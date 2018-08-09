Как не потерять здоровье на работе и вернуться в строй после трудовых травм

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T18:01:36+03:00

Самые важные правила техники безопасности, как и ПДД, хорошо бы учить прямо с детства. Фото: фотобанк Лори.

Вместе с экспертами «КП» составила справочник-путеводитель о важных проектах и мерах господдержки для работников, на которые мы можем рассчитывать благодаря обязательному социальному страхованию

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Большинство из нас работает по трудовым договорам. А это значит, что мы застрахованы от несчастных случаев на работе (трудовых травм) и профессиональных заболеваний. Работодатели ежемесячно отчисляют страховые взносы в Фонд социального страхования (ФСС РФ), а в случае повреждения здоровья работника при исполнении трудовых обязанностей Фонд обеспечивает серьезную государственную поддержку пострадавшему: от денежных выплат до медицинской, социальной и трудовой реабилитации вплоть до содействия в возвращении на работу. В то же время приоритетным направлением во всем мире и в нашей стране сейчас признается профилактика трудовых травм и профзаболеваний. Важно не допустить потери здоровья на работе, сохранить хорошее самочувствие и ценные трудовые навыки человека, избежать инвалидности и других неблагоприятных последствий. Для этого Фонд соцстраха также принимает ряд мер, развивает международное сотрудничество для обмена передовым опытом, взаимодействует с работодателями.

Из этого мини-справочника, который мы подготовили вместе с экспертами ФСС РФ, вы узнаете, что делает государство и что нужно знать и предпринимать каждому из нас, чтобы не потерять здоровье на работе и вернуться в строй после трудовых травм. Начнем с путеводителя по наиболее важным и прорывным проектам для профилактики травматизма и эффективной реабилитации пострадавших.

Международное сотрудничество: свести травматизм к нулю

По данным Международной организации труда (МОТ), более 2,3 млн. человек в год лишаются жизни из-за несчастных случаев на производстве, около 313 млн. ежегодно становятся инвалидами в результате производственных травм. Учитывая масштаб и серьезность проблемы, Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) разработала Концепцию «Нулевого травматизма», или «Vision Zero». Речь идет о качественно новом подходе к организации системы охраны труда на предприятии для предотвращения травм и профзаболеваний. Осенью прошлого года была запущена глобальная международная кампания по продвижению и реализации Концепции «Vision Zero». А с января нынешнего года к ней присоединился ФСС РФ - МАСО вручила Фонду сертификат официального партнера программы по продвижению Концепции «Нулевого травматизма».

«Vision Zero» ставит цель избежать любых несчастных случаев на производстве, для чего концепция предусматривает семь золотых правил. В их числе - работа по выявлению угроз и учету рисков для здоровья при конкретных видах работ; развитие профессиональных навыков и повышение квалификации работников для грамотного пользования новыми средствами производства и средствами индивидуальной защиты; а также мотивация работников путем их привлечения к решению вопросов охраны труда.

От компьютерных технологий до расширенного соцпакета

Как поясняют в ФСС, для продвижения и реализации Концепции «Нулевого травматизма» Фонд планирует взаимодействовать с работодателями, привлекать к разработке передовых программ охраны труда крупные предприятия и организации. Также будут учитываться ценные наработки, которые уже успешно применяют работодатели в разных регионах России.

Например, в Кузбассе работает «АБИЕ» - Единый онлайн-центр управления процессами охраны труда. Уникальная компьютерная программа позволяет в режиме реального времени управлять базами данных по вопросам, наиболее важным для профилактики производственного травматизма и профзаболеваний. В рамках единого онлайн-центра работает, в частности, модуль «Предсменные медосмотры» - полностью автоматизированная система, которая способна проводить массовые медосмотры сотрудников в считаные минуты.

На заводе АО «РУСАЛ Красноярск» действует Положение о коллективной ответственности, согласно которому работник, ставший свидетелем нарушения охраны труда другим работником, обязан сделать замечание нарушителю. А если замечание проигнорировано, нужно сразу сообщить своему непосредственному руководителю. Также завод закупил краны-манипуляторы, чтобы исключить производственный травматизм во время обучения по профессии крановщиков.

В Саратовской области на предприятии, где производятся керамические материалы и трудится почти 2 тысячи человек, создана широкая система льгот и компенсаций для работников: обеспечение обезвреживающими и регенерирующими средствами, специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Предлагается бесплатная вакцинопрофилактика гриппа, ежегодно выделяются средства на летний отдых.

Реабилитация по-новому: стартуем с больничной койки

Традиционно система реабилитации работников, пострадавших от трудовых травм, в нашей стране начиналась уже после окончания основного курса лечения. Между тем мировые лидеры по восстановлению здоровья таких пациентов, в том числе специалисты Германского общества обязательного страхования от несчастных случаев, подчеркивают: если начинать реабилитацию при первой же возможности, как только человек придет в себя на больничной койке, потенциал для возвращения к полноценной жизни и к труду возрастает в 1,5 - 2 и более раз!

Фонд соцстраха, который сотрудничает с ведущими международными экспертами и перенимает лучшие мировые практики, с 2015 года запустил пилотный проект по ранней и комплексной реабилитации пострадавших в России. В этом случае, если человек получил тяжелую производственную травму и попал в больницу, врачебная комиссия стационара может принять решение о направлении данного пациента непосредственно в центр реабилитации ФСС РФ. Именно в таких медицинских организациях проводится полноценная реабилитация пострадавших работников по передовым методикам с использованием новейшего оборудования (подробнее читайте на стр. 3 справочника).

Бесплатный сопровождающий - мастер на все руки

Комплексный подход к реабилитации подразумевает ее непрерывность: пострадавшему работнику постоянно оказывают поддержку, он системно проходит курсы медицинской, социальной и профессиональной реабилитации за счет средств соцстраха. При этом и психологическое состояние, и эффект восстановления организма в целом значительно улучшаются, если у человека есть постоянный сопровождающий, грамотный специалист - посредник для общения с различными инстанциями. Такие помощники появились в нашей стране благодаря еще одному пилотному проекту ФСС, запущенному 2,5 года назад, - службе реабилитационного менеджмента.

Эксперимент оправдал себя, и сегодня уже более 600 специалистов региональных отделений Фонда закреплены за работниками, пострадавшими от трудовых травм. Реабилитационные менеджеры - это полноценные помощники, которые сопровождают человека, начиная с его пребывания в больнице после травмы и заканчивая возвращением к труду, включая при необходимости переобучение

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