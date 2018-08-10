В MediaMarkt огромные скидки - до 70%. Прощальные

СЕГОДНЯ 00:00 2018-08-09T23:38:32+03:00

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За 12 лет, пока компания составляла достойную конкуренцию отечественным магазинам бытовой техники, мы привыкли к хорошему сервису, громким распродажам и шуткам с немецким акцентом. Стоит только вспомнить рекламные кампании или громкую акцию «Унести за 50 секунд», когда участники буквально выносили из магазинов технику на сотни тысяч рублей.

Судя по всему, компания решила попрощаться с российскими покупателями также стремительно и позитивно.

«Мы благодарим всех клиентов, которые выбирали наш бренд, участвовали в масштабных акциях, смеялись над нашими шутками и рекламными кампаниями, иногда критиковали нас, но всегда помогали нам стать лучше. В знак благодарности за многолетнюю поддержку, мы решили сделать финальный подарок и запустили в наших магазинах масштабную распродажу всего ассортимента со скидкой до 70%”, - сообщил MediaMarkt всем клиентам в нашей стране.

Несмотря на отличную летнюю погоду, тысячи покупателей устремились в магазины и на сайт, буквально обрушив площадку на несколько часов в первые дни распродажи. Такая реакция была предсказуемой – у компании в России миллионы клиентов, по сообщениям пользователей соцсетей, в очередях к кассам выстраивались десятки покупателей, поэтому несложно представить, сколько тысяч человек в день просматривали товары на сайте. Пик продаж явно пришелся на первую неделю кампании, пока в наличии есть все основные хиты техники и электроники.

Чтобы успокоить клиентов, в MediaMarkt дополнительно подчеркнули, что на все покупки, совершенные во время распродажи, распространяется сервисное и гарантийное обслуживание. Покупатели по-прежнему могут оплатить технику ранее приобретенными подарочными картами, бонусными баллами по программе MediaMarkt Club в течение августа. Если вспомнить, сколько сотен тысяч баллов клиенты накопили во время предыдущих кампаний, то ажиотаж в магазинах вполне оправдан. Распродажа продлится до конца месяца, а по вопросам гарантийного обслуживания в сентябре, по словам компании, покупатели смогут обращаться к сотрудникам действующих магазинов MediaMarkt. В будущем, в случае завершения сделки между холдингом MediaMarktSaturn и группой Сафмар, о которой сообщили в июне, все обязательства перед клиентами перейдут компании «М.Видео».

Мы решили сравнить цены на отдельные товары на сайте MediaMarkt и площадке Яндекс. Маркет.

Стоимость телевизора Samsung UE48J5000AU в MediaMarkt

Стоимость телевизора Samsung UE48J5000AU на площадке Яндекс. Маркет

Стоимость стиральной машины Bosch WAT20441OE в MediaMarkt

Стоимость стиральной машины Bosch WAT20441OE на площадке Яндекс. Маркет

Стоимость ноутбука ASUS Zenbook UX310UQ 90NB0CL1-M09230 в MediaMarkt

Стоимость ноутбука ASUS Zenbook UX310UQ 90NB0CL1-M09230 на площадке Яндекс. Маркет

Стоимость холодильника Haier C2F536CMSG в MediaMarkt

Стоимость холодильника Haier C2F536CMSG на площадке Яндекс. Маркет

В целом, видим скидки достойные на широкий ассортимент, поэтому стоит поспешить, пока в наличии есть хорошие варианты техники для дома и электроника для нового учебного года.

СПРАВКА КП

История MediaMarkt в России началась с открытия в декабре 2006 года двух магазинов - в Москве и Санкт-Петербурге. За следующие 11 лет сеть выросла до 54 магазинов и вышла за пределы столичного региона. В 2014 году в ТЦ «Авиапарк» открылся флагманский MediaMarkt - крупнейший среди всех флагманов бренда в Европе. Магазин стал лабораторией инновационных решений в ритейле: здесь впервые в России были внедрены электронные ценники, запущена программа лояльности на базе NFC-технологий.

На данный момент в России продолжают работу 43 магазина MediaMarkt.