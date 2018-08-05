Получит ли гражданство России родня убийц из «банды ГТА»

СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-05T12:37:37+03:00

Не вся банда дожила до суда. Слева направо: главарь «банды ГТА» Ибайдулло Субханов (ликвидирован при задержании), член банды Абдумуким Мамадчонов и старший брат Субханова Холик (оба уничтожены при попытке побега из здания Мособлсуда). На их счету как минимум 17 кровавых нападений в столичном регионе. Фото: СК РФ, Илья ПИТАЛЕВ/ТАСС

Родители и жены подсудимых считают, что их близких толкнула на убийства «Москва, где люди богато живут» [видео]

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Московский облсуд признал пятерых членов «банды ГТА» виновными в убийствах водителей и их пассажиров. Судья заявила: приезжие проходили спецобучение «для циничного и разбойного нападения на граждан». Они создали «устойчивую, сплоченную вооруженную банду». В ней царила строгая иерархия.

Выживших гташников возят в суд под усиленной охраной, с собаками. Пятерку бандитов охраняет дюжина полицейских и приставов с оружием.

Оглашение приговора началось 1 августа - и может затянуться до среды, 8-го. Убийцы демонстративно зевали, но закрывали лица от камер. Впрочем, на третий день чтения приговора сломался Гулямов. Заявил, что болит нога, и он не может слушать приговор стоя. Судья предложила ему присесть. Следующим захворал «остеохондрозом» Улугмурадов.

Представители прокуратуры запросили всем пожизненные сроки.

ГРАБИТЕЛИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Пока судья начала зачитывать приговор, представитель СК России Светлана Петренко заявила о новом, 16-м преступном эпизоде. Бандиты отобрали в Москве у гражданина Китая сумку с 17 миллионами рублей.

Это нападение оказалось одним из первых: 24 сентября 2012 года на Волжском бульваре пятеро вооруженных налетчиков на черном БМВ и серебристом «Опеле» следили за продавцом торгового центра «Москва» Юй Цзе. Когда тот остановил свой «Мерседес» перед светофором, преступники с оружием избили иностранца и забрали деньги. Кстати, этот центр звучит в деле довольно часто. Возможно, уже в 2012-м бандиты имели на крупнейшем столичном рынке осведомителей, и жертв могло быть больше, в том числе и другие иностранцы.

СК России обнародовал видео следственного эксперимента. Три бандита показывают, как разбрасывали на дороге шипы, как подкрадывались к водителям, целились людям в голову. Как убивали и оттаскивали в лес, чтобы снять с трупов украшения и одежду. Выяснилось - налетчики всегда сдавали оружие и собранные ценности главарю. А тот решал: сдать вещи в ломбард, подарить жене или ее подругам, иногда премировал членов банды - раздавал по тысяче рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/662680" frameborder="0"></iframe> Участники "банды ГТА" на месте преступления.

Вещи бандиты дарили своим женам. Почти у всех родились в России дети. Сейчас им 4-5 лет.

МОСКВА ИСПОРТИЛА?

Перед Мооблсудом играют дети члена банды Мирзошарипова по кличке Али (погиб при попытке бегства в суде год назад).

- Мой сын Хазрат Додохонов в этом нападении не участвовал, - утверждает седой, но крепкий старик по имени Айдар. - В Исфаре я работал инженером-технологом.Когда старший сын разбился на машине - младшего, Хазрата, отдали учиться на программиста. Хорошо учился, ему даже в мечеть некогда было ходить. Но однажды он заявил, что поедет в Россию. Обещал доучиться там и найти работу. Сначала уехал по квоте в Новосибирск, потом в Тверь, в Москву. Приходили из военкомата, интересовались Хазратом. И он прислал справку, что учится в Московском автомобильном институте. Когда сына задержали, мы узнали, что он познакомился с главарем банды Рустамом, когда чинил ему машину.

- Айдар, вашего сына обвиняют в убийствах, как вы его воспитывали?

- Москва его испортила. Видят, как люди тут богато живут, а честным трудом этого достичь трудно - вот и портится тут наша молодежь.

- С детьми сюда приехали?

- Их не пустили в суд, - сверкнула золотыми коронками супруга Айдара, Рафо. - Это детки моего зятя (Мирзомавлон Мирзошарипов убит при попытке побега из Мособлсуда - авт.). Мы его в Твери захоронили, деток его будем воспитывать в России. Он-то не успел им российское гражданство оформить.

Другие родственники обвиняемых рассказывали, что помогали своим детям в Москве, даже передавали им на продажу урюк.

- Шерозджон Кодиров мой старший брат, вырастил меня вместо отца, - добавил юноша в мусульманской феске. - Он работал на стройке, но сломал руку. Пошел работать таксистом. Главарь дал ему свою машину, чтобы он таксовал. Потом сказал ему ее продать. Он продал машину, но деньги вернуть не смог - его обманули. Члены банды обещали убить его жену и детей. А главарь сказал - иди убивать людей. (Главарь шайки Субханов Ибайдулло по кличке Гуль был ликвидирован во время ареста своих подельников. - ред.)

ЗАЧЕМ УБИВАЛИ

Из разговоров около суда выяснилось: почти все члены банды не только выросли в Исфаре, но объединились в России кровными узами: предпочитали жениться в Москве на сестрах подельников. Пример подал главарь. Сам он из города Ош, как и его старший брат Холик.

- Этот Ош славится «экспортом преступников». Как будто там секретная кузнеца моральных уродов, - делится с «КП» осведомленный источник в правоохранительных органах. - Каждый раз, как ловим таджика на преступлении, выясняется, что он из этого самого Ош. Такие заводят в России вторую жену, детей и порой содержат две семьи.

Родственники членов Банды "ГТА" и бандиты за решеткой.Фото: Александр БОЙКО

- И это - один из мотивов преступления?

- Да. Прокормить многодетную семью в столичном регионе сегодня даже местным не просто. А для молодого безграмотного иностранца, который снимает угол - задача почти невыполнимая. Поэтому они и объединились, чтобы грабить. А убивали - чтобы проверить в деле новых членов банды, повязать их кровью.

- И вещи убитых дарили женам...

- Сейчас родственники делают вид, что не знали о кровавых похождениях мужей. Отрицают, что мужья дарили им платья и украшения. Доказать обратное следствию невозможно. Но факты таковы: на деньги 17 убитых граждан России 18 мигрантов снимали жилье, кормили семьи, покупали поддельные документы. Большинство успели оформить российское гражданство.

Преступления, совершенные участниками банды.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВ

Всем членам банды светит пожизненное. И российские налогоплательщики будут их кормить. Близкие бандитов считают, что именно в России испортились их сыновья и мужья. Но хотят здесь жить. И какими воспитают в России своих детей жены серийных убийц?

В Израиле не берут на работу родственников террористов, а их дома публично взрывают. На Северном Кавказе террористов ликвидируют вместе с их домами. Это работает. Но семьи террористов оттуда и из Средней Азиии перебираются в крупные российские города. Тут легче затеряться.

Что мешает принять поправку в миграционное законодательство - и ограничить трудоустройство родственников иностранцев, ранее судимых за терроризм, экстремизм, грабежи, насилия, убийства?

И почему жены или дети «банды ГТА» могут рассчитывать на гражданство России? Мы слышим, что гражданство России должны получать «молодые, хорошо образованные люди и квалифицированные специалисты». Но почему нет обратных мер, исключающих из гражданства таких вот злодеев и членов их семей?

- Выход из российского гражданства возможен лишь при добровольном волеизъявлении гражданина. И при гарантии предоставления ему иного гражданства. За первое полугодие лишь 7 граждан РФ оформили выход из российского гражданства в общем порядке, - сообщили «КП» в пресс-центре МВД России.

Так, может, все же применять израильский опыт? Хотя бы так: воспользовался хоть раз фальшивой регистрацией или совершил преступление - никогда не станешь гражданином России, присягнул на верность террористам - лишил возможности работы и возможности получить гражданство всех членов семьи.

При широких родственных связях мигрантов это должно сработать.

Иначе мы обрекаем наших силовиков бороться все с новыми и новыми «бандами ГТА».

В этом году в столичном регионе были задержаны их последователи. Бандой из двух десятков человек управлял 52-летний Аслуддин Калимулаев. У налетчиков, которые убивали и грабили людей, что выходили с 2-3 миллионами рублей из банков, был обнаружен 21 пистолет и более 1000 патронов.

Говорят, они тоже строили в Москве любовь.

ДОСЬЕ «КП»

«Банда ГТА» орудовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Название ей дали журналисты по аналогии с компьютерной игрой GTA (США), где грабители расправляются с автомобилистами. Обвиняемые убили 17 человек.