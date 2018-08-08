Марс не удастся превратить во вторую Землю

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-08T19:13:18+03:00

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Илон Маск собирается осуществить первый пилотируемый полет на Марс уже в 2024 году. Но даже если мечтатель-миллиардер погорячился со сроками, то понятно, что высадка людей на Красной планете это вопрос времени. Там на поверхности вовсю работают два марсохода, а с орбиты Марс пристально изучают 6 искусственных спутников, в том числе и аппарат «Трейс Гас Орбитер» - совместное детище Роскосмоса и Европейского космического агентства (он изучает атмосферу на нашей соседке). Но вопрос полноценной колонизации Марса зависит от того сумеют ли ученые сделать планету пригодной для жизни. Будущим колонистам придется решать две главные проблемы.

Во-первых, необходимо создать аналог атмосферы Земли. Не обязательно воссоздавать состав воздуха, которым мы дышим. Дело в другом: на Марсе атмосфера очень сильно разряжена, ее давление составляет всего лишь 0,6 процента от привычного нам атмосферного давления на Земле. Поэтому без скафандра на Марсе невозможно находиться. Необходимо повысить плотность воздуха, чтобы колонисты могли передвигаться по поверхности не в скафандре, а с легкими кислородными масками.

Во-вторых, надо согреть температуру воздуха до такого уровня, чтобы вода могла стабильно находиться в жидком виде. Это два ключевых условия для освоения Марса.

Специалисты по терраформированию (то есть созданию земных условий на других планетах) считают, что решить обе задачи вполне реально с помощью парниковых газов. Тех самых, которых на Земле винят в глобальном потеплении. Самый эффективный парниковый газ это углекислый газ - СО2. Но достаточно ли его запасов, для глобальных изменений климата на Марсе? Эту задачу при поддержке NASA решали ученые Брюс Якоски из Университета Колорадо и Кристофер Эдвардс из Университета Северной Аризоны.

- Самые большие запасы СО2 находятся в полярных шапках Марса, - объясняет ведущий автор исследования профессор Якоски. - Есть несколько способов, чтобы вернуть этот углекислый газ в атмосферу. Можно бомбардировать поверхность планеты взрывчатыми веществами, при этом поднявшаяся пыль осядет на льдах, а это увеличит количество поглощаемой солнечной энергии. Полярные шапки начнут нагреваться и отдавать СО2 в атмосферу. Другой способ предложил Илон Маск - растопить полярные льды с помощью подрыва ядерных зарядов прямо на полюсах. Однако мы подсчитали: даже если весь объем СО2, который хранится на полярных шапках Марса попадет в атмосферу, давление увеличится лишь вдвое и будет составлять 1,2% от давления атмосферы Земли.

Для добычи углекислого газа можно так же использовать марсианский грунт - реголит. Однако если переработать всю поверхность Марса на глубину 100 метров на выходе получится СО2 кот наплакал: давление в атмосфере составит 4% от земного. И даже если мобилизовать остальные источники парникового газа на Красной планете (например месторождения минералов) то плотность атмосферы будет составлять всего лишь 6,9 процентов.

Правда, в запасе у ученых имеются совсем уж фантастические проекты. Например, есть предложение бомбить Марс астероидами и кометами, которые содержат большие запасы воды и углерода. Для этого надо научится точечно изменять траектории тысяч небесных тел. Однако человечество пока не владеет такой технологией. Это значит, что вопреки крылатой фразе яблони на Марсе в ближайшее время цвести не будут.