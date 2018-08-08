Экспедиция "КП" по Волге: Китайцы - к Ленину, а мы — мимо

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-08T01:23:17+03:00

Стешин с неохотой пришвартовался к Ульяновску, где ни костер развести, ни палатку поставить, ни заварить душистый чай Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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ЛАЙКИ ЗА МОСТ

Ох эта женщина Волга! Вчера она была зла на нас. Хмурилась, истерила, отхлестала дождем, стукнула градом. На экспедицию с ревом налетали тучи, издалека казавшиеся гигантскими пауками, семенящими на тоненьких ножках дождевых потоков. Но сегодня девушка вдруг опомнилась, притихла, оделась в свое лучшее вечернее багрово-закатное платье, и мы тихо катились по зеркалу воды к Президентскому мосту.

И тут случилась неприятность.

Фотографирую мост, выставляю эту банальщину в соцсеть, пишу нечто псевдо-героическое «Дошли до Ульяновска» и – о, горе мне! - получаю безумное количество «лайков». За одно глупое фото! В десятки раз больше, чем за написанный кровью, потом и слезами репортаж…

Ох эта женщина Волга!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Люди давно не любят буквы, люди, как дети, любят картинки, - снисходительно замечает Гусейнов. Он уже у моих ран. С солью. Его работа - нажимать одну кнопку на фотоаппарате и нагло нежиться в лучах славы. Утверждает, что это современно. А пишущие так… Балласт.

Ладно…

Стешин тоже с неохотой пришвартовался к Ульяновску, где ни костер развести, ни палатку поставить, ни заварить душистый чай. Ни, попыхивая трубкой, поведать команде долгожданные истории про Донбасс и Сирию, благо, их мы уже знаем наизусть.

Заселились в гостиницу «Барселона». И тут мне приходит странное, почти правительственное сообщение от капитана Дмитрия Анатольевича (Стешина):

«Владимир Владимирович (это я), срочно нужна помощь…»

КАПИТАН В БЕДЕ

Русский туризм полон опасностей. И капитан попал в одну из них. Он уединился в ванной комнате (к счастью, с планшетом). Дверь заклинило. Судя по следам – не в первый раз. Замок вскрывали, и, похоже, из-за скупости (русский турбизнес, ты неисправим!) не заменили.

Стешин неукротимо рвался наружуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В номере средь ночи собрался консилиум: растерянный сотрудник гостиницы, у которого из лысой головы торчал амстердамски-модный пучок обесцвеченных волос, я и Гусейнов, радостно расставляющий по комнате аппаратуру. Витя готовился цинично превратить спасение капитана из гальюна в вирусный ролик, а Стешин с криком «П..сы!» рвался через дверь к парализованному от ужаса «голландцу»…

Через час капитан затих.

Дорогую дверь нам ломать не разрешали. Появлялись масштабные идеи – или вызвать МЧС или подкладывать под дверь сухарики.

«Вот ведь судьба – глыба, человечище, Сирию прошел, Ливию, а закончилось все ульяновским санузлом» - вздыхали мы.

Врешь, Ульяновск, не возьмешь!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И тут из двери вылезла нога. Потом в пробоине, у пола, появилась зловещая улыбка капитана. Стешин неукротимо рвался наружу…

- Че ржете?! – орал он, - Врешь, Ульяновск, не возьмешь!

УАЗ ЗА ЗАЧАТИЕ

Ульяновск для экспедиции оказался слишком громоздок. Мы привыкли к островам, маленьким купеческим городкам, и поэтому наш лагерь аутистов забился в самый угол парка у ленинского мемориала. Экспедиция грустно рассматривала юных дев, и сонно - матерей с колясками.

И вела со всеми попавшимися неспешную платоническую беседу. И тут я слышу.

Ульяновск для экспедиции оказался слишком громоздокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Когда-когда будет День Зачатия? 12-го? – задумчиво переспрашивает Гусейнов и смотрит в календарь, - Жаль, мы уплываем.

Собеседница вежливо грустит.

- То есть Уазик родить можно – шизофренически продолжает Виктор…

Выясняется. Не первый год вся Ульяновская область охотится за бесплатным «УАЗиком». Его можно получить, если забеременеть в День семейного общения - 12 сентября. (В народе этот день так и зовут «День зачатия»)

Местная детвораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По логике властей, чтобы родить максимальное количество патриотов, их следует массово, в один день, зачать. Чтобы потом под спецнаблюдением врачей и соцработников произвести на свет ровно в День России – 12 июня. И получить за это «УАЗ-Патриот». (По-народному «Роди УАЗик»)

Ульяновск борется за демографиюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А так как соревнование идет и между роддомами, 12 июня в Ульяновске происходит ежегодный демографический взрыв.

- Я 12 июня лежала в роддоме как раз – рассказывает Елена, мама пятерых детей, - Мне рожать через месяц, а врачи тихо предлагают «ускорить». Муж пришел – мол, давай, место в огороде под уазик нашел… Но я (вздыхает) решила не рисковать. Здоровье ребенка важнее…

Ё — МОЁ!

Слышали мы, что местный лидер уникальный в своем роде. Он заставил чиновников употреблять в бумагообороте букву «Ё» и поставил ей памятник. Объявил о строительстве так необходимого городу дирижабля в виде летающей тарелки (не вышло). Пытался ввести в школы «антикоррупционные занятия» (хорошая идея!). И еще построить циклопический музей СССР за 30 миллиардов рублей…

Впрочем, большинство красивых идей господина Морозова так и остаются на бумаге. И в этом как шутят местные – и есть главная черта ульяновского характера.

В Ульяновске очень красивые девушкиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- У нас веселый шеф губернии, - соглашается моя местная коллега, - Но и в оппозиции тоже артисты, например, думский коммунист Куренной. Он то прикует себя цепями на центральной площади, то строительный кран туда пригонит. Как думаешь, почему Гончаров здесь «Обломова» написал? Потому что Ульяновск - это деревня Обломовка. Тут живут бесконечно творческие люди. Идей полно, а чтоб воплотить – ну как-то… лень…

Говорят, именно потому здесь гнездятся гениальные айтишники. Ведь им, чтобы прийти на работу, надо лишь надеть домашние тапки.

Ульяновск - это деревня ОбломовкаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я помню, как на улице Гончарова парни снимали комнату с тремя компами, - рассказывала коллега, - так начиналась мировая кампания «Ecwid» (его создатель Руслан Фазлыев стал долларовым миллионером в 20 лет, не закончив даже местного политтеха).

- Подожди, - спохватываюсь, - У Володи Ульянова тоже было много идей.

- И тоже воплотились ,– вздыхает, - Но так себе.

СТРЕЛКИ ИЛЬИЧА

Мы пили чай в доме, где родился Владимир Ильич. Сидели за тем самым столом, на тех самых стульях, с тревожной мыслью, что именно здесь, наверху в комнатке, когда-то орал новорожденный грядущий вождь пролетариата.

Владимир Ворсобин пьет чай в доме, где родился Владимир ИльичФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудница музея рассказывала о «красном туризме». Как много иностранцев едут сюда (в особенности китайские туристы – 900 групп в год и еще две тысячи «одиночек», из-за чего город пестрит табличками с иероглифами). Как просили было помочь думских коммунистов посодействовать ремонту музея Ленина, да те промолчали. Как внутри музея идет титаническая борьба «старого» с «новым». Пожилые сотрудники, например, возненавидели стрелки на полу, указавшие путь туристам.

- Они же, мол, будут топтать ногами святое имя! – рассказывает молоденькая сотрудница, - Для них Ленин – икона. Они боготворят Ильича.

- А вы? – спрашиваю.

- Равнодушна. – пожимает плечами, - Это просто история.

- Но вы столько знаете о нем, - пытаемся понять, - Вы каждый день приходите в комнатку, где он родился, и у вас нет личного отношения?!

Внутри музея идет титаническая борьба «старого» с «новым»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Я из нового поколения, - улыбается девушка, - Слишком много информации, чтобы любить или ненавидеть. Я объективна.

И рассказывает историю, которая все же тронула ее современное сердце.

Юный Ульянов присутствует при разговоре отца с чиновником из Ведомства народного образования. Отец жалуется, что его дети не любят ходить в церковь. Чиновник советует «Сечь, сечь надо!» Будущий Ленин в ярости выбегает во двор, срывает с себя крест и бросает на землю. Это, по словам сотрудницы музея, символизировало стремление Ильича к ненасилию над личностью и свободе.

- У вас в Симбирске, видимо, всегда так. Идея хорошая, ненасилие, равенство, братство, свобода, а потом красный террор, уничтожение священников, насильственная советизация.

Заполыхал спор. В доме Ленина запахло то ли порохом, то ли серой. Но экспедицию, к счастью, встретил вице-мэр гостеприимного Ульяновска Вадим Андреев.

Он дипломатично заявил, что симбирцы народ, конечно же, особенный.

«Когда на совещаниях нас ругают, я в шутку говорю, - эй, вы поострожнее, а то мы обидимся и еще что-нибудь придумаем – смеется Вадим Андреев. - Тут неподалеку село – Протопоповка, имение последнего главы МВД генерала Протопопова. Тот в феврале 17-го не ввел войска в революционный Петроград. То есть если бы один наш земляк разогнал толпу, а второй уроженец Симбирска Керенский удержал бы власть, то нашему третьему земляку – она бы не досталась (улыбается).

- Вот День Зачатия - это хорошо, главное - безвредно – понял основную мысль Гусейнов.

И мы отправились дальше. Нас ждал отшельник по имени Черный. Загадочный городок Белая рыбка. И город, проклятый Пушкиным – Сенгилей.

Продолжение следует.

Университет тоже носит имя ИльичаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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