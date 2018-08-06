«Старается для миллионера»: Анна Калашникова попросила помощи стилистов

СЕГОДНЯ 21:08 2018-08-06T21:07:41+03:00

По словам Калашниковой, для таких мужчин, как ее новый бойфренд, хочется стараться быть самой красивой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Певица и бывшая подруга Прохора Шаляпина Анна Калашникова на прошлой неделе выкладывала в своем Инстаграме свои фото в белом парике. Артистка не скрывает, что хочет изменить стиль ради своего бойфренда. Видимо, блонд жених Калашниковой забраковал, теперь певица хочет перекраситься в брюнетку.

- Продолжаю работу над сменой имиджа. Каждая девушка мечтает быть для своего мужчины королевой красоты, Клеопатрой. Как думаете, в этом цвете у меня есть что-то общее с царицей Египта? Или все-таки оставить свой цвет? - попросила совета у стилистов и поклонников красавица.

annakalash Ну что, дорогие, какие у вас планы на август?

Подписчики попросили Анну оставить все, как есть. Мол, не рискуйте, вы достойно выглядите с вашим цветом волос.

Однако, судя по всему, новому бойфренду Анны Калашниковой хочется видеть в ней перемены.

Напомним, новый мужчина осыпает Калашникову дорогими подарками. Сначала миллионер купил певице автомобиль Бентли Бентайга, стоимостью в 20 миллионов рублей. А потом подарил и новую квартиру в Москве. По словам Калашниковой, для таких мужчин, как ее новый бойфренд, хочется стараться быть самой красивой.