую часть недвижимости. Знакомые артиста шутят, что главный спор может возникнуть из-за кошки.

Общий бизнес

Ресторан русской кухни «КоКоКо». По словам Матильды, средний доход - 9 млн. рублей в месяц.

На Матильду зарегистрировано также ООО «Айседора» - балетная школа в доме на улице Пестеля, где находится ее квартира.

Супруги Шнуровы - хозяева совместного бренда одежды Shnurovs.

Другие доходы

✓ Сергей Шнуров вместе со второй женой Светланой Костицыной (50 на 50) - собственники ЗАО «Шнурок», которое владеет товарным знаком «Ленинград». В открытых источниках сообщалось, что чистая прибыль ЗАО за 2016 год - 22,7 млн. рублей.

✓ Основной доход Шнурова - концерты. Артист имеет статус индивидуального предпринимателя, заключая контракты на выступления. Музыкант признавался, что прибыль от концертов он делит так: половина выручки - ему, а вторая половина распределяется между коллективом «Ленинграда».

✓ Вторая строчка дохода - корпоративы. Группа «Ленинград» выступает за гонорар от 150 тыс. долларов. На праздники может заломить и 300 тыс. долларов.

✓ Сергей активно снимается в рекламе.

Авто

На Матильду оформлены два BMW, а также редкая Alpina B6. А Сергей Шнуров владеет Toyota Land Cruiser 200.

БЫЛО ДЕЛО

«О его романе я не знала, как идиотка»

Еще год назад семья Матильды и Сергея Шнурова была на грани распада из-за его измен. Но тогда жена рокера сумела спасти брак, о чем рассказала автору книги «Ленинград». Невероятная и правдивая история группы»:

«В какой-то момент наши отношения скатились в абсолютную ругань. В итоге он встретил девушку, которая делала ему концерты в Германии, у них завязались какие-то отношения, а я о романе не знала, как идиотка. Он стал странно себя вести, по-другому одеваться, надел очки, мог мне не звонить, что ему вообще не свойственно, в общем, все по классическому сценарию. В какой-то момент я уехала в Испанию на неделю, он меня особо не удерживал, и я поняла, что совсем все плохо, - рассказывала Матильда в книге. И описала еще один эпизод: - Сергей остался на кухне пить, и где-то в пять утра я слышу, что он с кем-то разговаривает. Он так нажрался, что стал звонить этой барышне, и в какой-то момент я слышу, как он говорит ей: «Ну, допустим, я уйду, и что, мы с тобой вместе жить будем?» Я выхожу из комнаты, беру у него телефон и говорю: это что? А он сидит в остекленевшем состоянии и говорит: «Ну вот...»

Матильда тогда прогнала музыканта из дома. Но потом Сергей позвонил, сказал, что надо поговорить. «Мы были в ресторане, я стала бить посуду, он сидел молча, я сказала, что ухожу... Он куда-то убегал, потом пришел, лег в кровать. В итоге он остался жить дома, но в какой-то момент я поймала его на том, что он продолжал ей звонить. Я говорю: «Подожди, ты зачем это делаешь?» А он: ну мне же неудобно...

Я как раз только прочла книгу Марины Влади и поразилась тому, насколько она любила Высоцкого, который был еще страшнее в своих проявлениях (Сережа, по крайней мере, никогда не лез в окно), и я впала в какое-то смирение перед ситуацией...»

ДОСЛОВНО

Сергей Галанин: Да не бывает у него запоев!

- Если они все же решат воссоединиться - этому все порадуются, - предположил рок-музыкант Сергей Галанин («СерьГа»). - У меня есть известная песня «Матильда». И меня подкалывали: мол, ты что, песню жене Шнура сочинил? (Смеется.)

- Шнуров к вам ревновал жену?

- Что вы, нет! И не считаю, что он такой уж ловелас, как многие думают. Он на самом деле серьезный человек, с уважением относящийся к женщине. Насчет того что на него вешаются женщины... это происходит, когда от мужчины исходит уверенность, надежность, она же добавляет красоту. Тут необязательно быть прекрасным, как Ален Делон или Брэд Питт, надо просто быть на своем месте и делать свое дело по-настоящему, от этого женщины тают. В рок-музыке это более ярко выражено, потому что, видимо, замешено на сексуальной энергии.

- Сейчас Сергей пьет?

- Все мы можем пить. Главное - не оставаться с этим желанием на следующий день. А этого в нем точно нет. Он успешно делает свое дело. Если бы были запои - ничего бы у него не получилось...

СПРАВКА «КП»

Жены и дети

Общих детей у супругов нет. Матильда признавалась, что пока не готова стать матерью, а Сергей в шутку сетовал на нехватку жилой площади: по мнению музыканта, для семьи нужно не менее 500 квадратных метров. У певца есть двое детей от предыдущих браков. Ранее лидер группировки «Ленинград» был женат на Марии Исмагиловой, которая в 1993 году родила ему дочь Серафиму. После развода с первой супругой музыкант взял в жены арт-директора группы «Пеп-си» Светлану Костицыну (в браке она работала музыкальным продюсером «Ленинграда»), которая в 2000 году родила сына Аполлона.

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