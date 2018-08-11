2018-08-11T15:03:09+03:00
Наука

Солнечное затмение 11 августа 2018 года на фото: Каким видели Солнце в разных уголках Земли

Больше всего во время солнечного затмения 11 августа 2018 года повезло жителям Якутии. Мы собрали фото явления из разных уголков земного шара
Наталия КУДРЯШОВА
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В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2%В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2%Фото: Роман ЗЛОБИН
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Солнечное затмение 11 августа 2018 года было аж третьим в этом году. Зато первым - которое можно было увидеть с территории нашей страны. И тут нам мог завидовать весь мир - ведь лучшей точкой для наблюдения и фотографирования была наша Якутия. В Нерюнгри Луна спрятала 60% солнечного диска.

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Таким солнечный диск видели в республике Саха (Якутия)
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Повезло и другим нашим северным регионам: в Воркуте, например, от глаз скрылось 40 процентов Солнца, а в Мурманске - 31%. В Новосибирске наблюдать за затмением жителям не помешала даже непогода - как назло, подул сильный ветер и полил дождь.

Таким солнечное затмение увидел наш фотограф в Новосибирске Фото: Андрей КОПАЛОВ

Таким солнечное затмение увидел наш фотограф в НовосибирскеФото: Андрей КОПАЛОВ

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Затмение в Ленинградской области
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Чтобы поймать на камеру явление, пользователи исхитрялись, как могли. Это фото сделано в Иркутске
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Затмение в Петербурге
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В Куйбышеве Новосибирской области
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В Москве на солнечном диске была видна лишь небольшая щербинка - максимальная фаза затмения в российской столице составила всего 2%. Но несмотря на это, люди все равно вглядывались в небо: "То чувство, когда ты не видишь затмение, а камера видит" - хвастают фотографиями солнечного затмения 11 августа пользователи соцсетей.

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В Москве лунная тень заслонила лишь 2% солнечного диска
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Помимо нашей страны, затмение можно было наблюдать в Канаде, Гренландии, Исландии, Северной Европе.

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Жителям финского Соданкюля не помешали любоваться затмением небольшие облака
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За затмением следили и в Норвегии
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В Финляндии лунная тень закрывала 8% солнечного диска
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Затмение в Норвегии
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Солнечный диск в норвежском Будё
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Завершилось небесное шоу в 14.31 мск на территории Китая.

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Фото затмения, сделанное в Пекине
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Таким затмение увидели жители Корейского полуострова
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Следующее солнечное затмение произойдет 6 января 2019 года. Его увидят жители северо-востока Азии, юго-запада Аляски и Алеутских островов.

КСТАТИ

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