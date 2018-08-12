Звездопад Персеиды 12-13 августа 2018 года: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 04:15 2018-08-11T23:59:21+03:00

Самый яркий звездопад 2018 года ждет нас в ночь с 12 на 13 августа Фото: NASA

За главным звездопадом лета, метеорным потоком Персеиды, можно будет наблюдать в режиме прямой онлайн-трансляции. Загадывать желание на "падающие звезды" можно в ночь 12-13 августа 2018 года

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Также в ночь с 12 на 13 августа можно будет наблюдать максимальный поток метеоров потока Персеиды. Это частички пыли из хвоста кометы Свифта-Туттля, которые сгорают при прохождении через земную атмосферу. Метеоры видны на небе весь август, но с 12 на 13 ожидается наиболее плотный поток.

Сайт kp.ru будет вести трансляцию прохождения потока метеоров из созвездия Персея.

Кстати, это не единственное явление, которое можно было увидеть на ночном небе в эти выходные. 11 августа, жители Северного полушария наблюдали солнечное затмение. Луна на небольшой промежуток времени оказалась между Землей и Солнцем. Затмение было частичным, но заметным для жителей Северо-Запада и Центральной части России. Лунная тень появилас в 11.40 мск. Двигалась от Мурманска на юго-восток.

Граница видимости прошла через Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Пензенскую, Саратовскую области, рассказали в Московском планетарии.

В Москве максимальная фаза началась в 12.36. Правда, Луна закрыла лишь 2% солнечного диска. В северных регионах - Якутии, Мурманской области - этот показатель достиг 30-60%.

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