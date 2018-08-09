2018-08-09T09:27:36+03:00
Происшествия

Членам "банды ГТА" грозят новые дела и пожизненные сроки

Год назад мигранты спланировали свой побег, сбежав с длинной цепи, к которой конвоиры пристегивали их металлическими браслетами
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Теперь выживших членов "банды ГТА" охраняет целый взвод полиции.Теперь выживших членов "банды ГТА" охраняет целый взвод полиции.Фото: Александр БОЙКО
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Пока судья Московского областного суда зачитывала приговор членам "банды ГТА" Умару Хасанову, Анвару Улугмурадову, Хазратону Додохонову, Зафарджону Гулямову, Шерозджону Кодирову, следовали СК России завершали следственные действия по делу о попытке вооруженного побега пятерых членов этой преступной группы.

Ровно год назад, родной брат главаря банды Холик Субханов, а с ним рядовые члены преступной группы Хазратон Додохонов, Фазлитдин Хасанов, Абдумуким Мамадчонов, Мирзомавлон Мирзошарипов напали на своих конвоиров прямо в зале Мособлсуда.

Вот как об этом рассказывает следователь СК России: "1 августа 2017 года участники так называемой банды ГТА знали, что для охраны 4-5 подсудимых зачастую задействуется всего два конвоира. С учетом этого они договорились о совершении совместного побега из-под стражи именно в здании суда".

Согласно разработанному плану подсудимые повалили в лифте двух конвоиров, и стали их душить. Как только потерпевшие потеряли сознание, участники банды забрали у них ключи от наручников и оружие. Из лифта, они устремились к выходу, где напали на вооруженных сотрудников Росгвардии. Началась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников спецназа получил ранение. В итоге трое нападавших были ликвидированы.

После полученных огнестрельных ранений в голову выжил только Додохонов. Ему, кроме основного приговора, теперь светит еще три статьи: "хищение оружия", "побег из-под стражи", и "посягательство на сотрудников правоохранительных органов".

Побег убийц будет стоить карьеры нескольким сотрудникам полиции.

"К уголовной ответственности по статье "халатность" привлечены командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по Московской области, заместитель командира взвода и двое старших полицейских конвоя", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По версии следствия, "конвоиры не обеспечили надлежащую охрану подсудимых, а также меры, достаточные для недопущения их побега из-под стражи". А еще проявили самодеятельность.

"Командиром роты было принято решение использовать ненадлежащее средство ограничения подвижности в виде цепи с пятью металлическими браслетами, которое не состояло на вооружении данного подразделения и не соответствовало необходимым требованиям. При использовании этого средства одна рука каждого конвоируемого была свободна...", - говорится в официальном сообщении СК России.

Таким образом обвиняемые не учли склонность подсудимых к насилию и побегу. Из-за этой халатности в суде, и на улице могли пострадать десятки человек. Если бы преступники вырвались наружу, они попали бы на МКАД, где могли легко затеряться.

"Командир роты и его заместитель также не учли категорию конвоируемых лиц, их склонности к насилию и побегу, не приняли мер и не доложили соответствующему руководству об имевшихся недостатках несения службы. И как полагает следствие, нарушили требования нормативных актов, согласно которым на одного конвоируемого должно быть не менее двоих сотрудников полиции, - отметила Петренко.

Также СК России отдельно расследует 16 преступный эпизод банды. 24 сентября 2012 года у 19-го дома по по Волжскому бульвару серийные убийцы напали на гражданина Китая и похитили у него сумку с 17 миллионами рублей.

СПРАВКА "КП"

"Банда ГТА" лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов. Мигранты грабили перевозчиков денег, а тренировались на обычных водителях, которых совместно убивали на трассах. Чтобы они остановились и вышли из машины в безлюдном месте, убийцы в ночное время разбрасывали на дорогах шипы. На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега.

Банде ГТА выносят приговор.

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«Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов.

На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки. (подробности)

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