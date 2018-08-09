Профилактика травматизма и профзаболеваний: пять спасительных мер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T18:01:36+03:00

- Несчастные случаи на стройке были?- Нет. И не будет, мы все инструкции строго соблюдаем. Кадр из фильма.

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Разбираем самые важные виды гарантий вместе с экспертами Департамента страхования профессиональных рисков ФСС РФ.

1. Профилактические медосмотры

Если работник вовремя проходит диагностику, можно на ранних этапах обнаружить неблагоприятные изменения, которые могут привести к развитию тяжелых профессиональных заболеваний. В таких случаях гораздо легче лечить и значительно выше шансы вылечить, чем в ситуациях, когда человек приходит с запущенной болезнью. Поэтому большую роль в профилактике профзаболеваний играют периодические медицинские осмотры (ПМО) для трудовых коллективов.

- Очень важно, чтобы на предприятиях, в первую очередь с вредными и опасными условиями труда, регулярно велось наблюдение за состоянием здоровья работников, - подчеркивают специалисты ФСС РФ. Как правило, работодатель заключает договор на проведение ПМО с медицинской организацией, и работники посещают врача в отдельном порядке, не в общей очереди. К тому же за день, проведенный на профосмотре, человеку выплачивается средний заработок. Так что работник ничего не теряет.

2. Санаторно-курортное лечение

По итогам профилактических медосмотров работникам выдается медицинское заключение. В нем может быть сказано, что обнаружены признаки нарушения здоровья, связанные с возможностью развития профзаболевания. В таком случае человеку, как правило, рекомендуется санаторно-курортное лечение. Оно, как и ПМО, тоже может быть бесплатным и для работника, и для работодателя: путевки в санатории оплачиваются из средств соцстраха в числе других профилактических мер.

Причем работодатель самостоятельно определяет, где брать путевки, куда направлять работника, ФСС не ставит ограничений в этих вопросах - главное, чтобы соблюдалось целевое назначение: санаторий по профилю оздоровления органов дыхания, опорно-двигательной системы и т. д., поясняют специалисты Фонда.

В 2017 году за счет средств Фонда санаторно-курортное лечение получили более 55 тыс. человек.

3. Закупка средств индивидуальной защиты

Наука и техника не стоят на месте, появляются все новые СИЗы (средства индивидуальной защиты) для работников, занятых на вредных/опасных производствах. А у прогрессивных работодателей есть возможность убить двух зайцев: закупая современные эффективные СИЗы, максимально защитить здоровье своих работников и при этом сэкономить. Да-да, приобретение средств индивидуальной защиты тоже входит в число важнейших мер профилактики, финансируемых за счет средств ФСС. В прошлом году около 2 млн. человек были обеспечены СИЗами за счет таких средств.

Среди передовых российских разработок - суперлегкая спецодежда из огнезащитной ткани; обувь из «дышащего» материала с мембранами, которые не пропускают влагу снаружи, но выводят влагу, которая образуется внутри защитных ботинок или сапог. В мире сейчас активно развивается отрасль «умных» СИЗов, созданных с применением новейших цифровых технологий. Например, есть спецодежда, которая сама «понимает» и включает подогрев, когда человеку холодно, измеряет пульс, давление, температуру тела и передает данные врачу.

4. Соблюдение правил техники безопасности

Казалось бы, чего проще - работники проходят обязательный инструктаж и, само собой, обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности (ТБ). Ведь каждая их буква, как говорят специалисты, написана кровью - просто так в ТБ не включен ни один пункт. Однако нарушения, увы, не единичны, и виноваты тут как сами работники, нарушающие предписания инструкций по охране труда, так и работодатели, которые обязаны отслеживать и обеспечивать соблюдение ТБ на своем производстве.

Тем, кто сталкивается с формализмом при обучении, проверке или с откровенным нарушением правил техники безопасности, эксперты советуют срочно сигналить в свои профсоюзные организации. Также можно обращаться в Роструд.

5. Активное использование работодателями «бонусов» соцстраха

Речь идет о возможности направлять часть взносов в ФСС на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. Выше уже упоминалось, что работодатели вправе использовать такие средства на организацию периодических медицинских осмотров для работников, приобретение путевок на санаторно-курортное лечение, закупку средств индивидуальной защиты. Но это далеко не все.

Полный перечень профилактических мер, на которые страхователь (то есть работодатель) вправе направлять средства ФСС, определен Правилами, утвержденными приказом Минтруда России от 10 декабря 2012 г. № 580н (на сегодня действует в редакции приказа Минтруда России от 31 октября 2017 г. № 764н). В настоящее время перечень включает 12 мероприятий. Среди них в том числе проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда и по вопросам безопасного ведения работ, а также действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте определенных категорий работников; обеспечение лечебно-профилактическим питанием работников, занятых на производствах с особо вредными условиями труда; приобретение работодателями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей (тахографов); закупка аптечек для оказания первой помощи и др.

НА ЗАМЕТКУ

И здоровье поправить, и конфликты предотвратить

Работодатели, на предприятиях которых есть вредные для здоровья работников факторы (вредные и опасные условия труда), обязаны организовывать для своих сотрудников бесплатные медицинские профилактические осмотры. Если этого не происходит, следует сигналить о нарушении в профсоюзные органы либо напрямую в Роструд. В том числе допускается анонимная подача жалоб.

И все же вступать в конфликт с работодателем дело, безусловно, малоприятное и неконструктивное. Поэтому специалисты советуют работникам сначала постараться дипломатично стимулировать своего босса: напомнить, что по закону работодатель обязан проводить профилактические мероприятия, включая ПМО, в том числе за счет средств Фонда соцстраха.

КСТАТИ

По оценкам экспертов, самые высокие в нашей стране показатели обеспеченности работников современными средствами индивидуальной защиты и соответственно самые низкие показатели по количеству несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - в нефтегазовых компаниях. Также в авангарде металлургические предприятия. В числе аутсайдеров, где трудовых травм больше, а здоровье работников защищено хуже, сегодня строительная отрасль и жилищно-коммунальное хозяйство.

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