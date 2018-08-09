Вернуться в строй помогут новые технологии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-07T18:01:36+03:00

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110 тысяч пациентов в год

Если работник пострадал при исполнении трудовых обязанностей, то имеет право на полноценную поддержку от государства - за счет средств социального страхования. Одно из важнейших направлений такой поддержки - реабилитация, то есть восстановление здоровья, социальных, бытовых и трудовых навыков человека, чтобы он мог вернуться к активной жизни и к работе.

- Фонд социального страхования проводит реабилитационные мероприятия лицам, получившим травмы на производстве и профзаболевания, по предписанию медико-социальной экспертизы, - поясняет заместитель председателя ФСС РФ Сергей Алещенко. - Каждый год мы направляем на такие мероприятия порядка 110 тысяч человек. Фонд располагает 5 тысячами койко-мест в 12 центрах реабилитации. Сюда поступают и работники, недавно получившие травму, - в рамках ранней реабилитации, и лица для поздней реабилитации, которым нужно восстанавливать здоровье по заключению врачей. Ежегодно мы обновляем оборудование (в центрах реабилитации. - Ред.), следим за новыми методиками реабилитации пострадавших. Вместе с немецкими партнерами обсуждаем возможность использования программ реабилитации, которые апробированы и давно используются в Германии. У них более высокий коэффициент возвращения к работе после трудовых травм. Мы уверенно идем в этом направлении.

Вместо инвалидной коляски - рабочее место

По последним данным, в нашей стране количество работников, вернувшихся в строй после трудовых травм, достигает 50 - 55%, и эта цифра продолжает расти. Причем, как правило, в России идет подсчет пострадавших, которые восстанавливаются вплоть до снятия инвалидности. В Германии, где система социального страхования от несчастных случаев на производстве развивается уже более 130 лет, процент возвращения к труду после производственных травм, в том числе с той или иной степенью инвалидности, уже составляет 90 - 95%.

Чтобы эффективно перенимать передовой опыт, Фонд соцстраха заключил соглашение с Германским обществом обязательного страхования от несчастных случаев (DGUV) о пятилетнем плане сотрудничества на 2018 - 2023 годы. В рамках договоренностей в России уже побывала делегация DGUV, специалисты посетили центры реабилитации ФСС РФ в разных регионах страны, и по окончании поездки представитель Общества Грегор Кемпер сделал вывод: «За последнее время система и технологии реабилитации пострадавших от трудовых травм в России заметно изменились. Вы в этой области за пару лет добились того, на что многим другим странам понадобилось бы лет 10». Что привлекло внимание и заслужило высокие оценки германских специалистов, они рассказали на итоговом «круглом столе» в центре реабилитации ФСС «Вятские Увалы».

От психолога до врача-реабилитолога

Для максимального восстановления работника, пострадавшего от трудовой травмы, в первую очередь важно как можно раньше начать реабилитацию, подчеркивают эксперты. Желательно, чтобы специалисты подключались к восстановлению сразу же, как только человек придет в себя на больничной койке. На самом раннем этапе особенно важна работа психолога - чтобы пациент не впал в глубокую депрессию, не опустил руки и не потерял интерес к жизни, узнав, например, об ампутации конечности. Также при первой возможности начинают применяться методики и оборудование для восстановления двигательных способностей и т. д.

В России проект Фонда соцстраха по ранней и комплексной (то есть всесторонней и непрерывной) реабилитации стартовал с 2015 года. При таком подходе, когда человек с тяжелой производственной травмой попадает в больницу, врачебная комиссия стационара может принять решение о направлении пациента непосредственно в центр реабилитации ФСС сразу после окончания пребывания в больнице. И здесь, не теряя времени, специалисты начинают восстановление пострадавшего по полной программе: физиотерапия, лечебная физкультура с использованием новейшего оборудования, бассейны, психотерапия, разработка навыков обслуживания в быту, восстановление трудовых навыков и т. д.

Лучший консультант

Во время процесса восстановления пострадавшего работника сегодня сопровождает специально подготовленный сотрудник отделения Фонда соцстраха - реабилитационный менеджер. Это еще один проект ФСС РФ, запущенный в том числе с учетом успешного опыта Германии и других зарубежных стран.

- Реабилитационный менеджер может быть и врачом, как это нередко бывает в России, и управленцем - как у нас, - рассказала на «круглом столе» начальник отдела участия и реабилитационного управления DGUV Дорис Хабекост. - Главное, ключевой момент - определить, по каким направлениям действовать, чтобы вернуть реабилитируемого в строй. Чем раньше будет начато восстановление, тем короче будет процесс реабилитации. Раннее взаимодействие - самое главное. На втором месте - личный контакт. В Германии практикуется непосредственный контакт лицом к лицу у каждого реабилитационного менеджера с пациентом. Точно так же сейчас в России.

Также, по словам госпожи Хабекост, необходимо работать в сети: «У реабилитационного менеджера есть определенная специальность, но он не может знать абсолютно все и помочь во всех областях. Поэтому важно создать сеть из разных специалистов и объединить их». И, безусловно, реабилитационный менеджер должен быть хорошим консультантом: владеть эффективными методиками общения, быть готовым взаимодействовать не только с пострадавшим, но и с его семьей, родственниками, а также с врачами, работодателями и т. д.

СПРАВКА «КП»

В России с 2015 года стартовал пилотный проект Фонда соцстраха по адресному сопровождению лиц, пострадавших на производстве, до их возвращения к трудовой деятельности (служба реабилитационного менеджмента). Сначала новый проект опробовали в 16 региональных отделениях Фонда и в 8 из 12 центров реабилитации ФСС. Практика оказалась успешной, и с 2016 года эксперимент распространили на всю страну. Сегодня за работниками, пострадавшими от тяжелых трудовых травм, закреплено более 600 специалистов - помощников из территориальных органов ФСС РФ.

ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Из обычных санаториев в современные медцентры

В конце 1990-х - начале 2000-х гг. Фонду соцстраха передали ряд санаторно-курортных учреждений, которые до этого находились в ведении профсоюзов. ФСС создал на их базе центры для реабилитации и долечивания пострадавших на производстве. Благодаря целенаправленным вложениям Фонда в развитие и оснащение центров за десять лет их общая коечная мощность выросла с 2721 до 5061 койко-места. А с 2015 г. центры стали площадкой для запуска и отработки новых передовых подходов - ранней и комплексной реабилитации в сопровождении специалистов - реабилитационных менеджеров.

Сегодня наряду с загрузкой своих центров ФСС оплачивает обслуживание пострадавших от трудовых травм также в других санаторно-курортных организациях. Независимые эксперты по охране труда и реабилитационным технологиям отмечают: учитывая успешный опыт по развитию центров реабилитации ФСС и достаточный объем финансовых средств в сфере социального страхования пострадавших на производстве, было бы целесообразно расширить круг подведомственных Фонду медорганизаций. То есть дополнительно передать на баланс ФСС ряд других санаториев, чтобы там были созданы оптимальные условия для восстановления работников после трудовых травм.

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