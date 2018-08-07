2018-08-07T02:39:36+03:00
Звезды

Подруга Ани Лорак: «Турецкий муж изменял ей, даже когда она была беременной!»

Супруг певицы Мурата Налчаджиоглу уже не первый год ходит налево
Ирина СУХАНОВА
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Пока Ани Лорак работала, ее муж Мурат проводил время в компании фигуристой шатенки Яны.Пока Ани Лорак работала, ее муж Мурат проводил время в компании фигуристой шатенки Яны.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ани Лорак хранит молчание и никак не комментирует скандал, разгоревшийся вокруг ее супруга. После того, как папарацци сфотографировали мужа популярной исполнительницы, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, в киевском караоке-клубе в объятиях привлекательной шатенки, украинские СМИ выяснили: девушку зовут Яна Беляева. Она тусовщица и прожигательница жизни. Свиданиями в караоке дело не ограничилось: Мурат снимал для девушки квартиру, причем на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак. Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций.

Пока певица взяла время на раздумье, за Ани Лорак ситуацию комментируют ее знакомые. По словам приятельниц звезды, Мурат давно не верен своей половинке. Красавец турок начал гулять практически сразу после того, как женился на Каролине (это настоящее имя артистки).

- Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке, – рассказывает Амелия Поганич, приятельствующая со звездной парой. - Он ей изменял, скотина, всегда! Снимал квартиру в Киеве и тягал туда шм**, пока она Сонечку носила в животе. Все это знают у нас, на Украине. Раньше он хоть стеснялся, а теперь изменяет открыто!

- Всю жизнь Мурат вел себя по отношению к жене скверно. Он еще сто лет назад имел любовниц. Двух девушек я лично знала. У одной роман с ним был семь лет назад, у другой – четыре года назад, - рассказала «Экспресс газете» еще одна жительница Киева Светлана Коба.

Муж звезды веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Фото: Инстаграм.

Муж звезды веселился в обществе киевской тусовщицы Яны Беляевой. Фото: Инстаграм.

О похождениях Мурата, похоже, знали все и в российской звездной тусовке. Еще в 2011 году журналист Отар Кушанашвили рассказывал «Комсомолке»:

- Муж Ани Лорак – альфонс и изменщик! Ее брак с турком Муратом трещит по всем швам; не выдержала испытания красивая байка, что он бизнесмен, альфонс альфонсом, классический типаж; брак на пути к катастрофе.

Тем временем Ани взяла тайм-аут и решила укрыться от скандала на Святой земле. Вместе с семилетней дочкой Софией исполнительница улетела в Иерусалим. В Инстаграме певицы появился трогательный снимок: Ани сидит вместе дочкой возле древней стены и нежно целует Софию в нос. Подписчики Инстаграма Лорак желают ей счастья и скорейшего решения всех семейных проблем.

anilorakanilorak
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Напомним, певица и турецкий бизнесмен познакомились в одном из турецких отелей. Любовь вспыхнула мгновенно – и Мурат отправился вслед за Каролиной (это настоящее имя певицы) в Киев. Вопреки расхожему мнению, избранник звезды отнюдь не богат – в отеле он работал простым служащим, а бизнесменом он стал уже позже, в Киеве, открыв свое дело на деньги жены. И по сей день главным добытчиком в доме остается Лорак. К слову, на недавнем музыкальном фестивале «Жара» в Баку певица неожиданно рассказала, как она устала работать: мол, на данный момент у нее единственная мечта – поспать.

- Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее. Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Эдакая девочка, которая без конца работает, и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, выспаться.

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