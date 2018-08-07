Дело врача Мисюриной вернули на доследование в СК

СЕГОДНЯ 12:45 2018-08-07T13:07:01+03:00

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Похоже, в деле Елены Николаевны Мисюриной начался обратный процесс. И если раньше все шло по возрастающей — подозреваемая, обвиняемая, осужденная. То теперь — в обратную сторону. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор и вернул дело на доследование. Но не в то отделение полиции, где оно рассматривалось раньше, в СК. Для большей объективности.

Напомним, что в январе 2018 Черемушкинским судом Москвы врач-гематолог была обвинена в «оказании услуг ненадлежащего качества» (238 УК РФ), приговорена к 2-м годам колонии общего режима и арестована прямо в зале суда. За то, что неправильно, как говорится в обвинении, провела процедуру забора костного мозга — трепанбиопсию пациенту в 2013 году. Следствие по делу длилось 5 лет. И как удалось установить, пациент ушел из кабинета Мисюриной на своих ногах, весь день отработал. К вечеру мужчине стало плохо и на скорой его доставили в другую больницу. Там он спустя четверо суток скончался от внутреннего кровоизлияния. При этом врачи клиники, где он лежал готовили его к операции по удалению аппендицита, неправильно диагностировав проблему. Но не смотря на это, обвинили в смерти пациента именно Мисюрину.

После вынесения приговора и ареста врача в медицинском сообществе поднялся большой резонанс. В поддержку гематолога выступили абсолютно все коллеги. Глава Департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников распорядился направить в суд ходатайства и предоставить все возможные экспертные оценки действий Мисюриной. Так же в ее защиту высказался известный врач Леонид Рошаль и возглавляемая им организация. От так же готов был предоставить весь необходимый материал и о трепанбиопсии и о последствиях этой процедуры.

Мосгорсуд сначала пересмотрел решение об аресте (по закону приговор вступает в законную силу только после окончания всех апелляционных слушаний, Мисюрину же арестовали прямо в зале суда сразу). Затем, рассмотрев все ходатайства, вернул дело на доследование в прокуратуру (в апреле 2018). А теперь и вовсе спустил еще ниже — снова на этап следствия. Правда не в полицию, а в СК.

«В целях проведения объективного дополнительного расследования и установления точной картины произошедшего принято решение о передаче уголовного дела в другое следственное подразделение ГСУ СКР по городу Москве», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Комментарий президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского:

- По идее теперь дело против Мисюриной должно быть как минимум переквалифицирован со ст. 238 УК РФ («оказания услуг ненадлежащего качества») на 109 («Причинение смерти по неосторожности») и закрыто в связи с истечением срока исковой давности . Оно изначально и было, кстати, заведено по 109 УК РФ, но потом статью поменяли на более тяжелую. Строго говоря, и ст. 109 была применена неправомерно. На мой взгляд если и можно было в чем-то обвинить Елену Николаевну, так это в причинении тяжкого вреда здоровью (118 УК РФ). Ведь на момент поступления пациента в клинику «Медси» он был жизнеспособен и смерть его можно было предотвратить. Так кто же виноват в том, что он умер?

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Пять лет назад Елена Мисюрина проводила пациенту процедуру трепанобиопсии. Через четыре дня он скончался в другой больнице у других врачей. Причина смерти не была установлена, вскрытие проводил эксперт, не имеющий лицензии. Но обвинили в гибели больного все равно Елену Николаевну. (подробности)

МНЕНИЕ

Как медицинское сообщество спасло от тюрьмы Елену Мисюрину, виновную в гибели пациента

Ульяна СКОЙБЕДА

- Бред, это дичь, это позор для правосудия и для нас, врачей, у которых на глазах по неправедному приговору… - в самом рейтинговом шоу страны пожилой академик задохнулся от возмущения: гематолог Елена Мисюрина осуждена на два года лишения свободы за смерть пациента и – о ужас! - находится в СИЗО.

В самом деле: человек умер, а сажать виновницу – это ж беспредел. (подробности)