Илья Резник обвенчался в Крыму

СЕГОДНЯ 01:30 2018-08-06T01:32:58+03:00

О решении обвенчаться со своей супругой поэт рассказал накануне своего 80-летия. Фото: личный архив Ильи Резника

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Уже более 20 лет Илья Резник счастлив со своей любимой женщиной Ириной. В 2012 году пара официально зарегистрировала отношения.

А сейчас 80-летний поэт тайно обвенчался с любимой в Крыму, в той самой церкви, где его крестили год назад.

Невеста вошла в храм в эффектном белоснежном наряде. Жених же, как всегда, был в стильном костюме.

Невеста вошла в храм в эффектном белоснежном наряде. Фото: личный архив Ильи Резника

- Крым. Нижняя Ореанда. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Таинство Венчания. Теперь мы всегда будем вместе. И на земле, и на небесах, - написала в своём Фейсбуке жена Резника Ирина Романова.

Кстати, после венчания букет невесты поймала подруга семьи певица Азиза, вырвав цветы из рук невесты племянника Ирины.

Азиза присутствовала и на праздничной трапезе, где спела в честь жениха и невесты.

Напомним: о том, что Илья Резник решил обвенчаться со своей супругой поэт рассказал в интервью «КП» накануне своего 80-летия.

На таинстве присутствовали лишь близкие поэта. Фото: личный архив Ильи Резника

- Самый главный мой ангел-хранитель - жена Ира, - сказал маэстро в интервью «Комсомолке». - Вот вы говорите, что у меня костюмы стильные. Это все Ира. Она следит за моим гардеробом, ругает меня, если не тот галстук надел. Мы вместе ходим в бассейн. Она по 2 с половиной километра в день плавает, я - километр. Мы хотим обвенчаться в Нижней Ореанде. Никаких подарков мне не надо, самое главное, чтобы любимая женщина была рядом.