Бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин женился

СЕГОДНЯ 02:50 2018-08-13T03:20:39+03:00

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После развода с Татьяной Навкой тренер Александр Жулин начал встречаться с фигуристкой Натальей Михайловой. Пара вместе уже 8 лет, у них есть пятилетняя дочь Екатерина. После долгих лет отношений гражданские супруги решили официально скрепить свои чувства узами брака. 55-летний Александр и 32-летняя Наталья расписались 11 августа в Кутузовском загсе Москвы. А в сентябре они планируют сыграть пышную свадьбу, на которую они планируют пригласить всех своих друзей и родственников.

О том, что они поженились, стало известно из соцсетей. В Инстаграме Жулина появилась фотография Натальи с кольцом на безымянном пальце и подпись: «Уже не Михайлова». Александр также выложил на своей страничке несколько снимков с торжества и посвятил трогательный пост старшей дочке Саше, родившейся в браке с Татьяной Навкой:

- Жаль что старшая Сашенька не смогла присоединиться! Сашуля, в сентябре отпразднуем. Мои дочки, мое главное достижение в жизни и богатство! Как люблю…, - написал спортсмен.

aleksandr_zhulin @natusya_mikhailova Уже не Михайлова)) Моя красавица жена! #жулинысвадьба В Сентябре ждите главное событие в нашей жизни)) Торжество не за горами

Старшая дочь спортсмена Александра Жулина в это время отдыхала на море вместе с мамой и ее мужем Дмитрием Песковым. После развода Жулин и Навка смогли сохранить дружеские отношения. Отлично ладит Татьяна и с детьми Дмитрия Пескова от его прежнего брака.

natusya_mikhailova @aleksandr_zhulin Я тебя люблю))

Татьяна Навка и Александр Жулин познакомились в 1993 году на золотом для него Чемпионате мира в Праге – тогда он стал Чемпионом мира. Однако более близкие отношения между ними завязались в 1996 году в США, когда Жулин взялся тренировать Татьяну и ее партнера Николая Морозова. Несмотря на разницу в 12 лет, между Навкой и Жулиным вспыхнула страть. Вскоре тренер выбрал для Навки нового партнера для танцев на льду – Романа Костомарова, в паре с которым Татьяна стала олимпийской чемпионкой в 2006 году на Олимпийских играх в Турине. В мае 2000 года у Жулина и Навки родилась дочь Александра. Через 8 лет, в 2008 году, спортсмены решили расстаться. Но о своем разводе они объявили позже, только в 2010 году.