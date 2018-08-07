На Украине услужливый министр предложил прекратить железнодорожное сообщение с Россией

СЕГОДНЯ 11:45 2018-08-07T12:03:11+03:00

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян придумал очередной план, как спасти Украину и победить Россию. Понятное дело - одновременно. И не сказочной суперскоростной гиперлупой Илона Маска (как известно, Маск задерживается и не определил в ближайшие годы дату и время своего приезда на Украину), а простым административно-волевым решением.

- Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, - заявил он в эфире украинского телеканала «1 + 1» и пообещал, что ущерб от этого решения для Украины составит всего лишь одну гривну, еще раз доказав верность русской поговорки про «услужливого дурака».

Предложение министра вызвало взрыв энтузиазма у «патриотически» настроенной общественности. «Давно пора» и «стену надо до неба построить» - это лишь малая и самая умеренная часть восторженных комментариев адептов «магистра стены» экс-премьера Арсения Яценюка, ставшего владельцем вилл во Флориде после реализации предложенного им проекта «Стена» на границе с Россией. Многочисленные обладатели не вилл, но вил на Украине задумались. Против Омеляна выступили нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Мосийчук выступил в эфире телеканала «112 Украина» и объяснил, что в случае закрытия железнодорожного сообщения с Россией незалежная экономика«окончательно рухнет».

- В России работают миллионы украинцев. «Если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? — спросил Мосийчук. По его мнению, необходимо сначала посоветоваться с народом, с украинскими бизнесменами и предпринимателями перед тем, как принимать такое решение.

А Юлия Владимировна разразилась трагическим постом на своей странице в соцсети «Фейсбук».

- Экономическую ситуацию на Украине спасают лишь украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным внутри страны. Такие люди в течение 2018 года перечислили в бюджет Украины пять миллиардов евро, - написала она. - Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам« и реально заботятся о своей семье и стране.

Выступление Омеляна Тимошенко решила сразу использовать и для упрочения своих позиций в ходе уже фактически развернувшейся гонки кандидатов на предстоящих президентских выборах.

- Плохие дороги можем объяснить особенностями ландшафта и локальными сдвигами грунта, задержку пенсий — «разрывами платежей», коррупцию — несовершенством законодательства, инфляцию — летней жарой или дождями, - продолжила она. - Единственное, что они никак не могут объяснить, — почему самой власти живется все лучше и лучше, а людям — все хуже и хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень.

- Правительство и власть пусть бы ехала за границу «на заработки», - Не удержалась Юлия Владимировна от язвительной шпильки в адрес конкурентов. - Как раз на днях видела новость, что в Польше прошел фестиваль мыльных пузырей. Это как раз украинская правительственная специфика. Думаю, наша власть привезла бы оттуда золотые медали.

Юлия Владимировна, конечно, любит передернуть карту, но в этой ситуации была действительно права. Ведь даже переслать деньги из России украинские заробитчане сейчас почти не могут. На Украине разрешены платежи из России через операторов, часть из которых связана непосредственно с Порошенко. А в России разрешены переводы на Украину через те системы перевода денег, которым Киев запретил работать на своей территории. Большая часть заробитчан на чужбине везет гроши с собой, и семьи таких гастарбайтеров живут исключительно на эти заработки. При этом, хотя Польша и потеснила Россию по объему переводимых на Украину денежных средств, главным торговым партнером Незалежной и инвестором в эту территорию остается «страна-агрессор».

Речь ведь идет не только о заробитчанах-гастарбайтерах, а о миллиардах долларов товарооборота, который осуществляется подавляющим образом именно по железной дороге. Львиную часть угля для электростанций, несмотря на все разрекламированные сухогрузы из Австралии, ЮАР и США, получает из России, хоть это и уголь Донбасса. Прекратить ж/д сообщение с Россией означает оставить их без топлива, а население - без тепла в отопительный сезон. Ну и, конечно, на Европу такой шаг произведет неизгладимое впечатление. Относительно украинской надежности как партнеров.

Впрочем, у украинских патриотов-националистов есть источник, который может заменить, по крайней мере, для государства переводы и заработки гастарбайтеров в России, и кредиты МВФ вместе со Всемирным Банком. Как выяснили журналисты достаточно влиятельной немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, проведшие свое расследование, только на таможнях Киева и Одессы объемы воровства составляют не менее 4,8 млрд. долларов в год.

Только кто же там согласится не воровать? Проще закрыть железную дорогу и обрезать путь домой и на заработки миллионам своих сограждан.

Ребят, будете там в Киеве закрывать железку с Россией, введите еще, пожалуйста, визы с нами.

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