Экспедиция «КП» по Волге: Качка на хмельных волнах «Груши»

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-12T01:12:39+03:00

Что только не делали с «Грушей», она мистически возрождалась Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спецкоры “КП” Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов, продвигаясь вниз по Волге, добрались до знаменитого Грушинского фестиваля [видео]

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КОРАБЛЬ СОЛНЦА

- Черти! Негодяи! Биопроблемники! – негодовал капитан, просматривая интернет посреди Волги.

Чайки носились над его мужественной головой, но пока не попадали в цель.

- Начинается – вздохнул Гусейнов и по-черепашьи втянул голову.

Капитан в последнее время был не в духе. Его преследовало такое множество разнокалиберных несчастий, что он отчаялся – то он застрял в туалете (вышибали дверь), то на него рухнуло стекло в ванной, то заклинила дверь в номере (опять вышибали дверь). В Тольятти его поселили в номер, где когда-то застрелили сразу троих татар - отчего у него случились видения.

Катамаран движется от Петербурга до Астрахани без капли бензинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Капитан теперь ждал апокалипсиса и полюбил странное слово “биопроблемники”. Им он награждал весь живой и неживой мир.

Но в этот раз действительно произошло несчастье.

По Волге пошел слух, что те четверо оборванцев на резиновой лодке, зачем-то плывущих в Астрахань – теперь не самые странные на реке.

Стешин вычитал в поволжских блогах, что местные перестали удивляться нашей экспедиции. Потому что у нас банальный бензиновый мотор на 10 лошадей, а впереди нас по Волге идут чудаки на солнечных батареях.

Члены экспедиции «КП» теперь не самые странные на рекеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Добрейший Рафаэль предложил коротко - догнать. Так как Рафаэль - парень казанский, конкретный, да и вообще татарин боевой, его предложение сразу показалось подозрительным. Тянущим на абордаж.

Странный катамаран «Эковолна» мы нагнали в Тольятти. Белый, без паруса, с какой-то странной стеклянной крышей, он вызывающе, словно «Тесла» среди «Жигулей», стоял у причальной стенки яхт-клуба.

Солнечный капитан ЕвгенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но капитан Евгений был приветлив, и даже предложил помочь перевезти наши лодки через треклятый шлюз, в который наши резиновые скорлупки по суровым правилам не пропустили бы никогда (привет нашим речным чинушам, гробившим таким бюрократическим образом русский речной туризм).

И тут нам мистически повезло!

Оказывается, мы догнали единственный в России катамаран на солнечной энергии. Он движется от Петербурга до Астрахани без капли бензина. Только силой светила.

- Подождите-подождите – задумывается Гусейнов, - Но в Петербурге нет солнца..

- Я уже устал всем объяснять. - раздражается капитан катамарана. - Что фотоны проходят и через тучи…. У нас другая беда – по возобновляемой энергетике наша страна находится на одном из последних мест в мире. Приходится просвещать народ. Останавливаемся в городках, катаем местных жителей на своей «электричке», чтобы доказать - это возможно.

Катамаран «Эковолна» словно «Тесла» среди «Жигулей»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А разве есть сомнения?

- Не знаете, что такое российское нефтяное лобби?! – тоскливо спросил солнечный капитан, - Нефтяники душат чистую энергетику, понимая, что за ней будущее. Они оплачивают публикации, которые утверждают – солнечная энергия не рентабельна. Но это уже давно – полная чушь! А скоро придут времена, что на одной маленькой батарейке будут ходить корабли, а бензиновые моторы, отравляющие Волгу, будут строжайше запрещены. Кстати, к этому уже готовятся в Европе….

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663953" frameborder="0"></iframe> Журналисты на Волге: Грушинский фестиваль.

НА ВОЛНАХ ЯМБА

На Грушинский фестиваль мы явились эффектно.

Наш лучезарный, ослепительный, сотканный из солнечных панелей корабль вплыл в «Грушу» и величественно застыл средь нее, покачиваясь на волнах ямба, хорея и титанического пьянства.

Экспедицию встречала толпа возвышенно-поддатых людей. Встречали они нас как своих, потому что на таком «альтернативном» солнечном корабле могут приплыть только убежденные хиппи. Согласитесь, было бы странно, вывались из «Алых Парусов» с матом законченный пролетарий, который потащил бы в каюту первую попавшуюся Ассоль.

Покачиваясь на волнах ямба, хорея и титанического пьянстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но из солнечного корабля ко всеобщему удивлению первым вышел мрачный Стешин, давно подозревавший российских бардов в разврате и расшатывании устоев страны.

Капитан неодобрительно осмотрел лица встречающих, их разрисованные гитары, их веселых женщин, их вызывающие патлы, ямайские дреды, непонятные венки, вражеские наколки, и глупые серьги…

Капитан открыл рот, чтобы оттуда выпустить святое правдивое слово, но все крикнули: «Ура!». Горными ручьями хлынула музыка. Все семь площадок фестиваля заговорили, запели и даже забарабанили (кое где послышался – о ужас! – рэп). И Рафаэль, всю жизнь мечтавший посетить «Грушу», уже бежал в недра фестиваля…

Экспедицию встречала толпа возвышенно-поддатых людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Ну-ну, к бардам, да без водки?! – поразился такому непрофессионализму Гусейнов.

ПОРВАЛИ ПАРУС

Мой знакомый, самарский блогер Александр Гутин, терпеть не может Грушинский фестиваль, презрительно утверждая, что время его ушло, что днем он пахнет алкоголем, палеозойскими песнями, а ночью жженой резиной.

К вечеру фестиваль превращается в гигантский любвеобильный город костров-шашлыковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но мне уже минут через 15 захотелось лечь на травку и в тени сосен, у поволжских гор, слушая бесконечный перелив гитар, думать о приятных пустяках – о катушечно-магнитофонном детстве, о поцарапанных пластинках, о скрипучих кассетах с полузапретным:

«Пор-р-рвали парус, каюсь, каюсь, каюсь»

Ты разумеется, с первого взгляда понимаешь, что «звездный час» фестиваля давно ушел (когда-то здесь собирались до ста тысяч, теперь, дай Бог, двадцать). Пришла коммерция, Рядом кипит рынок, где молодежь украдкой танцует под радио «Ностальжи» - «Ксюша-Ксюша-юбочка-из-плюша». Что уходит бардовская песня 70-х. Мелодии и тексты усложняются, «гитарный» профессионализм исполнителей растет. Но – феномен 21 века - уходит душа. Нет щемящей простоты Визбора, мощи Высоцкого, тонкости Окуджавы…

«Звездный час» фестиваля давно ушелФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И все-таки - что только не делали с «Грушей», она мистически возрождалась.

Все началось в 1967 году, когда, спасая детей в реке, погиб 22-летний участник ансамбля «Поющие бобры» Валерий Грушин.

Его друзья в память о Валерии стихийно создали первый фестиваль авторской песни. С помощью «Комсомольской правды», которая напечатала письмо с инициативой студентов.

Фестиваль закрывали. Его выгоняли с исторической поляны бизнесмены, пытавшиеся «попилить» и «наварить» даже на этих вечных детях - бардах. И когда далекий родственник Грушина подал в суд для монетизации авторских прав – фестиваль выжил.

Первый фестиваль авторской песни создали в память об участнике ансамбля «Поющие бобры» Валерии ГрушинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он пытается, конечно, приспособиться к 21 веку.

- Розенбауму за приезд заплатили, конечно, - хмурится один из самарских бизнесменов, - что не в духе «Груши», но что поделать… У «звезд» время-деньги…

Но главное осталось - легенды, история.

Мифы. Что при открытии – обязательно, даже с безоблачного неба пойдет дождь, оплакивающий Грушина.

Что лет двадцать назад группа поэтических бродяг потеряла на фестивале некоего Владимира.

Стешин давно подозревал российских бардов в расшатывании устоев страныФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Они ночью ходили по лагерю и орали: «Володя! Володя!»

И теперь это традиция. Каждый год средь ночи раздается страшный крик: «Володя!», и вся полуночная, заспанная «Груша» хохочет и аплодирует из палаток.

- Был случай, - смеется сосед по палатке Юрий Грушин (однофамилец) Однажды меня потеряли – я поставил палатку не на свое место. Друзья начали звать: «Грушин! Грушин!»

Фестиваль в ужасе: «Он же умер!»

- Но ведь правда, умирает «Груша»… - говорю я Грушину.

Юрий Грушин каждый год приезжает на фестиваль вместе с друзьями на автобусе из СтаврополяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тот машет руками… Молчи-молчи! Словно ему стыдно за меня. Как можно здесь, в мурлыкающем песенном раю говорить такое!

Юрий Грушин, строитель из Ставрополя, десятки лет каждый год он приезжает сюда вместе с друзьями на автобусе, ставит палатку и живет неделю.

- Мы встречаемся, и рассказываем друг другу, как прожит год. – говорит он, - Кто-то залез на горное плато, кто-то на велосипедах по Норвегии проехал… Но главное – здесь словно шоры с глаз, ты видишь мир (ищет слова)… Другим. День-ночь-день-ночь, вот ты возвращаешься домой с «Груши» – и… плачешь.

- ?!

- Плачешь, бывает! – хмурится Грушин, - Потому что чувствуешь – вокруг уже другой мир: работа-дом-работа. А это больно. Знаешь, Юра Шевчук говорил – был на многих фестивалях, там идея проста «мы едины, и всех врагов перебьем». А на «Груше» идея другая – да, мы едины, но у нас и врагов нет…

Покачиваясь на волнах ямба, хорея и титанического пьянстваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

РАЗОЧАРОВАНИЕ РАФАЭЛЯ

Уже в ночи, когда фестиваль превратился в гигантский любвеобильный город костров-шашлыков, и я с неохотой искал такси, чтоб из-за бардовского братства не пропасть тут на неделю, вдруг натыкаюсь на мрачного Рафаэля.

- Фигня – говорит разочарованно.

Он шел с нами по Волге целую неделю, чтобы увидеть «Грушу», и вот…

Рафаэль ничего не объяснял. И что удивительно он был абсолютно трезв. Он нервно шагал по лагерю и, пытаясь заглушить ненавистные струны, ревел: «Ты знаешь, Володь, уж лучше я посмотрю сериал!»

Продолжение следует

Грушинский фестиваль - это мурлыкающий песенный райФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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