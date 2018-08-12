Рубль обвалила не угроза санкций

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-12T14:36:20+03:00

Что же будет дальше? Разумного ответа нет. Если на рынке не появилось нового фундаментального фактора, то рубль вернется к своим расчетным значениям Фото: REUTERS

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25 лет российский рубль как послушный ребенок следовал всего за двумя параметрами – стоимостью нефти в долларах и соотношением инфляций в РФ и США. Действия ЦБ РФ (часто бессмысленные) и цунами мировых кризисов могли ненадолго выбить его из нефтяной колеи, но он упрямо возвращался туда. Связь рубля с нефтью и инфляцией пережила дефолт (1998 г.- ред.), короткий роман Запада и России в начале нулевых, дело ЮКОСа и захват экономики силовиками, взлет нефтяных цен до $125 за баррель и их падение до $27, кризис 2008 года, грузинскую войну, потепление 2009 – 2012 годов, войну на Украине, санкции – а по дороге проглотила не разжевывая все политики ЦБ РФ, валютный коридор и плавающий курс, все финансовые кульбиты Роснефти и ВЭБа, все убытки ВТБ, разрушение частной банковской системы в России и многие другие события, которые могли бы (каждое в отдельности) уничтожить государство среднего размера. Конечно, рубль все это время колебался вокруг своих расчетных значений, но так же упрямо возвращался к расчетной кривой – когда быстро, а когда – спустя время. То есть – локальные факторы оказывали лишь локальное влияние.

В апреле 2018 года курс рубля резко упал– на 10% за 6 дней. Что удивительно – падение не было отыграно обратно, причем на фоне роста цен на нефть почти на 20% за апрель. Такие движения валюты как правило характерны для появления фундаментальных обстоятельств, которые рынкам были до того неизвестны и непредсказуемы – в противном случае движения рынков начинаются заранее и происходят плавнее.

Формальной причиной падения явилось введение США апрельского пакета санкций против России. Те санкции, задевшие Русал и компании Вексельберга, были неприятны, но экономически малозначимы. Да, акции вовлеченных компаний обвалились; да, некоторое время оставались вопросы относительно российского рынка алюминия. Но и более серьезные события не изменяли зависимости рубля от нефти.

Дальше – больше: в августе США объявляют о подготовке следующего пакета санкций. Он ничем не отличается от предыдущих кроме разговора (именно разговора!) о возможности ограничить работу с российским государственным долгом. Курс, с июня стоявший на месте, падает еще на 4% за 3 дня.

И вместо некогда расчетного курса в 55 руб., доллар стоит уже 65 руб. – почти на 18% дешевле. Так что же это – появление нового фундаментального фактора или временное влияние факторов локальных?

Вряд ли причиной падения рубля стали санкции: это уже не первый их раунд, влияния на ВВП они фактически не оказали и не окажут. Существенно более важными факторами стали внутренняя валютная политика ЦБ и Минфина в сочетании с глобальной макро ситуацией. Дело в том, что в 2018 году Минфин и ЦБ существенно увеличили объемы скупки валюты со свободного рынка – за 3 первых месяца 2018 года валюты было куплено почти столько же, сколько за весь 2017 год; к началу апреля Минфин анонсировал дальнейшее увеличение объемов скупки – на 241 млрд руб. в апреле и до 2,8 трлн руб. в течение года. Такой обещанный объем предложения рублей просто должен был взорвать рынок, снизив курс рубля.

Но еще более важный фактор– это охлаждение глобальных (и даже российских) инвесторов к развивающимся рынкам и рублевым активам в частности. После пика в конце февраля 2018 года, долговые рынки развивающихся стран устремились вниз. Аргентинский песо начал падение вскоре после рубля и уже к началу мая потерял 25% стоимости. Китайский юань за апрель упал на 4%, а всего с начала апреля и до сегодняшнего дня снизился на 10%. Индонезийская рупия потеряла 10% с февраля. Турецкая лира потеряла 15% за апрель-май и 25% к началу августа. В падении поучаствовал даже евро – за апрель он потерял 3,5%, и продолжил падение, к 1 августа подешевев к доллару на 7%.

Рубль – валюта государства со слабой экономикой, волатильная и почти не используемая на международных рынках, просто попал под раздачу, поэтому после резкого движения в начале апреля, спровоцированного ЦБ, он не вернулся к расчетным значениям.

Что же будет дальше? Разумного ответа нет. Если мы правы, и на рынке не появилось нового фундаментального фактора, то рубль вернется к своим расчетным значениям (жесткой зависимости от цены нефти - ред.) – может быть уже осенью, когда сентимент рынка скорее всего изменится и инвесторы, вдохновленные осторожностью американского Федрезерва в подъеме ставок, вернутся на развивающиеся рынки, а может быть – позже: стоит вспомнить, что рубль уже не раз уходил в дрейф на год-полтора, но всегда возвращался. Если же нет, и мы являемся свидетелями изменения закономерности, то рубль будет вести себя по-другому и нам придется править формулы. Впрочем, последнее кажется маловероятным – сегодня мы не наблюдаем ничего, что еще не происходило бы в России (да да, и санкции, и посадки, и коррупция, и бряцание оружием, и масштабный вывоз капитала – все уже было, было), а между тем жесткая привязка рубля к нефти и инфляции не менялась. Так или иначе – поживем, увидим.

(Материал опубликован на личной странице автора в Facebook, перепечатан с его согласия)