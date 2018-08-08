Игры миллионов: Почему футболисты стоят так дорого

СЕГОДНЯ 01:11 2018-08-07T15:26:24+03:00

Неймар лежит, а деньги идут: самый дорогой игрок мира на ЧМ-2018 пролежал на газоне в общей сложности 15 минут, делая вид, что ему очень больно. Бразильцу не поверили. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Рынок трансферов футболистов раскален до предела. Неймар - 222 млн. евро, Килиан Мбаппе - 180 млн., Филиппе Коутинью - 160 млн., Усман Дембеле - 145 млн., Криштиану Роналду - 112 млн.! Ценники на игроках, отщелкивая миллионы, как счетчик Гейгера в Чернобыле, фиксируют диагноз: футбольный мир сошел с ума.

В 1984 году Диего Марадона обошелся «Наполи» в 7,4 млн. долларов и это считалось заоблачной суммой даже для того, кого назвали воплощением футбольного бога на земле. Сейчас 7,5 млн. - это цена последнего игрока на скамейке запасных топ-клуба. Но кто раздувает пузырь футбольной экономики? Почему цены на футболистов взлетели резче, чем биткоин, и чем все это закончится?

На самом деле есть куча причин, почему футболисты стали стоить так дорого. Назовем только три основные.

1. Виновато телевидение

Основные деньги футбольные клубы Европы получают в бюджет за счет продажи прав телекомпаниям. Те, в свою очередь, перепродают трансляции матчей болельщикам, а паузы в них - рекламодателям. Дело это прибыльное. А самым раскрученным и звездным турниром считается чемпионат Англии. Вы будете в шоке, когда узнаете, сколько телекомпании заплатили за право показывать матчи английской Премьер-лиги.

Права внутри страны Премьер-лига продала на три года за 6,7 млрд. евро. Чуть меньше лига выручила от продажи прав за границу, а в сумме доходы от ТВ составили порядка 11 млрд. евро за те же три года! То есть каждая из 22 команд АПЛ, даже какой-нибудь «Хаддерсфилд» из города с населением 150 тысяч человек, только за счет телевизора выручает в год порядка 160 млн. евро! Чтобы вы понимали: это годовые бюджеты московских «Спартака», ЦСКА и «Динамо» вместе взятые. Куда англичане будут тратить эти деньги? Конечно, на покупку футболистов.

В других странах доходы от ТВ ниже, но тоже немаленькие. Италия - чуть больше миллиарда евро, Испания - чуть меньше миллиарда, Германия - 750 млн., Франция - 500 млн. Россия, кстати, со своими 27 млн. в этом списке где-то на 30-м месте.

Ну а теперь сложите ТВ-доходы пяти чемпионатов и получите гигантскую сумму под 7 млрд. евро. В год! Большая часть этой суммы вливается в трансферный рынок и раздувает его до гигантского пузыря. Кстати, берегитесь - контракт английской Премьер-лиги с ТВ истекает в середине 2019 года. И, скорее всего, стоимость нового соглашения будет еще выше. Это значит только одно: футболисты станут стоить еще больше.

ЦИФРА

7 млрд. евро в год получают клубы из топ-5 европейских лиг за счет продажи ТВ-прав. На эти день можно купить 230 Головиных или 70 Криштиану Роналду.

2. Арабские и азиатские богачи-владельцы

Но ТВ - это только половина дохода клуба. Есть еще и вливания спонсоров и владельцев. Нередко это одни и те же лица. Несколько лет назад арабские компании, разбогатевшие на нефти, стали скупать ведущие европейские футбольные клубы. Теперь хозяином ПСЖ является катарский шейх Нассер Аль-Хелаифи, и он может позволить себе купить Неймара за 222 млн. евро. А клубом «Манчестер Сити» владеет Мансур ибн Зайд аль-Нахайян из ОАЭ - у них один из самых дорогих составов в мире.

Дальше загибайте пальцы: у английского «Лестера» владельцы из Таиланда, у итальянского «Интера» - из Индонезии, у британских «Кардиффа» и «КПР» - из Малайзии... Продолжать? «Малага», «Валенсия», «Блэкберн», «Фулхэм»... Еще часть «Атлетико Мадрид», «Эспаньол», «Астон Вилла», «Ницца»... У всех у них есть совладельцы из Азии и Ближнего Востока. Эти миллиардеры подкармливают свои клубы денежными вливаниями. Куда они идут чаще всего? Правильно - на усиление, то есть покупку новых игроков.

ЦИФРА

5 млрд. долларов - в такую сумму оценивается личное состояние владельца «Ман Сити» шейха Мансура. За последние 5 лет клуб потратил на покупку футболистов 896 млн. евро.

Структура доходов европейских клубовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

3. Китайские деньги

Телевизионщики, шейхи, малайцы... И так был бедлам на футбольном рынке, а тут еще и Китай вломился со своими миллиардами и скупает подержанных звезд.

Говорят, председатель КНР Си Цзиньпин - большой футбольный болельщик. И это очень похоже на правду: как только он возглавил страну, Китай как подорванный кинулся скупать европейских звезд в свои клубы, не считая денег. Вроде как корпорациям, которые вкладываются в футбол, обещали скидки по налогам. И понеслось...

Оскар - 60 млн. евро, Халк - 55,8 млн. евро, Алекс Тейшера - 55 млн. евро, Джексон Мартинес - 42 млн. евро, Антони Модест - 35,7 млн. евро. Да, уезжая в Китай, они умирали как футболисты, но при этом дорого продавали свои карьеры. А отдававшие их европейские клубы могли полученные миллионы вкладывать в новые покупки.

ЦИФРА

100 млн. евро выручил «Зенит», продав в Китай двух своих звезд - Халка и Витселя.

Структура доходов европейских клубовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОРИЯ

Игрок за 400 фунтов

Считается, что первый футбольный трансфер состоялся в 1893 году в Англии. «Эвертон» купил у «Блэкберн Роверс» Джека Саутворфа и заплатил за него 400 фунтов. В ценах того времени это примерно доход от продажи билетов на пару матчей. Бомбардир отыграл за новый клуб чуть больше года, забил немало голов, а потом получил серьезную травму и закончил карьеру.

ДЕБЕТ-КРЕДИТ

Сделка по покупке Роналду глазами бухгалтера

«Ювентус» купил 34-летнего Криштиану Роналду за 112 млн. евро. Итальянцы сошли с ума? Ведь они вряд ли перепродадут такого возрастного футболиста. Но расчеты говорят, что «Юве» может остаться в плюсе.

Расходы: Сколько футболист стоил «Ювентусу»?

- 100 млн. евро «Юве» заплатил «Реалу». Покупка оформлена в рассрочку на два года.

- 12 млн. евро «Юве» заплатит прежним клубам Роналду - «МЮ» и «Спортингу». Это закон УЕФА: прежние команды получают процент от продажи за воспитание игрока.

- 5 млн. евро - комиссионные агента игрока. Это еще по-божески, в России агенты нередко гребут чуть ли не 100 процентов стоимости игрока, чьи интересы они представляют.

- 220 млн. евро уйдет на зарплату Роналду за 4 года. Сам он будет получать 30 млн. евро в год, но налоги за игрока будет платить клуб, а это 43% по итальянским законам. Значит, в год услуги Криштиану «Юве» будут обходиться в 55 млн. евро.

ИТОГО: 337 млн. евро за 4 года.

Криштиану Роналду на крыльях прилетел в Турин: в «Ювентусе» ему будут платить 30 млн. евро чистыми.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доходы: Сколько заработает «Юве» на португальце?

- 80 млн. евро - за счет билетов. Купив Криша, «Юве» тут же поднял цены на билеты на 30 процентов. Если раньше клуб зарабатывал на этом 50 млн. евро, то теперь должен получить 70 млн. Умножаем на 4 года - получается, что большая часть трансфера отбилась.

- 200 млн. евро - за счет увеличения контрактов спонсоров. Раньше «Юве» получал от спонсоров 120 млн. евро в год. С приходом Роналду узнаваемость бренда вырастет - и прежде всего за пределами Италии. У португальца одних подписчиков в Инстаграме 137 млн. человек! Аналитики считают, что «Ювентус» должен получить со спонсоров 200 - 300 млн. евро дополнительного дохода за эти четыре года. Берем нижнюю планку.

- 30 млн. евро - за счет продажи футболок. В первый же день было продано 520 тысяч футболок «Ювентус» с фамилией Роналду на сумму 55 млн. евро. Большая часть, конечно, досталась производителю. Но хороший процент получил и клуб. Общий эффект за 4 года можно грубо оценить в 30 - 40 млн.

- 50 млн. евро - за счет увеличения стоимости телеправ. В телевизионном контракте серии А прописаны бонусы за повышение интереса и увеличение количества подписчиков. Роналду точно все это обеспечит.

- 30 млн. евро - за счет премиальных в Лиге чемпионов. «Ювентус» в последние годы и так выступает в ЛЧ неплохо, но теперь есть шанс замахнуться на победу в турнире. За 4 года оценим эффект в такую сумму.

ИТОГО: 390 млн. евро за 4 года.

Бонус: во время подписания Криштиану Роналду акции «Ювентуса» взлетели на 30 процентов! Капитализация клуба теперь оценивается примерно в 850 млн. евро. Кроме того, «Ювентусу» легче будет уговаривать переходить других игроков, а титул топ-клуба у черно-белых будет не только в Италии. Кажется, игра стоит свеч.