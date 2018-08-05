«Озил, мы с тобой. Скажи нет расизму»: в футболе разгорается дикий скандал вокруг одного из лучших игроков мира

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-05T14:14:37+03:00

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Турецкий футбольный клуб «Малатьяспор» вышел на матч в футболках с портретом игрока сборной Германии Месутом Озилом. На груди у турков была надпись: «Мы все с тобой. Скажи нет расизму». Так Турция продолжает подогревать пожар в немецком футболе.

«Это предатели Германии». Секрет провала Бундестим на ЧМ-2018

Это продолжение истории, как одна фотография может развалить всю сборную Германии. На ЧМ-2018 в России тогда еще действующие чемпионы мира провалились с треском - заняли последнее место в своей группе! Но кошмар для Бундестим начался еще перед турниром. Лидеры и одни из лучших игроков Германии турецкого происхождения Месут Озил и Илкай Гюндоган встретились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А Гюндоган еще и разместил совместное с фото соцсетях с подписью: «Моему уважаемому президенту, с почтением».

И началось. Часть Германии встречу Озила и Гюндогана с президентом Турции восприняла как предательство. Некоторые СМИ и правые политики высказывались в том духе, что Германия приняла сыновей иммигрантов, дала им гражданство и будущее, а они называют своим президентом «диктатора Эрдогана». Травля была беспрецедентной. Как только Гюндоган касался мяча, немецкие трибуны оглушительно свистели. В соцсетях футболистам писали оскорбительные обращения. Один из спонсоров сборной Германии снял рекламные ролики с Озилом с эфира. Стоит ли удивляться, что в такой обстановке перед ЧМ-2018 сборная Германии бесславно вылетела?

«Это расизм». Озил ушел из сборной

Илькай Гюндоган в то время постоянно оправдывался словами: «Это был жест вежливости». Месут Озил молчал. Но когда чемпионат мира закончился, Месут приехал к себе в лондонский «Арсенал» и там написал огромное письмо с отказом отныне выступать за сборную Германии. Вот несколько цитат из него:

- У меня два сердца – немца и турка. В детстве мама учила меня всегда быть уважительным и не забывать, откуда я.

- Я немец, когда мы побеждаем, и мигрант, когда мы проигрываем. Я плачу налоги в Германии, делаю пожертвования немецким школам, выиграл с Германией чемпионат мира, но общество все равно меня не принимает.

- Моих друзей Лукаса Подольски и Мирослава Клозе не называют польскими немцами, так почему я турецкий немец? Дело в том, что это Турция? Дело в том, что я мусульманин?.. Я родился и получил образование в Германии. Почему люди не хотят признать, что я немец?

- Немецкий политик Бернд Хольцхауэр назвал меня «козлотрахером» за то, что я сфотографировался с Эрдоганом и за мои турецкие корни. Глава Немецкого театра Вернер Штеер сказал, чтобы я валил в Анатолию, турецкий регион, где много мигрантов. Критиковать и оскорблять меня за происхождение моей семьи – это черта, переходить которую стыдно.

- С тяжелым сердцем и после долгих раздумий я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение.

Мощное письмо, которое опять разорвало Германию на «правых» и «левых».

«Я целую его глаза». Эрдоган поддержал Озила

Турция тут же вступилась за Месута Озила. Лучше всего отношение к его выступлению передает фраза Эрдогана: «Так относиться к человеку, который полностью отдавался сборной Германии, из-за его религии неприемлемо, это расизм. Я целую его глаза. Я поддерживаю Месута», - заявил президент Турции.

Как видно из выступления турецкого клуба с футболками с портретом Озила, так думает не только Эрдоган.

Бомба под немецким футболом

А теперь почему это важно для немецкого футбола. Считается, что сборная Германии добивалась успехов в XXI веке не в последнюю очередь благодаря детям мигрантов. В 1980-х в немецком футболе была проблема нетерпимости к выходцам из других стран: правые немецкие фанаты жестко были настроены к футболистам с другим цветом кожи. Пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить ситуацию.

И вот теперь посмотрите на звезд сборной Германии последних лет. Озил и Гюндагай - Турция, а есть еще Подольски и Клозе - поляки, Жером Боатенг корнями из Ганы, Сами Хедира - из Туниса, Марио Гомес - из Испании, мать Антонио Рюдигера - из Сьерра-Леоне... Этот список можн продолжать еще долго.

И до последнего момента считалось, что именно интеграция в немецкий футбол других национальностей сильно продвинула сборную: турецкая техника, африканская резкость, азиатская гибкость в сочетании с немецкой практичностью и дисциплиной снова сделали сборную Германии непобедимой.

Пока одно фото с Эрдоганом не взорвало команду изнутри.