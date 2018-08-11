Солнечное затмение 11 августа 2018 года на фото: Каким видели Солнце в разных уголках Земли

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-11T15:03:09+03:00

В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2% Фото: Роман ЗЛОБИН

Больше всего во время солнечного затмения 11 августа 2018 года повезло жителям Якутии. Мы собрали фото явления из разных уголков земного шара

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Солнечное затмение 11 августа 2018 года было аж третьим в этом году. Зато первым - которое можно было увидеть с территории нашей страны. И тут нам мог завидовать весь мир - ведь лучшей точкой для наблюдения и фотографирования была наша Якутия. В Нерюнгри Луна спрятала 60% солнечного диска.

borodowskiy Таким солнечный диск видели в республике Саха (Якутия)

Повезло и другим нашим северным регионам: в Воркуте, например, от глаз скрылось 40 процентов Солнца, а в Мурманске - 31%. В Новосибирске наблюдать за затмением жителям не помешала даже непогода - как назло, подул сильный ветер и полил дождь.

Таким солнечное затмение увидел наш фотограф в НовосибирскеФото: Андрей КОПАЛОВ

spacetagram2018 Затмение в Ленинградской области

missis_irkutsk Чтобы поймать на камеру явление, пользователи исхитрялись, как могли. Это фото сделано в Иркутске

timoha_spb Затмение в Петербурге

evusik22 В Куйбышеве Новосибирской области

В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2%. Но несмотря на это, люди все равно вглядывались в небо: "То чувство, когда ты не видишь затмение, а камера видит" - хвастают фотографиями солнечного затмения 11 августа пользователи соцсетей.

elenborzova В Москве лунная тень заслонила лишь 2% солнечного диска

Помимо нашей страны, затмение можно было наблюдать в Канаде, Гренландии, Исландии, Северной Европе.

mivyoo Жителям финского Соданкюля не помешали любоваться затмением небольшие облака

mariakvamsdal За затмением следили и в Норвегии

exploderi В Финляндии лунная тень закрывала 8% солнечного диска

jhfred Затмение в Норвегии

hansgei Солнечный диск в норвежском Будё

Завершилось небесное шоу в 14.31 мск на территории Китая.

suckcess4130 Фото затмения, сделанное в Пекине

e2j_1805 Таким затмение увидели жители Корейского полуострова

Следующее солнечное затмение произойдет 6 января 2019 года. Его увидят жители северо-востока Азии, юго-запада Аляски и Алеутских островов.

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