2018-08-06T03:00:59+03:00
Звезды

По мотивам Волочковой: Ксения Собчак сделала шпагат на яхте

Телеведущая отдыхает на Сардинии [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак с семьей отдыхает в Италии, на острове Сардиния. Фото: Инстаграм.Ксения Собчак с семьей отдыхает в Италии, на острове Сардиния. Фото: Инстаграм.
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Ксения Собчак с семьей отдыхает в Италии, на острове Сардиния. Вместе с телеведущей в отпуск отправилась и ее мама Людмила Нарусова. Пока бабушка приглядывает за внуком Платоном, Ксения находит время для физических упражнений. Собчак не забывает заниматься в отпуске своей любимой йогой и уже успела похвастаться отличной растяжкой. Телеведущая сделала шпагат на палубе яхты (как тут не вспомнить незабвенную Анастасию Волочкову, шпагат на плавсредствах – это ее коронка) и на радость подписчикам поделилась снимком в Инстаграме.

xenia_sobchakxenia_sobchak
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В отпуске Ксения много времени проводит с сынишкой, открывая для себя новые приятные стороны материнства. И если раньше она называла детей исключительно «маленькими гаденышами», то теперь публикует в сториз коротенькие трогательные видоролики о приключениях Платона под заголовком «Мой Бог». Появился на страничке телеведущей и нежный портрет с сынишкой, который она сопроводила полным любви комментарием:

- Думала материнство - это только про «отдавать». А он столькому меня учит!

Подписчики странички Собчак искренне радуются за нее: Ксения наконец-то узнала, что такое настоящая любовь и семейное счастье. Телеведущая стала мягкой и женственной, и эти перемены очень идут ей.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Думала материнство это только про отдавать . А он столькому меня учит!
74851 отметок «Нравится»732 комментариевInstagram

Несколькими днями ранее Ксения рассказала, каким она видит свой идеальный отдых. В список обязательных элементов, которые радуют ее в отпуске, входят секс, йога и макароны. Поделившись в Инстаграме снимком, сделанным во время занятий, Ксения, продемонстрировала необычную позу: телеведущая делает стойку на руках, при этом в кадре видна только одна ее нога. Рядом примостился маленький Платон, который пытается залезть на ограждение террасы.

- Я в сложнейшей асане, но Платон тоже не отстает! Вообще, идеальный день отдыха это секс, йога, массаж, паста «Норма», хорошая книжка, объятия сына и ужин с любимыми друзьями! – написала Собчак.

Судя по всему, телеведущая уже приобщает полуторагодовалого сына к йоге. В историях в Инстаграме Ксения показала, как она занимается вместе с малышом: лежа на спине, Собчак качает сына на ногах.

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