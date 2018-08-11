Экспедиция «КП» по Волге: Как выжил «русский Детройт» после беспредела 90-х

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-11T01:00:10+03:00

Спецкоры “КП” Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов в восьмой части экспедиции по великой русской реке добрались до Тольятти [фото, видео]

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Связаться с экспедицией можно по телефону +7 915 363-19-34: наш спецкор Дмитрий Стешин всегда на связи. Предпочтительнее использовать WhatsApp - так ваше сообщение точно не пройдет мимо.

БЕКТЯШКИ - НЕ БЕЛЬДЯШКИ

В экспедиции есть слово-табу.

Тот несчастный, кто звонит нам и радостно кричит, «Эй, мужики, где вы? Как ваша (и вот оно страшное слово!) прогулка?», получает такую лютую дозу ласковых пожеланий и напутствий, что трубка плавится от святой ярости.

Жигулёвские горыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как бы это объяснить…

Представьте – карабкаемся мы на своей резине по волнам, нас заливает волна, бьющая в борт, добираемся к границе с Самарской областью до деревни Русские Бектяшки…

И вроде бы милое название, словно из фильма «О чем говорят мужчины», где один из героев при виде села Бельдяжки вздыхает: «Нельзя мне в Бельдяжки, я женат…»

Ворсобин возмущен простотой отдельных читателей!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А мы на своей шкуре, черт возьми, прочувствовали, что Бектяшки - ну ни разу не Бельдяшки! Что это означает «Бег тяжкий». Здесь бурлаки в старину мучились особенно. И мы мокрые насквозь, обессиленные, проклиная Гусейнова, придумавшего эту чертову экспедицию, высаживаемся робинзонами на остров. И дико приплясываем у костра.

И тут звонок – «ну как прогулочка?»

Мы люди с высшим образованием (а ведь я, Ворсобин, еще и педагог) орем кому-то на таком посконно-русском, что даже стыдно.

Как дети малые, честное слово…

КРЕСТЫ «ДЕТРОЙТА»

«Советский Детройт» Тольятти (это уже пишет Стешин - прим. ред.), опять встретил нас выдающимся штормом. В итоге команда и попила, и умылась, и даже трусы простирнула. Непьющий капитан уединился в ресторане, чтобы испить до конца горькую чашу капитанского одиночества. В тишине поразмыслить о судьбах Родины и экспедиции. В меню обнаружился «салат из свежих помидорок с крымским луком». На выходе обнаружилась тарелка с жалкой половиной помидорки, нарезанная маникюрными ножницами петрушка и пара колец лука родом из Китая.

Ночью спалось плохо, тревожно. Экспедиция умудрилась заселиться в номер 318. В нем в конце 90-х годов тольяттинские бандиты ограбили и убили пятерых коммерсантов из Тюмени и Казахстана – те за машинами на «Автоваз» приехали.

Тольятти – городок молодой (пол-века от роду). Назвали в честь Пальмиро Тольятти. Глава компартии Италии поехал отдыхать в Крым, заехал в «Артек» - и там умер.

Возможно, заглаживая эту неприятность, было решено назвать его именем свежий город.

Исторические достопримечательности у Тольятти тоже специфические. Мы начали познавать город с «Аллеи братвы» на Баныкинском кладбище.

На прогуливающихся по нему с бутылкой местного энергетика «Дракула» редкие прохожие смотрели с интересом. Но и нам самим особенности региональных погребальных обрядов любопытны. Вот обелиск в три тонны черного полированного гранита с единственной надписью – «Дима». Ни слезливых эпитафий, ни цветов. Жил Дима быстро, жил Дима жадно, умер, как викинг в доспехе из черной кожи.

«Аллея братвы» на Баныкинском кладбищеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тенистых аллеях натыкаемся на скульптурную композицию – статуи в человеческий рост, в непринужденных позах. Ночью увидишь – поседеешь. Это мемориал группировки «Купеевские». 13 апреля 1998-го на сходняк братвы и «коммерсов» в тольяттинском филиале «Российских ветеранов войны в Афганистане» ворвались люди в милицейской форме. Всех положили на пол. Спрашивая фамилии, расстреляли только «купеевских». Остальных – просто ранили, для науки.

Те времена давно прошли. И даже в этот помпезный мемориал никто не приходит – если судить по разросшимся цветам-многолетникам, позеленевшим статуям и пыльному граниту.

- А раньше-то как было! Оооо! - рассказывает брат-водномоторник Булат, наш добровольный экскурсовод. Он проработал на ВАЗе в модельном цеху почти четверть века, знает о чем говорит. Седая благородная бородка, клетчатая ковбойка, джинсы – похож на западного университетского профессора, левака и вольнодумца. А сидим мы с Булатом на кладбище в беседке «Покаяния, прощения и мудрости». Ее поставили в память какого-то доброго человека. Зайти в нее может любой усталый путник. Отчего-то хорошо сидеть в этой беседке рядом с бандитскими могилами. Тепло, спокойно и греет мысль, что вся эта кровавая фантасмагория давно закончилась.

В этот помпезный мемориал никто не приходитФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но времена, когда заводом управляли бандиты, не забыты.

- На ВАЗе есть так называемая «площадка экспедиции». Там выставляют собранные машины перед отправкой – рассказывает Булат, - Площадка разбита на «клетки». Каждая «клетка» принадлежала конкретной группировке. На конвейере стояли «диспетчеры» в малиновых пиджаках. Они указывали, какие машины в какую «клетку» отгонять. И уживались как-то между собой. Но потом начались бандитские войны – их было три. Последняя закончилась в начале 2000-х, когда ВАЗ начали реформировать.

А потом завод начали реформировать.

Беседка «Покаяния, прощения и мудрости»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Приехали москвичи с мешками. Нет, не с мешками денег, а для них – смеется Булат.

Заводом не могут управлять бандиты. Рано или поздно, это должно было закончиться крахом. ВАЗ агонизировал. Булат помнит все, и в его словах сквозит застарелая обида:

- Почти 70 тысяч рабочих рассчитали. В пятницу московские менеджеры не работали – улетали чартером на выходные в Москву, а в понедельник возвращались. Меня уволили за 8 месяцев до пенсии. Я только что развелся, алименты нужно было платить, тяжело было.

- И как выкарабкались?

- Так на одном ВАЗе тут свет клином не сошелся. У нас десятки предприятий, успешных, работающих. Пристроился народ, не помер.

Заводом не могут управлять бандиты. Рано или поздно, это должно было закончиться крахомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- У ВАЗа была такая точка, с которой он мог все повернуть и взлететь, стать успешным заводом, выпускающим передовые машины?

- Нет. Советский автопром выпускал копии копий. Лада – это «Фиат», «Москвич» - это «Опель», «Газ» - это «Форд». Своим путем нужно было идти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/663879" frameborder="0"></iframe> Журналисты на Волге: Тольятти.Видели Ладу, которая разгоняется до 100 км/ч за 5,9 сек? А наши спецкоры - да. И вам покажут. Смотрите свежий видеоблог журналистов с Волги!

СКАЗКИ АНДЕРСЕНА

Советский ВАЗ, герой миллиарда анекдотов, перестал быть ВАЗом с приходом шведского топ-менеджера Бо Андерсена.

Иностранец умудрился разрушить главное народное сказание об автозаводе, которое превратилось в анекдот. Приехали как-то немцы делать в Тольятти «Мерседес». Но вот чудо - все время выходит «Лада». Тогда немцы снесли завод, взорвали фундамент. Построили новый. Привезли свои станки, завезли своих рабочих.

Но на выходе… опять «Лада».

Советский ВАЗ, герой миллиарда анекдотов, перестал быть ВАЗом с приходом шведского топ-менеджераФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- То ли место проклятое, то ли генетический код. – пожимает плечами бывший работник ВАЗ, блогер Федор Быстров, - Но Андерсен жестоко разрушил привычную систему. Он резал по-живому. Уничтожил опытно-промышленный завод, где делали прототипы машин. Люди с ужасом наблюдали как резались станки, в которые были вложены 500 миллионов рублей государственных денег.

Начались увольнения. Дело дошло до того, что заводская многотиражка стала публиковать карикатуры, где глава предприятия изображался дьяволом. А сам Бо пообщавшись как-то с народом, не взлюбил Тольятти и мечтал переехать поближе к другому заводу ВАЗа, в Ижевск.

В 2014-м на автозаводе сократили 14 тысяч человек, в 2015 – 2 тысячи… И это по замыслу иностранца было лишь начало.

"Калина" на которой Владимир Путин ехал за рулем по Дальнему востокуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Мы не должны защищать людей, которые приходят на работу в наркотическом и алкогольном опьянении - заявил швед, - Если люди опаздывают, мы даем письменное предупреждение. Если уходят раньше – предупреждение. Затем – увольнение. Если воруют – увольняем.

Скоро Андерсена уволили самого.

Но завод перестал быть советским.

Когда-то рядовой потребитель мог купить свободно только белую «пятерку» в самой дохлой комплектации. За другие модели нужно было доплачивать от сотни долларов и выше. Платили за машину собранную в первые часы работы конвейера (считалось, что качество сборки будет выше). За цвет-металлик, за дополнительную «протяжку» всех гаек и болтов, за выезд с завода. За перегон машины в родной город собирали и менты и бандиты. И часто было непонятно – кто есть кто и «кто под кем редиску в земле красит»? Запчасти – еще одна «сладкая» тема – могли при сборке машины поставить амортизаторы СААЗ, а могли – «восстановленное» умельцами в гаражах, помытое и покрашенное, новенькое лишь с виду.

Машина, выпущенная в 1991 году к 25-летию автозавода. На ней написаны имена всех сотрудников «АвтоВАЗа» на июль 1991-гоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мы зашли в дилерский автосалон – пустой. Лишь десятки машин ждали покупателей – электрозеркала, подушки безопасности, системы курсовой устойчивости, помощи на подъеме, равномерного торможения. Хочешь – с коробкой на «ручке», хочешь «робота». Какой хочешь цвет? За 12 тысяч рублей – подберут что пожелаешь. В кабинках сидели скучающие девушки-менеджеры. И мы ушли из этого стерильного салона «искать прошлую эпоху».

«ПОКИНУЛИ СТОЛОВУЮ!»

Нашли. В стенах учебного комбината ВАЗа. Прошли со сложными лицами мимо охранника и оказались в гигантском зале заводской столовой. Пожелтевший мрамор, конвейер для подачи пищи, полированные стойки по которым ездят подносы, тети в нечистых белых халатах. И огромные порции еды за копейки…

- Не, ну совсем другое дело, - приговаривал капитан, уминая стог помидорного салата из тазика, который был сделан без дизайнерских извращений...

- Молодые люди, закончили есть, покинули столовую! Мы до часа! У нас обед! – кричала нам старушка с серой тряпкой в руках. Голос ее гулко раскатывался под сводами «храма пищи».

Ну совсем другое дело, - приговаривал капитанФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Обед в столовой - это шизофрения... – тихо молвил пораженный Гусейнов, не заставший советского сервиса в силу нежного возраста. Но Стешин все помнил и автоматически вызверился:

- Мы заплатили за еду, и доедим ее. Понятно?

Либо сервис, либо – нормальные порцииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уборщица враз опознала своего, из советской эпохи. Голос ее смягчился:

- Кушайте, хлопчики, я вас тогда через черный ход выпущу.

- Либо сервис, либо – нормальные порции, - заметил Гусейнов,

- Вместе этим параметрам не сойтись.

НЕРАДОСТЬ ТРУДА

Жизнь в Тольятти негуманна - так утверждают социологические опросы. В 2016 году город в России значился первым среди бедных. Заложенные при постройке широченные проспекты не пригодились – в ближайшие годы Тольятти не будет расширяться, скорее – наоборот. Производства сокращаются и ужимаются, благодаря троянскому коню прогресса - новым технологиям. Славное прошлое осталось в гигантских заброшенных промзонах. Нас привели к такому объекту через дыру в заборе. Мы стояли у подножия удивительного обелиска под названием «Радость труда». Пораженно разглядывали мозаику из смальты, которую доставляли сюда из десятка советских городов. Этот памятник ушедшей эпохи заброшен и почти разрушен. Местные власти не хотят включить его в список охраняемых. И тольяттинские блогеры водят сюда редких гостей – полюбоваться, как город своими руками уничтожает «Радость труда».

Это символично. Возможно, даже естественно. Но очень горько.

Этот памятник ушедшей эпохи заброшен и почти разрушенФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

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