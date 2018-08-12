СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-12T15:40:01+03:00

Символ русского деревянного зодчества XVIII века, известный по школьным учебникам, сгорел за несколько часов [видео]

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- Выходите, выходите, мы приехали в город, я его названия не выговариваю, - открывает дверь купе молодая проводница-студентка поезда Новороссийск-Мурманск.

Она слишком молодая и не помнит 2006 года. Тогда массовые беспорядки в Кондопоге заставили всю страну узнать, что ударение в имени карельского города ставится на первый слог. Кондопога не рифмуются с "некролога".

В Кондопоге после полутора месяцев жары - дождь.

- Оплакивает церковь, - говорит узбекский хозяин единственной шашлычки у вокзала.

Хрестоматийный, прославленный памятник - Успенская церковь. Кто не помнит ее по картинкам в учебнике истории за пятый класс. Символ русского деревянного зодчества, построенный руками и топором. Прекрасно уцелевший иконостас и небо... Его называли символом России.

- Горело так, что с вокзала видно было. Плохой знак. Очень плохой, - узбекский хозяин тихо ставит на стол чашку кофе и уходит, низко опустив голову.

В магазинах Кондопоги - финские товары. Финские шоколадки, финский кофе.

Символ русского деревянного зодчества, построенный руками и топоромФото: ТАСС

Баба Аня - старушка в дутых сапогах и низко повязаном платке, долго считает мелочь на кусочек финского сыра и все время отвлекается.

- Там бревна вот такие огромные были, - баба Аня разводит руками и начинает считать заново.

- Я очень расстроилась. Я валерьянку пила, - баба Аня вытирает слезы рукавом коричневой куртки.

- Это же не просто церковь. Это церковь доисторическая. Триста лет ей было. Я туда еще молодая была - ездила. В этом году на Успение Богородицы хотела поехать. В последний раз. А она меня опередила.

Баба Аня снова сбивается со счета. Но заплатить за себя не позволяет.

Поджигателем уникальной Успенской церкви в Кондопоге мог быть пятнадцатилетний школьник. Фото: Карельский колорит/vk.com

В магазине судачат: поймали поджигателя. По слухам, им оказался пятнадцатилетний школьник.

Баба Аня считает, что мальчик прятался от бабушки, чтобы покурить. Продавцы уверенно произносят слово "сатанист".

"И самое главное - ему ничего не будет", - констатирует хозяйка квартиры-хостела.

По странному совпадению, в день, когда полыхала Успенская церковь, произошло еще одно событие. В Ростове Великом упал старинный колокол.

Продолжение следует

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