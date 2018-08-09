2018-08-09T14:47:52+03:00
Наука

Солнечное затмение 11 августа 2018 года: во сколько начнется и где можно будет посмотреть

Лучше всего в России наблюдать частичное солнечное затмение 11 августа 2018 года в Якутии
Ярослав КОРОБАТОВ
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11 августа 2018 года затмением можно будет любоваться в большинстве центральных и северо-восточных регионах России.11 августа 2018 года затмением можно будет любоваться в большинстве центральных и северо-восточных регионах России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нынешний год выдался урожайным на солнечные затмения. В субботу мы будем наблюдать третье и последнее небесное шоу такого рода в 2018 году. Два предыдущих солнечных затмения не были видны на территории России. Астрономические явления, случившиеся 15 февраля и 13 августа, радовали в основном пингвинов – лучше всего они были видны с побережья Антарктиды. Зато солнечным затмением 11 августа 2018 года можно будет любоваться в большинстве центральных и северо-восточных регионах страны.

В чем суть явления?

Луна окажется между Солнцем и Землей и полутень от нее накроет поверхность нашей планеты. Полное солнечное затмение наблюдается в довольно узкой полосе, поскольку тень Луны на земной поверхности не превышает в диаметре 270 км. А частичное солнечное затмение (это как раз наш случай) можно наблюдать на гораздо более обширной территории.

Солнечным затмением называют астрономическое явление, во время которого Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Солнечным затмением называют астрономическое явление, во время которого Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда начнется?

Стартует затмение в 11.02 по московскому времени в районе полуострова Лабрадор, который принадлежит Канаде. Затем, минуя Гренландию и Исландию, затмение двинется в сторону Северной Европы. На территории нашей страны лунная тень появится в 11.40 мск и будет двигаться от Мурманска на юго-восток. А завершится в 14.31 мск на территории Китая.

Где лучше всего наблюдать?

- Граница видимости затмения пройдет через центральные регионы нашей страны - Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Пензенскую и Саратовскую область, - сообщили в Московском планетарии. - К северу от этой полосы можно будет наблюдать затмение очень малой фазы, при котором на северном крае диска Солнца появится ущерб, заметный только при большом увеличении.

В Москве затмение максимальная фаза затмения состоится в 12.36, однако Луна закроет только 0,02% солнечного диска. Гораздо лучше солнечное затмение 11 августа 2018 года будет видно в Нерюнгри (Якутия), где Луна «съест» 60 процентов Солнца. Воркуте, где Луна накроет 40 процентов Солнца, а в Мурманске, максимальная фаза составит 31%.

Когда будет следующее?

Ближайшее солнечное затмение состоится 6 января 2019 года. Оно будет частичным, наблюдать его смогут жители северо-восточной Азии (Китай, Корея, Япония и т.д), юго-запада Аляски и Алеутских островов.

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