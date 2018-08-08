На фестивале семейной рыбалки Радио «Комсомольская правда» впервые показали экспериментальную версию автомобиля Datsun mi - DO

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T16:59:55+03:00

Datsun принял участие в ежегодном фестивале семейной рыбалки, организованном радио «Комсомольская правда». Автомобильный бренд выступил одним из спонсоров фестиваля и представил широкой публике экспериментальную версию хетчбека Datsun mi - DO, разработанную в рамках проекта #DatsunМоейМечты для всех любителей путешествий и активного отдыха на природе.

«Мы не могли пропустить это захватывающее событие, способное объединить семьи независимо от возраста и зарядить всех участников положительными эмоциями и отличным настроением. Мы стремимся быть полезными клиентам не только в работе, но и на отдыхе, активно пропагандируя здоровый образ жизни. Кроме того, это была первая публичная демонстрация этого уникального проекта, на создание которого нас вдохновили любители бренда, предпочитающие рыбалку и отдых на природе всем остальным видам досуга» - прокомментировал участие в фестивале менеджер по маркетингу Datsun Алексей Апушкин.

Фестиваль семейной рыбалки Радио «Комсомольская правда»

В рамках работы с покупателями компания провела опрос в официальных группах Datsun в соцсетях, желая выяснить, чем увлекаются владельцы автомобилей Datsun в свободное время, когда автомобиль бывает особенно нужен, а также каким они видят идеальный автомобиль для отдыха. По результатам опроса было принято решение создать специальный автомобиль для путешествий и отдыха, уделив особое внимание любителям рыбалки.

Экспериментальный автомобиль сконструирован на базе хэтчбека Datsun mi - DO с 8-клапанным двигателем 1.6 и механической коробкой передач, зарекомендовавший себя как надежный и универсальный автомобиль для всей семьи. Новая и единственная версия Datsun mi - DO для активного отдыха создана специально для путешествий, как с точки зрения улучшенной проходимости, так и в плане экипировки и оборудования.

На фестивале автомобиль представили всем ценителям активного отдыха

Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам. Благодаря камуфляжной расцветке в популярном стиле «Милитари» автомобиль выглядит современным и агрессивным. Чтобы водители, продолжающие путешествие в ночное время вне города и дорог общего пользования, чувствовали себя уверенно, на автомобиль установлены дополнительные световые приборы.

Задняя часть салона автомобиля полностью переработана. Внутреннее пространство увеличено за счет демонтажа задних сидений и объединения его с багажным отделением. Теперь в нем есть место для максимально удобного размещения и хранения необходимого в путешествии оборудования. Поверхности отделаны специальным легко моющимся покрытием, которое не боится влаги и грязи, неизбежных во время отдыха на природе.

Менеджер по маркетингу Datsun Алексей Апушкин

В багажном отделении предусмотрены удобные отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей. В нижней части багажника встроен выдвижной стол, скрывающийся в специальном ящике, а верхняя часть разделена на удобные отсеки для размещения личных вещей, доступ к которым открыт, как из салона автомобиля, так и со стороны задней двери.

В комплект автомобиля входят рывковый и буксировочный тросы, шаклы, упакованные в специальную сумку, лопата и топор Fiskars, тент «Маркиза» с боковыми стенками. Для дополнительного комфорта во внутреннее пространство автомобиля встроен холодильник INDEL B TB 20 объемом 20 литров с диапазоном температур от +2 до +10 градусов, который сохранит прохладу напитков, а на обратном пути богатый улов.

Также ввиду своего специального предназначения автомобиль получил алюминиевый «щит» толщиной 4 мм на днище для защиты двигателя и КПП, и протекцию топливного бака и подкапотного пространства от грязи и влаги.

В багажном отделении предусмотрены удобные отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей

Кроме того, изменились и технические характеристики автомобиля - высокий клиренс (180 мм), эргономичная подвеска, применение главной пары с измененным передаточным числом 4.13 (3.9 в серийной версии), позволившей увеличить крутящий момент на ведущих колесах, делают автомобиль Datsun комфортным для длительных путешествий и поездок по дорогам с плохим покрытием.

Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам

«Участие в фестивале семейной рыбалки дает нам уникальную возможность представить результат нашего эксперимента, который, как мы надеемся, будет по достоинству отмечен всеми ценителями активного отдыха, а также услышать комментарии и пожелания наших клиентов , отметил Алексей Апушкин, менеджер по маркетингу Datsun .