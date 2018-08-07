2018-08-07T16:56:48+03:00
Экономика

Получать посылки можно уже и без паспорта

Достаточно лишь мобильного телефона
Владимир НИКОЛАЕВ
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Пункт выдачи посылок в новом почтовом отделении "Почты России". ФОТО Станислав Красильников/ТАССПункт выдачи посылок в новом почтовом отделении "Почты России". ФОТО Станислав Красильников/ТАСС
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Почта России придумала, как упростить жизнь тем, кто пришел за посылкой или заказным письмом, но прямо у стойки вспомнил, что потерял извещение или не взял с собой паспорт. Речь, оговоримся, идет только о тех отправлениях, за которые не нужно платить. Вес и размер значения не имеют.

Для того, чтобы зарегистрировать свою электронную подпись, нужно зайти на официальный сайт ведомства и заполнить форму. Указать паспортные данные и номер мобильного телефона. Можно это сделать и в почтовом отделении. В этом случае нужно все-таки показать паспорт оператору. Единственный раз — и все. Никаких подписей ставить не нужно — это просто название такое «электронная подпись».

После оформления такой заявки больше не понадобится заполнять бумажные извещения. Теперь, как пояснили КП в «Почте России», при получении посылки нужно будет просто назвать оператору свои данные — фамилию, имя, отчество или трекинг-номер отправления. По этим данным сотрудник отделения находитписьмо или посылку в базе. Затем называете свой номер телефона. Для сверки. Оператор нажимает кнопку — и программа отправляет вам код подтверждения. С помощью SMS или Push уведомления — для тех, у кого есть мобильное приложение Почты России. Говорите код оператору, он вводит его в программу, программа говорит «окей»и оператор идет искать вашу посылку или письмо в недрах поступившей корреспонденции. Как отметил на Почте России, система даже подскажет опературу точно место хранения отправления на полке, что сократит время и на поиск.

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