Поджигателем уникальной Успенской церкви в Кондопоге мог быть пятнадцатилетний школьник
- Выходите, выходите, мы приехали в город, я его названия не выговариваю, - открывает дверь купе молодая проводница-студентка поезда Новороссийск-Мурманск.
Она слишком молодая и не помнит 2006 года. Тогда массовые беспорядки в Кондопоге заставили всю страну узнать, что ударение в имени карельского города ставится на первый слог. Кондопога не рифмуются с "некролога".
В Кондопоге после полутора месяцев жары - дождь.
- Оплакивает церковь, - говорит узбекский хозяин единственной шашлычки у вокзала.
Хрестоматийный, прославленный памятник - Успенская церковь. Кто не помнит ее по картинкам в учебнике истории за пятый класс. Символ русского деревянного зодчества, построенный руками и топором. Прекрасно уцелевший иконостас и небо... Его называли символом России.
- Горело так, что с вокзала видно было. Плохой знак. Очень плохой, - узбекский хозяин тихо ставит на стол чашку кофе и уходит, низко опустив голову.
В магазинах Кондопоги - финские товары. Финские шоколадки, финский кофе.
Символ русского деревянного зодчества, построенный руками и топоромФото: ТАСС
Баба Аня - старушка в дутых сапогах и низко повязаном платке, долго считает мелочь на кусочек финского сыра и все время отвлекается.
- Там бревна вот такие огромные были, - баба Аня разводит руками и начинает считать заново.
- Я очень расстроилась. Я валерьянку пила, - баба Аня вытирает слезы рукавом коричневой куртки.
- Это же не просто церковь. Это церковь доисторическая. Триста лет ей было. Я туда еще молодая была - ездила. В этом году на Успение Богородицы хотела поехать. В последний раз. А она меня опередила.
Баба Аня снова сбивается со счета. Но заплатить за себя не позволяет.
Поджигателем уникальной Успенской церкви в Кондопоге мог быть пятнадцатилетний школьник. Фото: Карельский колорит/vk.com
В магазине судачат: поймали поджигателя. По слухам, им оказался пятнадцатилетний школьник.
Баба Аня считает, что мальчик прятался от бабушки, чтобы покурить. Продавцы уверенно произносят слово "сатанист".
"И самое главное - ему ничего не будет", - констатирует хозяйка квартиры-хостела.
По странному совпадению, в день, когда полыхала Успенская церковь, произошло еще одно событие. В Ростове Великом упал старинный колокол.
Продолжение следует
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