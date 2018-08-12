Правила жизни Василия Пескова

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-12T01:10:45+03:00

9 октября 1982 года в «Комсомольской правде» вышел первый очерк о сибирских отшельниках "Таежный тупик". И до самой смерти в 2013 году Василий Михайлович регулярно делился с нашими читателями весточками от Агафьи Лыковой Фото: Личный архив

5 лет назад, 12 августа 2013 года, от нас ушел легендарный журналист «Комсомольской правды»

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В. Песков, Василий Михайлович, Дед Василий...

Легендарный обозреватель «Комсомольской правды», лучший журналист России, защитник природы, истинно русский человек и писатель.

Около полувека назад он распахнул для всех читателей «Комсомолки» «Окно в природу» и вплоть до своей кончины был его бессменным ведущим. Каждую неделю в газете выходили его рассказы и фотографии. Ни единого пропуска за всю историю. Потому и удостоился этот факт публикации в Книге рекордов Гиннесса.

Собрание сочинений Василия Михайловича Пескова

Он столько всего знал, что многие называли его профессором. А когда он поправлял, что окончил всего лишь среднюю школу, да и то в 20 лет, смеялись хорошей шутке. Но Василий Михайлович не шутил. Он действительно был «от сохи», а все, что знал и умел, получил благодаря самообразованию. Учился ежедневно - у каждого человека, события, леса, травинки. Чтобы потом рассказать об этих уроках на страницах своей фирменной рубрики...

И сейчас «Окно в природу» выходит так же без перерывов. И продолжается конкурс читательских фотографий имени Пескова. И память хранит добрые воспоминания о Василии Михайловиче и его мудрости. Вспомним же некоторые правила жизни, с которой стоит брать пример и нам...

Автобиография знаменитого журналиста, которую он написал, когда только начинал работать в «КП».

В природе все устроено очень мудро и ничего не бывает просто так.

Счастье - это не гора денег, счастье - это добывать свой хлеб любимой работой.

Самое ценное в жизни - сама жизнь.

Взрослея, важно накапливать знания. Человек умом постигать должен, как сложно все в живом мире переплетено, взаимосвязано, как этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как все в нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. Школа знаний должна быть у каждого. И все-таки в начале всего стоит Любовь.

Василий Михайлович был первым, кто взял интервью у Юрия Гагарина.

Дорога - это часть человеческой жизни. Кто сидит дома, мало что видит.

Насколько свойственно для обыкновенного человека недооценивать свои возможности. Если бы перед поездкой я узнал, что мне предстоит сделать, через что пройти, то никогда не поверил бы, что смогу все это.

Есть одна ипостась фотографии - хроника семьи... Не ленитесь снимать дорогих вам людей при каждом удобном случае.

Около полувека назад он распахнул для всех читателей «Комсомолки» «Окно в природу». Фото: Жданов Сергей

Древнейший вопрос: надо ли с риском для жизни куда-то плыть, ехать, идти? Ответ тоже древний. В латинском отчеканенном изречении он звучит так: «Плавать по морю необходимо. Жить не так уж необходимо». Эта старинная мудрость предполагает сознательный риск во имя открытий, познаний. На том стоит человек. Иначе по сей день мы бы думали, что земля наша плоская, как нижняя часть хлебного каравая.

Видеть землю, узнавать, как живут на ней люди, наблюдать растения, птиц и зверей, плыть по реке, по морю, продираться по лесу и подниматься в горы - это все очень большая радость и изрядная доля того, что называется счастьем.

Василий Михалович Песков на Красной площади с родителями Михаилом Семеновичем, Татьяной Павловной и дочерью Татьяной в день вручения Ленинской премииФото: Личный архив

В делах, где сходится природа и химия, нами руководить должны Осторожность, Мудрость, Любовь к нашей земле, ко всему живому, что украшает жизнь и радует человека. В борьбе за хлеб насущный мы не должны забывать о самом главном - о человеческом здоровье...

Работая в «Комсомолке», я многому научился, много повидал в своей стране и побывал во многих уголках мира. Это были счастливые для меня годы. Счастливые еще и потому, что, следуя правилу обращения к лучшему в человеке, я обрел чутких читателей и всегда ощущал, что законно ем свой хлеб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663906" frameborder="0"></iframe> Правила жизни Василия Пескова.Ровно 5 лет назад, 12 августа, от нас ушёл легендарный журналист «Комсомольской правды» - Василий Песков. Память миллионов наших читателей хранит добрые воспоминания о Василии Михайловиче и его мудрости. Вспомним же некоторые его уроки...

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Собрание сочинений Василия Михайловича Пескова

"Комсомольская правда" выпустила собрание сочинений Василия Михайловича Пескова. Трогательные очерки и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно в фирменных магазинах "Комсомолки" или заказать в интернет-магазине shop.kp.ru