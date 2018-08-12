В Ростове Великом упал старинный колокол

СЕГОДНЯ 18:10 2018-08-12T18:16:46+03:00

Колокол не разбит и по-прежнему может звучать, а его падение можно назвать счастливым

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Музейная общественность взбудоражена еще одним пренеприятнейшим известием. В день, когда в Кондопоге полыхала Успенская церковь, в Ростове Великом упал колокол 17 века. Об этом стал известно из появившейся 10 августа петиции на change.org.

Как значится в петиции, старинный колокол 17 века упал в ходе проведения работ по замене колоколов на звоннице Воскресенской церкви кремля по случаю концерта "История государства Российского в музыке и в колоколах", который начался 11 августа. Приводим цитату из петиции:

"По ведомым лишь одним организаторам концерта причинам в спешном порядке стали менять колокола на звоннице Воскресенской церкви кремля. Заметим, что на этой звоннице были размещены старинные колокола основного фонда музея. В результате этих спешных работ, проводимых, кстати, с нарушением требований техники безопасности и правил музейного хранения, в отсутствии хранителей, но на виду у туристов один из колоколов уронили с высоты звонницы. Вот так торопливо, в замызганной грязной тачке для мусора покалеченный колокол (из видимых утрат: отколото ухо, но есть, вероятно, и внутренние повреждения) увезли на хозяйственный двор".

К петиции автор приложила фото лежащего в тачке колокола. Петицию незамедлительно перепостило фейсбук-сообщество "Музейный критик", после чего комментаторы из числа сотрудников музея Ростовского Кремля, написали, что упавший колол был единственным подписным колоколом 17 века в музее.

КП запросила комментарии в музеях Ростовского Кремля, но пока не получила ответа. Зато к нам обратился один из очевидцев события. Звонарь по роду деятельности, человек, попросивший не называть его фамилию, отметил, что формулировки петиции были слишком некорректны, хотя колокол действительно упал.

- Этот колокол стоял на полу Воскресенской колокольни, - отметил мужчина. - Колокол бы частично поврежденный, отбитые уши и проблема с короной. Ребята начали спускать, вывесили стропила и он упал. Отлетели две проушины в короне.

По словам комментатора, колокол не разбит и по-прежнему может звучать, а его падение можно назвать счастливым:

- Он пролетел семь метров всего и мягко упал на траву. А что вы хотели, чтобы он упал на звонаря? В прошлом году, например, колокол участвовал в музыкальном конкурсе. Если бы в этом году его повесили, он бы упал на человека. Предугадать это было невозможно. Что называется, бог отвел.