Ай-яй-яй, "Ламбада"! Слава не принесла счастья исполнительницам мега-хита 90-х

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-12T14:48:52+03:00

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В СССР "Ламбаду" тоже танцевали все, кто мог двигаться. Мелодия буквально витала над дворами, парками, дискотеками, пионерлагерями... Ее даже по центральному ТВ крутили. Клип, где слегка одетые пары, тесно прижавшись друг к другу, лихо выписывают бедрами "восьмерки", завораживал. Пышные короткие юбочки взлетали в такт музыке, обнажая ягодицы. Красиво и сексуально! Море, солнце, пляж, флирт, объятия, счастье. Коктейли с трубочкой...

Chico et Roberta, Lambada.

Очень привлекательная альтернатива нашему привычному курортному расслабону с пивом, арбузом и лежанием на полотенце. И главное - танцевать "Ламбаду" мог каждый, ведь сам по себе танец простой. Самый шик - еще и подпевать на чистом португальском: «Шо-о-оран дусик бой, кеюмжина соло фэйшура-а-а...».

Лето не закончилось. Предлагаем скрасить его знакомым мотивом, а заодно вспомнить интересные факты о легендарном хите, который до сих пор любят во всем мире.

Что значит "ламбада"

Слово португальское. Переводится как "удар палкой". Бытует и второе значение - целоваться. А еще так называется танцевальный стиль, который появился в Бразилии и даже одно время был там вне закона из-за откровенных эротичных движений.

Jennifer Lopez ft Pitbull - "Ven a Bailar".

О чем песня

В тексте - ничего замысловатого: он ушел, она страдает и мечтает, как он будет грызть локти, когда услышит "их" мелодию.

Кто исполняет

Группа "Kаома" - французская, но все ее участники были темнокожими выходцами из Латинской Америки. Вокалистка - Лоалва Браз, известная в то время бразильская певица, которая жила в Париже и выступала с собственным шоу. "Ламбаду" изначально выпустили как сингл (грампластинка с одной песней), а позже она вошла в первый альбом группы. Всего "Kаома" записала три альбома, но успех "Ламбады" не повторила ни одна другая их песня.

Японская версия ламбады в исполнении Ishii Akemi.

А организовали группу двое французов после того, как побывали на бразильском карнавале и услышали яркий танцевальный мотив.

Хит оказался плагиатом

С песней продюсеры, конечно, не прогадали. "Ламбада" стала мировым хитом, долго возглавляла чарты многих стран, а во Франции до сих пор входит в десятку самых продаваемых.

А вот с авторскими правами французы оскандалились. В первые же месяцы триумфа "Каому" обвинили в плагиате музыканты из боливийской фольклорной группы "Лос Кьяркас", очень популярной в Андах. Свою песню "Llorando se fue" ("Она ушла"), написанную восемь лет назад, узнали сразу: тот же мотив, те же слова, только на португальском... Французы оправдывались: дескать, песню услышали на пляже, в Бразилии. Тем не менее неустойку - порядка миллиона евро - выплатили и от прав на песню отказались. Однако "Каома" продолжила исполнять свой хит.

Заячья ламбада из "Ну, погоди!".

К слову, ламбада по-боливийски - протяжная и печальная баллада. Исполняют ее под бамбуковую флейту (на таких играют уличные музыканты возле ВДНХ, например). Звучит красиво, конечно, но именно бразильские ритмы сделали ламбаду настоящим хитом.

Так звучит оригинальная версия песни боливийской группы "Лос Кьяркас".

Вокалистку убили из мести

Этим летом Лоалве Браз исполнилось бы 65. Полтора года назад (19 января 2017 года) ее жестоко убили грабители: избили палками, затолкали в ее же авто и подожгли. Браз в последние годы жила в Бразилии, держала небольшую гостиницу, продолжала выступать. О ее личной жизни нигде не упоминается, так что, скорее всего, ни семьи, ни детей у Лоалвы не было. Нередко певицу приглашали на телепередачи, посвященные "Ламбаде", где она с радостью вспоминала свое самое звездное время и исполняла старый хит. Говорят, была очень гостеприимной и радушной. Прекрасно выглядела. Когда же полиция задержала грабителей, оказалось, нападение было местью. Один из парней работал в отеле певицы и был уволен за кражу.

Этим летом Лоалве Браз исполнилось бы 65

Мальчик и девочка из клипа остались друзьями

Темнокожий мальчик и длинноногая девочка-блондинка были главными героями знаменитого клипа: по сюжету, они были друзьями и классно отплясывали ламбаду. Чико на тот момент было 10 лет, его партнерше Роберте - 12. После бешеного успеха ребята стали выступать дуэтом: пели и танцевали. Фишкой их концертов, конечно же, была ламбада. Очаровательных артистов публика любила, но для красавицы Роберты слава обернулась кошмаром. Девушка стала получать угрозы и бросила петь.

"Ламбада" Олега Газманова.

С журналистами общаться не хочет по сей день. Известно о ней мало: вышла замуж, счастлива, живет с семьей в Бразилии. Работает ветеринаром. Единственное фото ее взрослой показал как-то французским телевизионщикам Чико: снимок был сделан на свадьбе парня, а Роберта была на торжестве друга гостьей. К слову, настоящее имя Чико - Вашингтон Оливейра, он тоже живет в Бразилии, зимой отметит сорокалетие. Стал пастором в евангелической пятидесятнической церкви, занимается маркетингом. А еще играет на гитаре и по-прежнему классно танцует ламбаду.

Чико и Лоалва Браз в передаче французского ТВ, посвященной "Ламбаде"Фото: кадр с видео

Роберта на свадьбе ЧикоФото: кадр с видео

КСТАТИ

Пародия и перепевки на "Ламбаду"

В Союзе очень популярной была песня Владимира Мигули "Черноморская ламбада" ("Туда-сюда"), даже стала лауреатом "Песни-90". А еще - кавер-пародия Сергея Минаева "Лом-баба" ("Ты крутила мной как хотела, но хотел ли я?"). Многие заслушивали до дыр кассеты с "Ламбадой" Олега Газманова ("Море, лагуна. Дети танцуют ламбаду"). Ламбаду танцуют африканские зайцы в одной из серий "Ну, погоди!". Есть японская версия песни. Яркой получилась и интерпретация Дженнифер Лопес и Pitbull ("Ven a Bailar").