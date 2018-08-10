Экспедиция "КП" по Волге: Место, проклятое Пушкиным

СЕГОДНЯ 01:04 2018-08-10T01:45:55+03:00

Изменить размер текста: A A

См. начало

См. маршрут путешествия

Связаться с экспедицией можно по телефону +7 915 363-19-34.

ПУТЬ К КОММУНИЗМУ

- Так и получится в России коммунизм, - говорит, например, бывший министр сельского хозяйства, глава общественной палаты Ульяновской области Александр Чепухин.

А ты сидишь рядом и киваешь Чепухину, как китайский болванчик. Дескать, да. Похоже. Будет в России коммунизм.

Ты не сопротивляешься. Не потому, что находишься на родине Ильича, – бредовая идея логична. Неделя путешествия по России хорошо вправляет мозги. Мимо проплывают русские города-загадки.

Глава общественной палаты Ульяновской области Александр ЧепухинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Типично московский вопрос (задается с ужасом):

- А как тут люди живут?! Как можно жить на такие зарплаты!

И конечно (с интеллигентским заламыванием рук):

- В провинции нет работы! Нет производства?!

Но через неделю ты чувствуешь – что-то не так. Есть что-то в приволжских городах необъяснимое. Новые автомобили на улицах, россыпь строительных, компьютерных, ювелирных магазинов…

- Вот прямо так и получится коммунизм? – переспрашиваю у экс-министра.

- Лет через 20-30 у людей отпадет необходимость работать – говорит, - но, чтобы они не деградировали, власти надо будет их чем-то занять. Экономика уже меняется, вы не видите?

Причал в СенгилееФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЛЕНЬ И РОБОТЫ

В Ульяновской области экспедицию приняли так хорошо, что покидали мы ее с грустью.

Юнга Гусейнов, попав в лапы местного отшельника по кличке Черный (об этом читайте в предыдущей части эпопеи), сильно почернел и страдал от интоксикации.

Капитан был весь в слезах от встречи с 8-летним пастухом, что, конечно, символизировало возрождение не только села Белая Рыбка и России, но и всего – привет Стерлигову! - патриархального человечества. (см. там же).

А я, с удовольствием отколовшись от экспедиции, ехал в неведомый городок Сенгилей и думал над словами экс-министра сельского хозяйства.

Сенгилей оказался типичным приволжским городкомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В моем колхозе, - говорил он, - раньше в поле выходило 200 человек. Сейчас – 12, но на современной технике. Раньше получали 24 центнера зерна с гектара, сейчас – 50. И так во всем. Маркс писал "механизмы заменят людей, и они останутся без работы. А когда машины окончательно заменят двуногих, то и настанет коммунизм". Жизнь на пособия - к тому и идем.

- Вы шутите? – пытаюсь понять Утопию Чепухина.

- Не шучу, - вздыхает глава Общественной палаты Ульяновской области, - смотрите - пенсионеры сейчас массово переезжают из города в село и на приусадебных участках такие урожаи собирают, что местные приходят у них учиться. Пенсионеры новой формации – они учатся растить помидоры по роликам в ютубе. Я по селам много езжу и знаю настоящие потребности людей. Главное для них – дороги. Не нужен даже асфальт. Песок, щебенка. А вот связь, интернет - это обязательно. И чтобы в селе если не школа, то хотя бы Дом Культуры был, для общения.

- А работа?! – заволновался во мне москвич, - почему вы не говорите о производстве?!

- Вы разве еще не поняли?! – рассмеялся экс-министр. - Не будет работы в маленьких городках! Не-бу-дет! Люди и дальше будут самозаняты в небольших личных хозяйствах. Пока, конечно, не на таком уровне, как в Европе или Израиле (кибуцы). В Польше идешь в шесть утра - там мелкие фермеры развозят по кафешкам продукцию.

Местный родникФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Почему у нас этого нет?

- Вы спросите у людей (хмурится). Думаю, нет потребности зарабатывать. Вон Лыковы жили в тайге без электричества, водопровода, но себя едой обеспечивали, одежду шили. Уверен (задумывается), трагедия у нас в мозгах.

- То есть?!

- Лень! – вдруг вскричал экс-министр. - Полное отсутствие потребности работать, иждивенческие настроения, подогреваемые пособиями. Государству пора понять - если человек может жить, не работая, значит он работать не будет! Будет у него фуфайка, галоши, водка и пельмени. И больше ничего ему не надо!

Местный бетонный заводФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из слов Чепухина получалось, что если бы государство смогло обложить налогами 40 процентов трудоспособного населения страны – тех самых, самозанятых, повышения пенсионного возраста не произошло бы.

И выходила прескверная история… Разговариваю я например с типовым жителем городка N, который, конечно же, жалуется на пенсионную реформу. Что, мол, обман. Что лезет власть бессовестная в карман бедноты. Что из-за реформы рухнет демография (на пенсию стариков здесь живут молодые родители). А мне, видимо, надо ему ответить:

- Так ты, приятель, сам виноват. Бизнесмены ваши доходы скрывают. Налогов твой «самозанятый» городок почти не платит. И таких, как ты, друг, в стране - каждый второй. И что власти делать, как не повышать пенсионный возраст? Ну не сокращать же военный бюджет?

- Да, военный нельзя – согласится, - телевизор-то смотрю – неспокойно в мире.

- Так и получается, – должен я сделать вывод, - заставить тебя платить налоги трудно, а поднять пенсионный возраст – легче легкого. Понял?

Да-а-а! Глубока заячья нора!

Щемящая красота древних улиц напоминала антикварную лавку со старинными драгоценностямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОШИБКА ПОЭТА

Сенгилей оказался типичным приволжским городком. Щемящая красота древних улиц напоминала антикварную лавку со старинными драгоценностями - купеческие дома окружали величественные меловые горы, и красавица Волга тут сверкает как старинный артефакт.

Ты смотришь на нее с маленькой набережной, и воображение легко дорисовывает картинки 18 и 19 века. Пароходы, баржи, бурлаки, купцы… Два кирпичных завода, два горшечных, 15 мельниц. Вот будущий чемпион мира по шахматам Алехин дает селянам сеанс одновременный игры. А вот сам Александр Сергеевич Пушкин. Он, как и мы, путешествует по волжским городкам, собирая материал о Пугачеве. Правда, Пушкин мой Сенгилей… проклял. Сначала ему дорогу перебежали зайцы, что суеверный поэт воспринял нервно. Потом он обнаружил, что местные ямщики «либо пьяные, либо слепые». До сих пор сенгилейские мужики передают вспоминание, как человек 30 тащило карету с разъяренным гением внутри через знаменитую в окрестностях гору.

Меловые горыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Там и сейчас Камазы по льду буксуют – смеются. - Да Пушкин сам виноват, велел напрямки ехать, а нам че, напрямки - так напрямки…

Плюнул Пушкин, прополоскал местных в своих репорт…, то есть – записках. И вернувшись в Симбирск, поехал по другому берегу.

Теперь здесь создается национальный парк «Сенгилеевские горы» - Москва дала хиреющему городку шанс. Скоро появятся гостиницы, кемпинги, туристические тропы.

Неожиданная гостьяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И если десятки миллионов казенных рублей потратят с умом, и я лет через десять снова пройдусь по этой набережной, которая не будет так пуста, сюда будут заходить теплоходы, «Метеоры», откроются рестораны для тысяч туристов…

Я дремал на скамеечке, блаженно щурился от золотого солнца и сладко себе представлял возрождение провинции, но релаксацию прервал голос.

- Сынок, ты журналист? (Городок, конечно, в курсе.)

- Сынок напиши о заводе этом окаянном. Цементном. Смотри, какая грязь здесь вязкая. Это они пакостят, окаянные…

Богата Волга рыбойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Напишу, бабушка... – вздыхаю…

- И начинаю думать о грустном – о единственном предприятии в городе – цементном заводе, который построили недавно за околицей. О выбросах (местные утверждают – что из-за скупости, на цементном, часто не ставят какие-то картриджи, и пыль летит в город). О том, что бизнесмены старые городские очистительные сооружения сломали, а новые не построили. Что, как появится здесь инвестор, то местные сразу - за вилы. Так народным сходом и митингами сумели выгнать экскаваторы, пытавшиеся разрыть меловую гору.

И о том, что погорячился все-таки Александр Сергеевич с проклятием Сенгилея. Не просто теперь ему.

А ведь хороший, теплый городок…

Волжский закатФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

Хотите подсказать ребятам интересные маршруты? Или, может быть, позвать корреспондентов "КП" в гости? Связаться с экспедицией можно по телефону: +7 915 363-19-34. Мы ждем ваших историй!