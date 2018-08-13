На что выживают в России: какие дополнительные источники дохода находят малообеспеченные люди в разных городах страны

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-13T00:45:19+03:00

«КП» выяснила, где и на чем зарабатывают наши граждане

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Росстат насчитал в стране 20 млн. нищих. Это больше 13% населения. Человек официально за чертой бедности, если ухитряется обходиться суммой меньше прожиточного минимума (средний по стране - 11 163 руб.).

Кроме правительства, пожалуй, никто не питает иллюзий, что можно ухитриться выжить на такую сумму без дополнительных источников дохода. Денег хватит только на еду - даже на оплату ЖКУ не останется.

Значит, есть дополнительный доход. Так на что же... нет, не живет, а выживает Россия? Ответ мы собирали через корпункты «Комсомольской правды» по всей стране.

Только по цифрам Росстата, теневую занятость имеют 20% людей трудоспособного возраста - это 14,3 млн. человек по всей стране. В Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) приводят другие сведения: 44% - 33 млн. соответственно. Дополнительный доход может давать от 50 до 100% основной зарплаты. Исследование «Комсомолки» показало: от неофициальной подработки до возврата к практике советских «несунов» с предприятий.

МОСКВА:

сдают квартиры и дают уроки

По данным Мосгорстата, 8,9% жителей столицы существуют на доход меньше прожиточного минимума (в Москве он 16 160 руб.). В самом богатом городе страны больше миллиона официальных бедных. Как так? Даже кассир в «Пятерочке» получает столько, чтобы не умереть с голоду.

- Учитывается доход на члена семьи, - объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Если у кассира несколько неработающих детей, то их общее потребление ниже прожиточного минимума.

Пересчитать все левые источники средств у москвичей нереально - в столице масса возможностей. И все же основные теневые заработки (без договора) известны:

сдача жилья внаем;

репетиторство;

ремонт квартир;

присмотр за детьми.

В этих сферах москвичам приходится конкурировать с приезжими (кроме сдачи жилья).

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

растят овчарок и такс

Неформальные источники дохода имеет треть (34%) населения области. В регионе оказалось популярно разведение животных! Самарские домашние питомники всей стране продают немецких овчарок, спаниелей и такс.

Самарские корреспонденты «КП» также отмечают популярность схемы с оформлением инвалидности. За взятку, которая потом многократно окупается положенной инвалиду пенсией. По данным полиции, распространено и воровство на рабочем месте. Прям как в советское время. С заводов тащат металл - можно сдать как лом. Водители бензовозов сливают хорошее топливо, заливая назад суррогат.

Самарские домашние питомники всей стране продают немецких овчарок, спаниелей и таксФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

воруют спирт и бегают курьерами

Регион богат нефтью и газом, но доступ к ресурсам у нас удел элит. Простые жители города с завистью смотрят на работников химических заводов. Хоть те и получают по 10 тыс. руб., зато могут воровать спирт, разбавлять его и продавать соседским алкашам.

Тем, кому не так повезло, приходится искать подработку. Самые популярные варианты: уборщик, разнорабочий, курьер.

КРЫМ:

жилье отпускникам и абрикосы втридорога

8,8% населения республики официально получают меньше 7 тыс. руб. в месяц.

Слава богу, в регионе масса возможностей для побочных заработков. Хоть бы и сдавать свое жилье отпускникам. Официально в летний сезон 38 тыс. человек подселяет к себе туристов. Реально таких гораздо больше. Заодно курортникам втридорога продают овощи и фрукты с подсобных хозяйств.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

«МЫ вам перезвоним»

Екатеринбург сейчас занимает в России примерно то же место, что Индия для англоязычных стран Запада, где сидят операторы call-центров мировых корпораций. Так и в столице Урала открывается все больше офисов телефонной поддержки. Их услугами пользуются компании из Москвы и Петербурга - так дешевле. В итоге оператор call-центра - самая популярная подработка в Екатеринбурге. На втором месте - техподдержка в онлайне опять же для всей России.

Оператор call-центра - самая популярная подработка в ЕкатеринбургеФото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:

челночат, как в лихие 90-е

Официально подработки есть у 25% работоспособного населения. Неофициально - почти у 40%.

Южному Уралу повезло соседством с Казахстаном. Многие подрабатывают нелегальными челноками, ввозящими к нам через границу санкционные продукты и дешевые казахские сигареты.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ:

рубят лес и собирают грибы

15% жителей Владимира и 80% жителей остальной области имеют подработки.

Деревенские повально рубят лес без разрешений и продают бревна перекупщикам. Много браконьеров.

Большинство жителей области живут с огородов. В юго-западных районах сельские жители собирают грибы для перепродажи в Москву. А еще во Владимире сдается много квартир.

В юго-западных районах сельские жители собирают грибы для перепродажи в МосквуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Гробят здоровье на сверхурочных

На прожиточный минимум - 10,5 тыс. руб. - официально как-то существует 20% населения области. Местные такой аскетизм объясняют просто - большинство предпринимателей платят работникам серую зарплату. Официально человек получает 10 тысяч, а неофициально все 30. Попытки властей навести порядок пока ничем не заканчиваются. Особых криминальных доходов у жителей нет. Людям остается только перерабатывать за сверхурочные.

В больницах, школах народ работает за две ставки. Числится две уборщицы, а вместо нее одна за двоих вкалывает. То же с медперсоналом.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ:

дачи и артели

Не зря Воронеж на 10-м месте самых бедных столиц субъектов. 10% официально живут меньше, чем на прожиточный минимум. Еще 40% балансируют где-то на границе. Воронеж называют столицей Черноземья. Многие выращивают на дачах овощи, а потом несколько семей заказывают одну «Газель» и везут урожай на столичные рынки. Такая вот кооперация.

БАШКИРИЯ:

сливают бензин и выращивают скот на продажу

14,4% населения региона официально получают меньше 10 тыс. руб. В большинстве случаев это полная реальная зарплата. Отсюда вновь актуальна советская поговорка: «На работе ты не гость, утащи хотя бы гвоздь». В криминальных сводках еженедельно попадаются рабочие, которые сливают бензин, нефтепродукты, воруют с небольших заводов.

У сельчан больше возможностей. Весьма популярно выращивать скот на продажу.

ДАЙТЕ БЕДНЫМ ПОДРАБОТАТЬ ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС по заданию федерального правительства изучает тему, можно ли бедных освободить от подоходного налога.

- Итоги мы подведем не раньше конца 2018 года, - рассказал «КП» сотрудник Института соцанализа Виктор Ляшок. - Но ясно, что дополнительные 13% к зарплате смогут поддержать самых малообеспеченных. Главная проблема большинства подработок - все они неофициальны. И пока чиновники не заинтересовали людей в выходе из тени. Налоговая амнистия для тех, кто зарегистрируется как самозанятый, все еще продолжается. Помощники по дому, репетиторы, сделавшие это, могут не платить налоги пару лет. Но зачем регистрироваться? Ведь потом все равно государство свое возьмет. А так можно и работать, и налоги не платить. Поэтому амнистией воспользовались единицы.

Заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина рассказала, как власти стимулируют людей легализоваться.

- В некоторых регионах сейчас стали отказывать в соцпомощи людям, которые не могут официально подтвердить свою занятость. Трудоспособные граждане лишаются права на получение детских пособий, если не могут принести справку с работы или с биржи труда. Некоторые регионы оказывают помощь беднякам на определенных условиях. Например, в сельской местности дают средства на организацию подсобного хозяйства. Семья покупает корову, продает молоко. Или выделяются средства на покупку швейной машины, чтобы они могли шить и продавать свою продукцию. Но такие меры встречаются редко. Спрашивается, может, лучше помогать бедным именно так? Дать им возможность спокойно, официально подзаработать?

КСТАТИ

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В большинстве развитых стран граждане живут не только на госпенсию, но и на доход от собственных сбережений. Как говорится, на государство надейся, а сам не плошай (подробности)

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вам как приходилось подрабатывать в трудные времена?

Сергей ШАРГУНОВ, депутат, писатель:

- С юных лет печатался в газетах за небольшие гонорары. В 27 лет, когда лишился всякой работы, был дворником. Убирал снег. Доказал себе, что не сдамся. Потом устроился на радио - обозревать книжные новинки.

Николай КАЛМЫКОВ, директор Экспертно-аналитического центра:

- Моя подработка скорее была близка будущей деятельности - во время учебы в очной аспирантуре подрабатывал на кафедре, а ранее, еще студентом очного отделения, работал в Доме культуры, организуя мероприятия.

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист РСФСР:

- В 9-м классе я косил в нашем совхозе траву, возил на лошади сено. И зарабатывал за лето денег. Купил себе серый чешский костюм, в котором пошел на школьный выпускной.

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Трудных времен не припомню чего-то. Родилась гораздо позже войны в немногодетной семье. Развал Союза в 90-х - это пик моей молодости, в моей памяти это счастливые годы.

Михаил БОЯРСКИЙ, народный артист РСФСР:

- Только при помощи своей профессии. Других вариантов у меня не было никогда.

Владимир ШАХРИН, группа «ЧайФ»:

- С 8-го класса я работал в детсаду дворником, получал 60 рублей. Хорошая пластинка в те времена стоила от 60 до 90 рублей. И я их покупал. А после окончания Свердловского стройтехникума я искал работу на стройке - и нашел. Стал работать монтажником.

Валерий ЛОКТИОНОВ, чемпион Европы по бодибилдингу:

- Я 38 лет работаю тренером, и мои услуги всегда востребованы. Если человек специалист, он всегда найдет работу по профилю. А в детстве я даже на заводе трудился.

Анна ЛИТВИНОВА, писательница:

- В 90-е я возила американских журналистов в якутскую глубинку, продавала русские сувениры в Болонье и читала русские тексты к западным фильмам по 6 сеансов в день. Сейчас тоже от подработок не отказываюсь - с удовольствием пишу для интернет-изданий и глянца.