Солнечное затмение 11 августа 2018 года на фото: Каким видели Солнце в разных уголках Земли
Солнечное затмение 11 августа 2018 года было аж третьим в этом году. Зато первым - которое можно было увидеть с территории нашей страны. И тут нам мог завидовать весь мир - ведь лучшей точкой для наблюдения и фотографирования была наша Якутия. В Нерюнгри Луна спрятала 60% солнечного диска.
Повезло и другим нашим северным регионам: в Воркуте, например, от глаз скрылось 40 процентов Солнца, а в Мурманске - 31%. В Новосибирске наблюдать за затмением жителям не помешала даже непогода - как назло, подул сильный ветер и полил дождь.
Таким солнечное затмение увидел наш фотограф в НовосибирскеФото: Андрей КОПАЛОВ
В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2%. Но несмотря на это, люди все равно вглядывались в небо: "То чувство, когда ты не видишь затмение, а камера видит" - хвастают фотографиями солнечного затмения 11 августа пользователи соцсетей.
Помимо нашей страны, затмение можно было наблюдать в Канаде, Гренландии, Исландии, Северной Европе.
Завершилось небесное шоу в 14.31 мск на территории Китая.
Следующее солнечное затмение произойдет 6 января 2019 года. Его увидят жители северо-востока Азии, юго-запада Аляски и Алеутских островов.
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